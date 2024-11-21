快手 | 季績符預期，惟憂業務放緩遭大行降目標，股價插一成可否博反彈？

內地領先短視頻平台快手(01024)昨日(20日)收市後公布業績，第三季收入按年升11.4%至311億元人民幣，盈利升50%至32.7億元人民幣，經調整盈利升24.4%至39.5億元人民幣，均符合市場預期，但對比今年首三季經調整盈利升1.2倍，增長勢頭顯著放緩，遭多間大行下調目標價，股價今早(21日)低開5.3%後跌幅進一步擴大，最多跌一成二低見45.8元，可否趁機買入博反彈呢？

（快手官網截圖）

第三季經調整盈利升24%收入增11% 海外經營虧損收窄



快手截至今年9月底止第三季純利32.68億元人民幣，按年升50%，每股基本盈利0.76元人民幣；經調整利潤淨額39.48億元人民幣，按年升24.4%。期內收入311億元人民幣，按年升11.4%。期內國內經營利潤35億元人民幣，按年升11%；海外經營虧損按年收窄至1.53億元人民幣，去年同期錄經營虧損6.35億元人民幣。於第三季，平均日活躍用戶(DAU)4億，按年升5.4%；平均月活躍用戶(MAU)7.1億，按年升4.3%；每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入43.3元人民幣，按年升14%；電商商品交易總額(GMV)達3341.6億元人民幣，按年升15%。

按業務分部劃分，第三季快手線上營銷服務收入按年增加20%至176億元人民幣，受惠數據基建、智能投放產品和算法上的持續提升，為營銷客戶提供更好的投放ROI，也帶來更好的營銷服務出價。直播業務收入則按年減少3.9%至93億元人民幣，包括電商在內的其他服務收入按年增加17.5%至42億元人民幣。

另快手今年首9個月純利113.66億元人民幣，按年升307.7%，每股基本盈利2.64元人民幣；經調整利潤淨額130.15億元人民幣，按年升120.3%。期內收入915億元人民幣，按年升13.1%。

快手：盈利能力持續改善 將持續推進AI戰略

快手聯合創始人、董事長兼首席執行官程一笑表示，第三季通過致力於追求技術和內容生態發展，快手應用的平均日活躍數和月活躍用戶數再創歷史新高，旗下視頻生成大模型「可靈AI」正樹立行業新標準，重新定義內容創作、打造個性化內容生產與體驗。用戶活躍度的不斷提升，也為商業增長注入持續動力。

他又指，集團第三季度總收入同比增長11.4%，達311億元人民幣，包含線上營銷服務收入和以電商收入為主的其他服務收入在內的核心商業收入同比增長近20%。盈利能力持續改善，經調整利潤淨額同比增長24.4%，達39億元人民幣。展望未來，集團將持續推進AI戰略，夯實現有業務，並為用戶、內容和商業生態的長期可持續增長奠定堅實基礎。

美銀：對明年利潤增長更審慎 降目標價至61元

美銀證券發表研報指，快手第三季業績大致符合預期，但預計第四季增長趨勢有好有壞。快手電子商務GMV增長在較長的雙11促銷期間雖然看似強勁，但在疲弱的宏觀環境和激烈的競爭下，見到消費趨勢仍較保守。預期第四季GMV按年增長14%，這可能符合或低於投資者的高預期。而快手的電子商務佣金率(廣告+佣金)趨勢在電商廣告減少及旺季促銷措施下可能出現按季放緩。

另美銀指，雖然快手在電商和人工智能方面有更多投資，但第四季的利潤和用戶趨勢仍維持正軌。而考慮到快手電子商務業務和宏觀消費趨勢的不確定性，對其明年利潤增長更加審慎，因此調低其2024至2026年每股盈利預測1%至8%，目標價由63元調低至61元，由於估值偏低，重申「買入」評級。

