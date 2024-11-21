蔚來上季虧損擴大遭大行降目標，小鵬虧損收窄惟利潤率恐收窄，兩股都買唔過？

「造車新勢力」小鵬汽車(09868)及蔚來(09866)先後公布了業績，其中蔚來第三季經調整虧損擴大至44億元人民幣，收入跌2.1%至187億元人民幣，均遜市場預期，但公司對前景樂觀，目標2026年實現盈利，但績後仍遭麥格理及美銀下調目標價。小鵬第三季經調整虧損則收窄至15億元人民幣，第四季交付量及收入指引亦超預期，惟績後大行意見分歧，股價今日(21日)再插6%，連跌兩日。內地電動車市場陷入減價戰，難道小鵬及蔚來都買唔過？

（蔚來官網截圖）

蔚來上季經調整虧損擴大至44億人幣 料本季交付量升最多五成

蔚來截至9月底止第三季淨虧損按年擴大至51.4億元人民幣，去年同期錄淨虧損46.3億元人民幣，每股虧損2.5元人民幣；經調整淨虧損按年擴大至44億元人民幣，去年同期錄經調整淨虧損39.5億元人民幣。期內收入186.7億元人民幣，按年下降2.1%。汽車交付量達61855輛，按年增長11.6%；汽車毛利率13.1%，按年上升2.1個百分點。

公司預期今年第四季汽車交付量介乎7.2萬至7.5萬輛，按年增長約43.9%至49.9%；收入總額介乎196.76億至203.83億元人民幣，按年增長約15%至19.2%。

李斌：產品組合變動致平均售價下降 目標2026年實現盈利

蔚來汽車董事長李斌表示，主要由於產品組合變動導致平均售價下降，但部分被交付量增長所抵銷。蔚來品牌10月銷量環比有一定下降，但總體是公司主動調整，因為蔚來面臨非常大的毛利壓力，而持續提升蔚來品牌的毛利才是公司的核心目標。因此公司在10月收窄了部分促銷支出，在一定程度上影響了銷量，但都在預期之中。現在隨著前期價格的穩定，11月用戶需求正重新恢復。

蔚來管理層表示，蔚來汽車在2025年將以15%的毛利率為基礎，目標是提升至20%。其中隨著新產品後續加入，樂道品牌2025年毛利率將從目前的10%逐步達到15%。展望未來，蔚來給出了有史以來最高的季度交付指引，李斌表示，明年蔚來將進入新的高速增長周期，有信心交付量倍增，整體經營會繼續實現正向增長，虧損明年預計將收窄，目標是2026年實現盈利。李斌進一步表示，明年起蔚來將進入新一輪產品周期，第二品牌樂道和螢火蟲品牌將會有新的產品交付，公司將進入更快的增長階段。

麥格理：本季銷量及收入指引遜預期 降目標價至38元

麥格理發表研報指，蔚來第三季收入為187億元人民幣，較該行預測低2%，同時營運開支仍然較高。公司預計第四季銷量介乎7.2萬至7.5萬輛，較預測中位數低12%，而收入目標為197億至203億元人民幣，亦較預測低14%。蔚來旗下核心蔚來品牌需求疲弱以及樂道品牌生產進展緩慢，導致第四季收入預測中位數較市場共識低18%，同時亦對於樂道50%至60%的訂單受到今年底買車補貼到期影響的說法感到擔憂。因此，將蔚來今明兩年銷售預測下調各5%，並將明年調整後虧損預測由原先的110億元人民幣擴大至130億元人民幣，評級由「跑贏大市」降至「中性」，目標價由52元下調27%至38元。

美銀證券稱，蔚來第三季整體毛利率較去年同期上升2.7個百分點至10.7%，低於該行預期的11.4%，非公認會計原則(Non-GAAP)淨虧損為44億元人民幣，該行預期為41億元人民幣。下調其2024年銷售預測1%，並分別上調2025及2026年銷售預測1%及10%，分別下調2024、2025及2026年毛利率預測0.4、0.4及0.6個百分點，以反映競爭情況，預計2024、2025及2026年其非公認會計原則淨虧損預測擴大4%、10%及29%，下調其美股目標價，由6.5美元降至6美元，港股目標價亦由50港元降至47港元，重申「中性」評級。

小鵬上季經調整虧損收窄至15億人幣 料本季交付量升最多51%



小鵬汽車第三季淨虧損收窄至18.1億元人民幣，去年同期為淨虧損38.9億元人民幣，每股虧損0.95元人民幣；經調整淨虧損亦收窄至15.3億元人民幣，去年同期經調整淨虧損27.9億元人民幣。於第三季，汽車總交付量約4.65萬輛，按年增加16.3%，高過預期。總收入101億元人民幣，按年上升18.4%，其中汽車銷售收入88億元人民幣，按年升12.1%。毛利率為15.3%，去年同期則為負2.7%，其中汽車毛利率8.6%，去年同期為負6.1%。



公司預期今年第四季汽車交付量將介乎8.7萬至9.1萬輛，按年增加約44.6%至51.3%，超過市場預期的7.4萬輛；總收入將介乎153億至162億元人民幣，按年增加約17.2%至24.1%，勝於預期的147.1億元人民幣。

（小鵬汽車官網截圖）

何小鵬：計劃明年推至少4款新車 未來3年海外銷量保持高速增長

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，明年小鵬汽車將進入強勁產品周期，將推出多款強AI能力及強自動駕駛能力的車型。小鵬汽車計劃明年推出至少4款新車，包括首次推出增程版本車型及多個改款車型。他透露，11月小鵬的月交付將超過3萬輛。當前小鵬「P7+」和「MONA M03」均開啟雙班生產，其中小鵬「P7+」有望在12月達到月交付1萬輛以上。



