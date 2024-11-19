小米上季收入及盈利勝預期，惟手機毛利率急跌，仍獲大行升目標可趁調整吸納？

小米(01810)昨日(18日)收市後公布業績，第三季收入按年增30.5%至925億元人民幣，創單季新高，經調整純利按年增4.4%至62.52億元人民幣，兩者均勝預期，當中智能電動汽車貢獻95億元收入，並將全年汽車交付目標升至13萬輛，惟智能手機業務毛利率大跌4.9個百分點至11.7%。小米績後雖獲多間大行上調目標價，但股價今早(19日)最多跌4%，可否趁機吸納？

（Shutterstock）

第三季經調整盈利升4.4%收入增30.5% 惟手機毛利率跌至11.7%

小米公布截至9月底止第三季純利為53.52億元人民幣，按年升9.8%，非國際財務報告會計準則計量，經調整淨利潤62.52億元人民幣，按年增4.4%，勝預期的59.1億元人民幣，其中包括智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損15億元人民幣。期內收入按年增30.5%至925億元人民幣，亦勝預期的902.8億元人民幣。不過，毛利率20.4%，按年跌2.3個百分點。另集團首三季純利146.3億元人民幣，按年升15%；經調整淨利潤189.2億元人民幣，按年升31.7%；收入2569億元人民幣，按年升30%。

按業務分部劃分，第三季智能手機業務收入475億元人民幣，按年增長13.9%；季內智能手機平均售價(ASP)1102.2元人民幣，按年增加10.6%，主要由於高端智能手機出貨量佔比增加，惟毛利率由16.6%大降至11.7%，是由於核心零部件價格上升及競爭加劇。全球智能手機出貨量4310萬台，按年增長3.1%。根據Canalys數據，季內公司全球智能手機出貨量排名穩居第三，市場份額13.8%。第三季IoT與生活消費產品業務收入261億元人民幣，按年增長26.3%；毛利率20.8%，創新高，按年提升2.9個百分點。第三季互聯網業務收入85億元人民幣，創新高，按年增長9.1%，毛利率77.5%，按年提升3.1個百分點。

小米：料第四季手機毛利率回升 全年汽車交付目標升至13萬輛

小米集團合夥人兼總裁盧偉冰指，智能手機業務毛利率仍處於可控範圍，之所以存在波動，是由於第三季內存價格高，兼受產品發布周期影響，預計第四季毛利率會上升。他續指，小米手機在雙11銷情佳，小米14長期「霸榜」電商平台前三，甚至優於許多品牌的新旗艦機型，而小米15雖然漲價，但在預售期較小米14少3天的情形下，銷量破百萬的速度仍快於小米14。

第三季智能電動汽車等創新業務分部總收入97億元人民幣，其中智能電動汽車收入為95億元人民幣，按季升53%；智能電動汽車等創新業務分部毛利率17.1%，按季升1.7個百分點。盧偉冰就預計，伴隨單雙班等變化，小米工廠的滿產，電動車業務總體樂觀，且預計第四季毛利率還會有所改善。

公司創始人雷軍在業績發布前，先於微博報捷，稱提前完成全年10萬輛的交付目標，並將全年新目標從12萬輛升至13萬輛。盧偉冰補充，SU7在10月交付超過2萬輛，11月也會再次突破該數字。工廠產能仍有挖掘空間，可保障每月2萬輛車的產能。不過談及交付周期，其直言目前鎖單量仍大，因此交付周期雖然較此前的25周有所縮短，仍約為20周左右。而目前汽車業務還處於「大投入期」，包括斥資用於研發自動駕駛、工廠成本以及新車型研發，希望大家對汽車業務多一些寬容，相信伴隨交付量的提升，虧損將收窄，彰顯規模效應。

花旗：核心及電動車業務前景正面 升目標價至35元

（資料圖片）

花旗發表研報指，小米第三季業績大致符合預期，加上核心業務及電動車業務正面前景，上調公司2024至26年經調整盈利預測4%至17%。預期第四季電動車業務毛利率會進一步上升，受生產規模及產品型號改善，以及推廣障礙較少，另預期2025、26年交付量分別達30萬、40萬輛。另管理層對於智能手機及IoT前景有信心，包括智能手機出貨量、手機高端市場需求、手機業務毛利率、IoT營運效率的上升空間。為反映2025至26年較強勁的電動車交付量預測，調升公司目標價9%，由32元升至35元，重申「買入」評級。

大和稱，小米第三季利潤能力稍勝預期，料智能手機及IoT收入增長趨勢可於明年持續。其中預期記憶體零部件成本於上季見頂，料第四季智能手機毛利率改善至12%，明年進一步好轉；IoT收入則料於明年增長加快，毛利率亦進一步改善。今年電動車SU7交付量目標亦上調至13萬輛，即第四季交付量較高，料電動車業務第四季及明年毛利率再造好。由於調整IoT收入及毛利率預測，上調公司2024至26年每股盈利預測3%至5%，目標價由30.5元上調3.3%至31.5元，維持「優於大市」評級。