滙證：外部廣告增長或會令人失望 降目標價至68元

滙證表示，快手第三季收入及盈利均符合預期。雖外部廣告按年增30%，部分來自強勁的短線需求，但第四季開始的潛在高基數可能會令人失望。此外，快手繼續向中小企商戶提供更多免費流量，以推動長期增長，這可能會限制快手近期接單率及電商廣告收入增長。因此，儘管已考慮到集團將加強銷售和行銷力度以維持增長步伐，但仍調低其2025至2026年GMV、電子商務及廣告收入的增長假設。同時，受到宏觀環境和競爭的限制，尤其是視頻帳戶的快速增長，將其2024至2034年收入年複合增長率假設降至6%。

滙證又指，已考慮到AI及每日活躍用戶數使用時間仍有上升空間，並創造了新的收入來源，但這些驅動因素，加上在本地服務和海外的努力，仍處於早期發展階段，貢獻需要時間才能變得有意義，將其目標價由75元降至68元，並維持「買入」評級。

高盛則指，快手 第三季業績大致符合預期，收入按年增長11%，Non-IFRS淨利潤增長24%，其中外部廣告表現持續強勁，受惠於短劇需求上升，短劇目前對外部廣告的貢獻已提升至10%，並按季翻倍，快手在廣告技術和用戶轉換率方面仍有較大增長空間，相信整體廣告業務增長將繼續超越預期，預測第四季及明年廣告業務可按年增長15%以上。考慮到明年收入及盈利增幅或達雙位數百分比，風險回報仍具吸引力，將今年全年收入預測上調至1270.59億元人民幣，2025及2026年收入預測下調至1394.6億及1,519.4億元人民幣，並將2024至2026年淨利潤率預測下調最多1.1個百分點，以反映經營開支及對AI的研發投入增加，或拖累利潤率擴張步伐，目標價由67元降至63元，維持「買入」評級。

大摩：利潤前景黯淡競爭風險持續 予目標價50元

摩根士丹利表示，快手第三季盈利符預期，但利潤前景黯淡。快手雙11表現穩健，但電商GMV前景稍遜市場預期，且第四季營銷投資亦會令利潤受壓，料利潤按年增幅放緩至高單位數。估算快手第四季日均活躍用戶(DAU)應保持4億以上；廣告收入按年升15%；GMV增長指引為14%，但因進一步補貼而會令轉化率按季放緩，料電商及其他服務收入按年升18%至19%。另第四季毛利率料穩定，經調整純利按年升6%至46億至47億元人民幣。

大摩亦指，公司明年預測市盈率12倍，高於阿里巴巴(09988)、拼多多的9倍，且料其後獲取DAU難度提升，行業競爭風險持續，公司收入增長及利潤面對挑戰，維持「與大市同步」評級，予目標價50元。

黃德几：增長放緩難予高估值 惟46元或可小注博反彈

（黃德几facebook截圖）

金利豐證券研究部執行董事黃德几指，快手業績不算很差，第三季收入及經調整盈利都符合預期，平均日活躍用戶也增至4億，惟電商GMV只按年升15%，算不上高速增長，也如其他電商平台正受消費降級影響。雖然快手自上市以來都能保持盈利算是成功，但現時在增長放緩下，市場很難再給予高估值。再者，其股價自9月初起曾升得很誇張，跑贏大市及同業，績前也不見大幅回調。其實，近期很多科技股如阿里巴巴在公布業績後都「見光死」，即使業績符合預期，只要展望不見驚喜，已足以令股價下跌。

不過，黃德几指，快手今日股價跌幅已足以反映業績表現，10月中低位約46元料有支持，暫應可喘定，事實上，快手績後雖遭多間大行下調目標價，但大多仍予「增持」評級。若趁今日大跌買入博反彈會有風險，但見其今早跌至100天線(約46元)稍為反彈，進取的投資者可於該處小注買入，博其守穩100天線，不過，往後一旦跌穿上月低位44.75元，可能會跌至40元以下。

快手半日跌10.47%收報47.05元，成交36.44億元。其他科技股表現各異，阿里跌0.47%報84.35元，騰訊(00700)跌0.05%報410.6元，美團(03690)跌0.06%報174.7元，百度(09888)無升跌報84元，京東(09618)升0.51%報138.2元，網易(09999)升2.3%報138元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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