海外市場方面，何小鵬表示，小鵬汽車第三季海外銷量按季增長70%，佔公司銷量的15%。目前小鵬海外銷售網絡已拓展至逾30個國家和超過110家門店，計劃明年銷售網絡擴展至北美以外超過90%的新能源車市場，門店超過300家。未來3年海外銷售保持高速增長勢頭。

高盛：小鵬季績符預期及指引強勁 予目標價46元

高盛指，小鵬汽車第三季業績符合預期，同時第四季指引強勁。其第三季收入與該行預測一致，毛利率改善17.9個百分點，按年增至15.3%。毛利率的改善主要是由於銷售量的提升，令每輛車的固定成本降低，以及來自福士汽車(Volkswagen)的技術服務收入入帳。同時，管理層預測第四季車輛銷量為8.7萬至9.1萬輛，即全年銷量達18.6萬至19萬輛，高於該行預測及市場預測。管理層預計收入為153億至162億元人民幣，中位數較該行及市場預測高，主要受惠於P7+的需求超出預期，予「買入」評級，美股目標價11.7美元，港股目標價46港元。

摩根士丹利表示，小鵬汽車第三季淨虧損大致符合市場預期，收入、汽車毛利率勝預期，營運開支則符合預期，虧損較大程度上由於公允值虧損變動及投資損失。第四季銷量指引則勝預期，似乎受惠於M03、P7+表現較好，不過因產品組合改變，整體平均售價料降18%。公司重組已見成效，可見銷量及毛利率持續改善，公司已準備好一新增長路徑，獲豐富的產品組合所推動；自動駕駛技術突破；海外擴張加快及技術變現能力。雖然管理層對明年前景看好，但績後股價向下修正，相信是由於市場對汽車板塊信心不穩及明年首季疲軟預測，予目標價17美元，評級「增持」，

花旗：料小鵬汽車本季平均售價下降 利潤率受壓

花旗稱，小鵬汽車發布了一系列符合市場預期的第三季業績和第四季指引，第三季汽車和非汽車毛利率分別達8.6%及60.1%，按季分別升2.2及5.8個百分點，略高於市場預期，以非通用會計準則計算，第三季淨虧損按季擴大45%至15.3億元人民幣，符合預期。惟預期小鵬在第四季將面臨壓力，因預計汽車平均售價將按季下降14%至16.2萬元人民幣，將對其汽車業務利潤率表現構成壓力，亦預計由於供應不足，部分積壓訂單的交付將推遲至2025年，這可能導致訂單取消。而小鵬Mona M03銷量的成長可能會拉低第四季平均售價和利潤率，預計競爭對手將在未來幾個月推出新款車型，這將在本就擁擠的中國市場上進一步加劇競爭，予其美股目標價14.6美元及「中性」評級。



美銀證券指，小鵬汽車第三季業績好於預期，其中毛利率較高及營運開支降低。另管理層計劃明年推出至少4款新車型，包括首款EREV增程型電動車，估算明年總銷量可達43.1萬輛汽車，按年增幅128%。管理層對第四季指引亦好於該行預測，且該行預測第四季研發及銷售開支會按季下降。上調公司2024至26年銷量預測7%至17%，且因有效的成本節省調升毛利率預測，亦料2024、25年經調整淨虧損收窄。因明年較高的銷量預測，以及第四季強勁的產品組合，維持其「買入」評級，並上調其港股及美股目標價3%，分別由61.2港元升至63.2港元，及由15.7美元升至16.2美元。

林家亨：蔚來單車虧損大扭虧無期 小鵬低價車熱銷惟難賺錢

（林家亨）

今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指蔚來上季研發費用與以往差距不大，虧損擴大主因是第二季遭遇減價戰，公司也明言減價戰對蔚來造成一定傷害，因此，雖然第三季所有新能源車企銷量都很好，但蔚來的虧損不會有太大改善，而在所有造車新勢力包括「蔚小理」，蔚來單車虧損最大，第三季每架車虧損71276元人民幣，遠高於小鵬虧損38900元人民幣，小米(01810)虧損37800元人民幣，及零跑(09863)虧損8004元人民幣。蔚來即使業務發展順風順水，2025年之前轉虧為盈機會等於零，公司自己也提到希望2026年有機會轉虧為盈，但事實上機會仍低。值得一提，以前紅杉中國參與蔚來很多方面投資，日前它也退出蔚來資本投資。

至於小鵬，林家亨指，若看單車虧損改善程度，小米遠遠好過小鵬，雖然小鵬及小米第三季單車虧損相差不遠，但小鵬只有M03銷量急增，而M03屬低價車，起售價約11.9萬元人民幣，至於小米SU7，起售價最低21.5萬元人民幣，價格高小鵬M03差不多一倍，但小米單車虧損由第二季6萬元人民幣跌至第三季不足3.8萬元人民幣，有很大改善，小鵬也有改善，但只因大量低價車加入競爭，銷售仍非常困難，尤其交付量要依賴其廠房，其中P7紹興新廠房落成兩年，產能利用率仍做得不好，有車也出不到，反而M03價平，以前由滴滴設計用作網約車，故出車快得多，但售價低，對比賣20幾萬元一架的P7，賺不到甚麼錢。

蔚來今日跌0.55%收報36.2元，小鵬跌5.96%報47.35元。而理想汽車(02015)上月尾已公布第三季經調整盈利按年升11%，收入增24%，交付量增45.4%，惟料第四季交付最多僅增29%，收入最多增10%，業績指引顯得保守，績後引發拋售，股價反覆下挫，今日跌1.55%收報88.75元。另比亞迪(01211)今日跌0.23%報264.8元，零跑跌0.5%報29.9元，小米(01810)升0.54%報28.15元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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