美銀：料未來兩年電動車出貨量表現更好 升目標價至35元

美銀證券指，小米第三季業績大致符合預期，調整後盈利為62億元人民幣，較該行預測高出3%，因此將2024至2026年調整後盈利預測上調4%至17%，以反映業績及核心業務與電動車的積極前景，預計未來兩年電動車出貨量將有更好表現。第三季小米電動車銷售佔總收入一成，毛利率按季擴大至17.1%，預計第四季毛利率將進一步因規模效應及產品結構改善而擴大，預計未來兩年電動車出貨量將分別達到30萬輛及40萬輛，受惠於SU7的強勁需求、明年推出新SUV型號以及明年下半年第二階段工廠或會擴張，重申「買入」評級，目標價從32元上調至35元。

高盛指，小米第三季業績超預期，主要驚喜來自人工智能物聯網(AIoT)及電動車板塊。而其第三季收入及盈利均勝該行及市場預期，證明其「人家車全生態」及品牌吸引力不斷提升，有利其生態系統的用戶基數增長，以及對其未來收入與盈利增長前景更為清晰可見。同時，過去一個月內小米披露多項突破性進展或里程碑，如備受好評的小米15系列、發布小米澎湃OS 2.0系統、230日內交付10萬輛SU7、 SU7 Ultra創下紐伯林賽道圈速紀錄，以及其於雙11的商品交易總額(GMV)按年增長42%，當中包括白色家電在內的GMV增長70%，都進一步增加該行對小米執行能力信心。將其2024至2026年收入預測上調2%至3%，經調整淨利潤預測上調9%至13%，目標價由30.7元升至33.3元，維持「買入」評級。

麥格理表示，小米第三季業績在各方面均超出預期，當中收入按年升30%，較該行及市場預測分別高出0.8%及3.2%，集團的毛利率及淨利潤同樣超出預期。公司將今年的電動車生產目標提升至13萬輛，並預期毛利率將持續改善。將其2024及25年非國際財務報告準則盈測上調2.2%及0.7%，惟下調2026年盈測0.9%，並將目標價由30.9元升至35.12元，評級為「跑贏大市」。

黃瑋傑：手機以外業務表現良好 短期先看能否守穩27元

（黃瑋傑）

今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指因基數較高，小米純利按季難有雙位數升幅，今次按季仍有增長已可「收貨」，但業績仍未可攞滿分，因智能手機業務毛利率跌得頗多，第三季全球智能手機出貨量按年也只增長3.1%；但因賣出更多高價手機，令手機平均售價(ASP)提升，收入仍有約14%按年增幅。惟要留意，智能手機業務佔小米收入一半，其毛利率變化對純利影響大，今次正因該業務毛利率下跌令小米利潤減少。不過，小米其他業務表現好，例如第三季IoT與生活消費產品業務收入按年增長26.3%，毛利率提升2.9個百分點至20.8%，而智能電動汽車等創新業務收入近100億元人民幣，毛利率達17.1%，並提到會繼續增加產能，全力衝刺全年交付13萬部車新目標，以其10月單月交付兩萬部，應不難達標。

另黃瑋傑指，競爭加劇會影響小米手機售價，令毛利率難以提升，往後要看其手機ASP還有多少提升空間，但以現時環境，高價手機恐難保持暢銷，ASP難顯著提升，不過今次ASP也有一成升幅，可見其高端化策略算是收效，亦見其高端產品得益國潮有一定市場，但ASP往後可能只有中單位數升幅，故其毛利率有多大改善空間，要視乎原材料價格會否快些或大幅回落。另外，小米汽車業務發展算快，由3月至今交付量已突破10萬部，且對整體收入貢獻達一成，而小米今年股價有大升幅，可見市場開始認同汽車業務是其未來增長引擎，亦反映於估值上，現時其PE就高達30幾倍，至於造車利潤能否改善要看規模效益，若達到一定銷量，規模效益自然可令生產成本攤薄降低，利潤就可以提升。

股價方面，黃瑋傑指，小米既然已累積升了很多，業績亦已公布沒了神秘感，且有些瑕疵，足以令部分人有借口沽貨。事實上很多人都是17、18元或者22、24元買入，帳面上已賺了不少，短期先看能否守住20天線約27至27.5元，或可於27元吸納。

小米半日跌3.13%收報27.9元，成交31.48億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)升0.54%報406.4元，阿里巴巴(09988)跌0.93%報85.5元，美團(03690)無升跌報169元，京東(09618)升0.44%報138元，百度(09888)升2.32%報83.7元，網易(09999)無升跌報135.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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