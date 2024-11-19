攜程季績對辦股價飆逾半成，獲富瑞上調目標可以點部署？

內地線上旅行平台攜程(09961)公布業績，第三季盈利按年升47%至68億元人民幣，比第二季盈利約38億元人民幣增加不少，收入則按年增16%至159億元人民幣，繼續有雙位數增長。公司又指，季內出境酒店和機票預訂已恢復至2019年疫情前同期的120%水平，國際OTA平台酒店和機票預訂按年增逾60%。績後攜程獲富瑞上調目標價至603元，今日(19日)急升近6%收報506元，惟與10月高位548.5元仍有些距離，或許仍有上升空間。

（攜程旅行網截圖）

第三季盈利按年升47% 淨營業收入增16%



攜程集團公布，截至2024年9月底止第三季度歸屬於公司股東淨利潤為68億元人民幣，按年上升46.6%，相比上季度淨利潤為38億元人民幣大幅上升79%；2024年第三季度經調整EBITDA為57億元人民幣，相比2023年同期增長23.9%，相比上季度為44億元人民幣則上升29.6%，經調整EBITDA利潤率為36%，按年增長2個百分點。期內每股存託憑證收益為8.75元人民幣。

期內集團總收入159億元人民幣，按年增加15.6%，按季增加24.3%，淨營業收入為158.73億元人民幣，按年上升15.5%，主要得益於愈來愈強勁的旅遊需求，而按季增加24.3%，主要歸因於季節性因素。其中住宿預訂收入68億元人民幣，按年升21.7%，按季增32%；交通票務收入56.5億元人民幣，按年升5.3%，按季增16%；旅遊度假收入15.6億元人民幣，按年升17.3%，按季增52%；商旅管理收6.6億元人民幣，按年升11%，按季增4%。截至9月底，公司現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品餘額為869億元人民幣。

攜程：出境酒店和機票預訂已恢復至疫情前同期120%

攜程董事會執行主席梁建章表示，2024年第三季度，國內和國際旅行都表現出了強勁的增長勢頭，隨著消費者信心的提振和旅行熱情的高漲，公司對旅遊業的持續增長持樂觀態度。同時，堅信由人工智能引領的技術革命將成為塑造全球旅遊業未來的核心驅動力。不過，攜程首席執行官孫潔坦言，到目前為止，對人工智能投資對集團財務影響微乎其微。目前量化新技術的財務收益仍是一項艱巨挑戰，但從運營角度來看，人工智能絕對可以提高公司用戶參與度。

攜程又指，季內出境酒店和機票預訂已全面恢復至2019年疫情前同期的120%水平。公司國際OTA平台酒店和機票預訂按年增長超過60%。假日期間，個性化旅行體驗變得愈來愈明顯。攜程的旅行最佳排名顯示了明顯的用戶偏好，以及家庭旅行、美食、文化和季節性特色菜等團隊的顯著增長。梁建章表示，特別是年輕人愈來愈多地將旅行作為支出中的優先事項。這種趨勢進一步反映在對音樂會、音樂節、展覽和體育賽事的需求不斷增長上。今年夏天，攜程旅行活動清單上的活動在年輕旅行者中獲得了極大關注。

富瑞：續展現強勁執行力開啟海外機遇 升目標價至603元

富瑞發表研報指，攜程第三季總收入按年增長16%至159億元人民幣，較該行及市場預期各高出1.4%及2.2%。非公認會計準則下淨利潤59.6億元人民幣，高過市場及該行預期的47.7億及54.7億元人民幣。攜程管理層指，國慶假期後旅遊行業前景具韌性。展望第四季，富瑞預期攜程國內酒店和機票業務收入將受銷量增長的推動，而國內酒店平均房價按年將有所改善。公司將實現快速增長，尤其是在亞太地區。

富瑞維持攜程「買入」評級，目標價由581元上調至603元，預測其第四季總收入按年增長19%至123億元人民幣，原先預期為120億元人民幣，認為公司繼續展現出強勁執行力，開啟海外機遇。

黃瑋傑：第三季業績比次季有進步 初步目標525至530元

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，當到了一個新台階，再要攜程盈利倍升已不符合現實，現應按季比較，看其表現有否進步，首先公司指第三季出境酒店和機票預訂已恢復至2019年疫情前同期的120%水平，第二季則恢復到100%，即第三季恢復程度進一步提升，更超越疫情前水位。另第二季營業收入按年增長14%，第三季增速則加快到16%，未見放慢情況。而第二季淨利潤為39億元人民幣，第三季則賺了68億元人民幣，比第二季多了29億元人民幣，表現不錯。因此，攜程股價可以跑贏大市，今年以來也已升了不少，早已走在業績之前，惟本月最高見541元，仍未觸及10月高位548.5元，於540元以上似有些雙頂意味，初步目標宜先定於525至530元。

伍禮賢：業績短線對股價有支持 若突破530元或再衝一段

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢則於《hot talk 1點鐘》節目指，攜程業績相對理想，延續較強復甦步伐，績後亦見不少機構調升目標，相信近期股價會維持偏強狀態。事實上，攜程現價距離今年高位不到10%，對比市場整體走勢已屬相當強勢，相信這份業績短線對股價會帶來不錯支持，加上年底有聖誕及春節等因素，股價有機會藉業績向上突破。記得攜程對上兩次升至約530元高位，形成小雙頂，若今次能突破該水平，短線有機會再上衝多一段，有貨不妨繼續持有。

攜程今日升5.81%收報506元，成交14.04億元。其他旅遊相關股亦普遍向上，同程旅行(00780)升2.19%報17.7元，復星旅遊文化(01992)升1.37%報3.69元，惟中國中免(01880)無升跌報52.25元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，光大證券國際證券策略師伍禮賢，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評攜程及港股大市，立即重溫







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