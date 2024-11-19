  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

小米上季收入及盈利勝預期，惟手機毛利率急跌，仍獲大行升目標可趁調整吸納？

19/11/2024

　　小米(01810)昨日(18日)收市後公布業績，第三季收入按年增30.5%至925億元人民幣，創單季新高，經調整純利按年增4.4%至62.52億元人民幣，兩者均勝預期，當中智能電動汽車貢獻95億元收入，並將全年汽車交付目標升至13萬輛，惟智能手機業務毛利率大跌4.9個百分點至11.7%。小米績後雖獲多間大行上調目標價，但股價今早(19日)最多跌4%，可否趁機吸納？

 

（Shutterstock）

 

第三季經調整盈利升4.4%收入增30.5%　惟手機毛利率跌至11.7%

 

　　小米公布截至9月底止第三季純利為53.52億元人民幣，按年升9.8%，非國際財務報告會計準則計量，經調整淨利潤62.52億元人民幣，按年增4.4%，勝預期的59.1億元人民幣，其中包括智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損15億元人民幣。期內收入按年增30.5%至925億元人民幣，亦勝預期的902.8億元人民幣。不過，毛利率20.4%，按年跌2.3個百分點。另集團首三季純利146.3億元人民幣，按年升15%；經調整淨利潤189.2億元人民幣，按年升31.7%；收入2569億元人民幣，按年升30%。

 

　　按業務分部劃分，第三季智能手機業務收入475億元人民幣，按年增長13.9%；季內智能手機平均售價(ASP)1102.2元人民幣，按年增加10.6%，主要由於高端智能手機出貨量佔比增加，惟毛利率由16.6%大降至11.7%，是由於核心零部件價格上升及競爭加劇。全球智能手機出貨量4310萬台，按年增長3.1%。根據Canalys數據，季內公司全球智能手機出貨量排名穩居第三，市場份額13.8%。第三季IoT與生活消費產品業務收入261億元人民幣，按年增長26.3%；毛利率20.8%，創新高，按年提升2.9個百分點。第三季互聯網業務收入85億元人民幣，創新高，按年增長9.1%，毛利率77.5%，按年提升3.1個百分點。

 

小米：料第四季手機毛利率回升　全年汽車交付目標升至13萬輛

 

　　小米集團合夥人兼總裁盧偉冰指，智能手機業務毛利率仍處於可控範圍，之所以存在波動，是由於第三季內存價格高，兼受產品發布周期影響，預計第四季毛利率會上升。他續指，小米手機在雙11銷情佳，小米14長期「霸榜」電商平台前三，甚至優於許多品牌的新旗艦機型，而小米15雖然漲價，但在預售期較小米14少3天的情形下，銷量破百萬的速度仍快於小米14。

 

　　第三季智能電動汽車等創新業務分部總收入97億元人民幣，其中智能電動汽車收入為95億元人民幣，按季升53%；智能電動汽車等創新業務分部毛利率17.1%，按季升1.7個百分點。盧偉冰就預計，伴隨單雙班等變化，小米工廠的滿產，電動車業務總體樂觀，且預計第四季毛利率還會有所改善。

 

　　公司創始人雷軍在業績發布前，先於微博報捷，稱提前完成全年10萬輛的交付目標，並將全年新目標從12萬輛升至13萬輛。盧偉冰補充，SU7在10月交付超過2萬輛，11月也會再次突破該數字。工廠產能仍有挖掘空間，可保障每月2萬輛車的產能。不過談及交付周期，其直言目前鎖單量仍大，因此交付周期雖然較此前的25周有所縮短，仍約為20周左右。而目前汽車業務還處於「大投入期」，包括斥資用於研發自動駕駛、工廠成本以及新車型研發，希望大家對汽車業務多一些寬容，相信伴隨交付量的提升，虧損將收窄，彰顯規模效應。

 

花旗：核心及電動車業務前景正面　升目標價至35元

 

小米上季收入及盈利勝預期，惟手機毛利率急跌，仍獲大行升目標可趁調整吸納？

（資料圖片）

 

　　花旗發表研報指，小米第三季業績大致符合預期，加上核心業務及電動車業務正面前景，上調公司2024至26年經調整盈利預測4%至17%。預期第四季電動車業務毛利率會進一步上升，受生產規模及產品型號改善，以及推廣障礙較少，另預期2025、26年交付量分別達30萬、40萬輛。另管理層對於智能手機及IoT前景有信心，包括智能手機出貨量、手機高端市場需求、手機業務毛利率、IoT營運效率的上升空間。為反映2025至26年較強勁的電動車交付量預測，調升公司目標價9%，由32元升至35元，重申「買入」評級。

 

　　大和稱，小米第三季利潤能力稍勝預期，料智能手機及IoT收入增長趨勢可於明年持續。其中預期記憶體零部件成本於上季見頂，料第四季智能手機毛利率改善至12%，明年進一步好轉；IoT收入則料於明年增長加快，毛利率亦進一步改善。今年電動車SU7交付量目標亦上調至13萬輛，即第四季交付量較高，料電動車業務第四季及明年毛利率再造好。由於調整IoT收入及毛利率預測，上調公司2024至26年每股盈利預測3%至5%，目標價由30.5元上調3.3%至31.5元，維持「優於大市」評級。

 

美銀：料未來兩年電動車出貨量表現更好　升目標價至35元

 

　　美銀證券指，小米第三季業績大致符合預期，調整後盈利為62億元人民幣，較該行預測高出3%，因此將2024至2026年調整後盈利預測上調4%至17%，以反映業績及核心業務與電動車的積極前景，預計未來兩年電動車出貨量將有更好表現。第三季小米電動車銷售佔總收入一成，毛利率按季擴大至17.1%，預計第四季毛利率將進一步因規模效應及產品結構改善而擴大，預計未來兩年電動車出貨量將分別達到30萬輛及40萬輛，受惠於SU7的強勁需求、明年推出新SUV型號以及明年下半年第二階段工廠或會擴張，重申「買入」評級，目標價從32元上調至35元。

 

　　高盛指，小米第三季業績超預期，主要驚喜來自人工智能物聯網(AIoT)及電動車板塊。而其第三季收入及盈利均勝該行及市場預期，證明其「人家車全生態」及品牌吸引力不斷提升，有利其生態系統的用戶基數增長，以及對其未來收入與盈利增長前景更為清晰可見。同時，過去一個月內小米披露多項突破性進展或里程碑，如備受好評的小米15系列、發布小米澎湃OS 2.0系統、230日內交付10萬輛SU7、 SU7 Ultra創下紐伯林賽道圈速紀錄，以及其於雙11的商品交易總額(GMV)按年增長42%，當中包括白色家電在內的GMV增長70%，都進一步增加該行對小米執行能力信心。將其2024至2026年收入預測上調2%至3%，經調整淨利潤預測上調9%至13%，目標價由30.7元升至33.3元，維持「買入」評級。

 

　　麥格理表示，小米第三季業績在各方面均超出預期，當中收入按年升30%，較該行及市場預測分別高出0.8%及3.2%，集團的毛利率及淨利潤同樣超出預期。公司將今年的電動車生產目標提升至13萬輛，並預期毛利率將持續改善。將其2024及25年非國際財務報告準則盈測上調2.2%及0.7%，惟下調2026年盈測0.9%，並將目標價由30.9元升至35.12元，評級為「跑贏大市」。

 

黃瑋傑：手機以外業務表現良好　短期先看能否守穩27元

 

小米上季收入及盈利勝預期，惟手機毛利率急跌，仍獲大行升目標可趁調整吸納？

（黃瑋傑）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指因基數較高，小米純利按季難有雙位數升幅，今次按季仍有增長已可「收貨」，但業績仍未可攞滿分，因智能手機業務毛利率跌得頗多，第三季全球智能手機出貨量按年也只增長3.1%；但因賣出更多高價手機，令手機平均售價(ASP)提升，收入仍有約14%按年增幅。惟要留意，智能手機業務佔小米收入一半，其毛利率變化對純利影響大，今次正因該業務毛利率下跌令小米利潤減少。不過，小米其他業務表現好，例如第三季IoT與生活消費產品業務收入按年增長26.3%，毛利率提升2.9個百分點至20.8%，而智能電動汽車等創新業務收入近100億元人民幣，毛利率達17.1%，並提到會繼續增加產能，全力衝刺全年交付13萬部車新目標，以其10月單月交付兩萬部，應不難達標。

 

　　另黃瑋傑指，競爭加劇會影響小米手機售價，令毛利率難以提升，往後要看其手機ASP還有多少提升空間，但以現時環境，高價手機恐難保持暢銷，ASP難顯著提升，不過今次ASP也有一成升幅，可見其高端化策略算是收效，亦見其高端產品得益國潮有一定市場，但ASP往後可能只有中單位數升幅，故其毛利率有多大改善空間，要視乎原材料價格會否快些或大幅回落。另外，小米汽車業務發展算快，由3月至今交付量已突破10萬部，且對整體收入貢獻達一成，而小米今年股價有大升幅，可見市場開始認同汽車業務是其未來增長引擎，亦反映於估值上，現時其PE就高達30幾倍，至於造車利潤能否改善要看規模效益，若達到一定銷量，規模效益自然可令生產成本攤薄降低，利潤就可以提升。

 

　　股價方面，黃瑋傑指，小米既然已累積升了很多，業績亦已公布沒了神秘感，且有些瑕疵，足以令部分人有借口沽貨。事實上很多人都是17、18元或者22、24元買入，帳面上已賺了不少，短期先看能否守住20天線約27至27.5元，或可於27元吸納。

 

　　小米半日跌3.13%收報27.9元，成交31.48億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)升0.54%報406.4元，阿里巴巴(09988)跌0.93%報85.5元，美團(03690)無升跌報169元，京東(09618)升0.44%報138元，百度(09888)升2.32%報83.7元，網易(09999)無升跌報135.9元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

其他小米相關新聞：
大行報告 | 小米績後最牛看$35，仲有阿里巴巴、京東、滙控及內銀最新評級/目標價
【小米績後】花旗上調小米目標價9%，核心及電動車業務前景正面
【小米績後】大和升小米目標價3.3%，續看好明年分部收入增長
【小米業績】盧偉冰：手機銷情佳料下季毛利率回升，造車業務樂觀

【你點睇】港府本年度已錄逾2千億元赤字，有議員指或難符基本法力求收支平衡之規定。你認為當局應如何解決財政問題？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06128

烯石電車新材料

0.066

異動股

00700

騰訊控股

406.200

異動股

06969

思摩爾國際

11.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06128 烯石電車新材料
  • 0.066
  • 00700 騰訊控股
  • 406.200
  • 06969 思摩爾國際
  • 11.000
  • 00917 趣致集團
  • 55.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 85.250
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 70.950
  • 目標︰$77.70
  • 00554 漢思能源
  • 0.239
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 1.660
  • 目標︰$2.80
  • 00700 騰訊控股
  • 406.200
  • 目標︰$480.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 135.100
  • 目標︰$150.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 85.250
  • 00700 騰訊控股
  • 406.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.900
  • 00941 中國移動
  • 70.950
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 28.300
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 85.250
  • 目標︰--
  • 01288 農業銀行
  • 3.910
  • 目標︰$4.35
  • 00998 中信銀行
  • 5.070
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

19/11/2024 17:55  中電及港燈明年1月起分別按年加淨電費0.98%和0.9%

19/11/2024 17:15  小鵬汽車(9868)第三季經調整淨虧損收窄至15.3億元人幣

19/11/2024 17:00  《盤後部署》恒指走勢反覆料續橫行，攜程升過急高追有風險

19/11/2024 16:15  恒指收升87點報19663，比電疑炒電子煙，小米季績存憂下跌

19/11/2024 16:06  澳門政府明年繼續派錢，永久居民每人一萬非永久居民六千元

19/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒７３億元，買騰訊沽盈富基金

19/11/2024 08:45  【大行炒Ｄ乜】小米績後獲大行唱好，摩通調高滙控目標價約半成

19/11/2024 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７８２３，隔夜拆息較上日微軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 何立峰支持企業香港上市發債，廣州購存量房作保障房新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金融領袖投資峰會 | 多位財金界名人現身撐場，李國寶父子、任志剛等出席（圖集）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

攜程季績對辦股價飆逾半成，獲富瑞上調目標可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

港鐵投資者要知道的事——10年前後
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

我們都需要這兩種能力：跨領域及Leverage
人氣文章

玩樂 What’s On

秋日郊遊︱上水塱原自然生態公園新開幕！免費入場金秋稻米田打卡？觀烏屋睇禾花雀、黑臉琵鷺？除單車停泊處，仲有兩大貼心設施 即睇交通及開放時間！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

中環必試日意風味！意大利菜名廚充滿驚喜料理：蒜香鯷魚野菜暖沙律、和牛面脥焗千層麵、魚子醬海膽番茄凍意麵
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Double Bags配搭熱潮：讓大小手袋各展所長！隨意配搭新舊手袋，實用性+美學Up！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

實試2間城中高級Head Spa：個人化美髮療程超有感！不止護髮育髮，還能抗衰老兼舒緩肩頸痛症？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
女網紅哭訴食河豚刺身中毒，屙血吐血只剩3日命被質疑造假！醫生揭示致命毒素分量
人氣文章
打風也要WFH？00後拒絕帶電腦回家，網民反應兩極！
人氣文章
立冬湯水 │ 冬天體虛易手腳凍？宜補陽氣溫通氣血，多食黑色食物！推介：黑豆黑芝麻養顏素湯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2024 18:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事19/11/2024
神州經脈 | 何立峰支持企業香港上市發債，廣州購存量房作保障房
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

精彩的場外雙邊會晤「喧賓奪主」

19/11/2024 15:34

大國博弈

FX MONDAY｜美滙獲利回吐風險大？｜金價可趁調整吸納？...

18/11/2024 14:05

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處