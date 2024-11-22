百度 | 上季經調整盈利遜預期遭大行降目標，股價插近一成可否撈底？

百度(09888)昨日(21日)收市後公布業績，第三季經調整盈利按年跌19%至近59億元人民幣，遜預期；收入按年跌3%至335.6億元人民幣，符預期，智能雲業務的收入增長則被廣告收入減少所抵銷。雖然集團提到旗下文心大模型11月日均調用量達15億次，較一年前暴增30倍，蘿蔔快跑的自動駕駛訂單亦按年增兩成，但績後仍遭部分大行下調目標價，今早(22日)股價插近一成，為表現最差藍籌，且已跌至近兩年低位，可否趁機撈底呢？

（截自百度官網「我們的故事」宣傳片）

第三季經調整盈利按年跌19%收入跌3% 核心收入持平

百度截至今年9月底止第三季純利76.32億元人民幣，按年升14%，每股美國存託股稀釋收益21.6元人民幣；非公認會計準則淨利潤58.86億元人民幣，按年跌19%，遜預期；經調整EBITDA 87.33億元人民幣，按年跌8%，遜預期。期內收入335.57億元人民幣，按年跌3%，符預期。其中百度核心收入265億元人民幣，較去年基本持平；在線營銷收入188億元人民幣，按年減少4%；非在線營銷收入77億元人民幣，按年增長12%，主要由智能雲業務帶動。愛奇藝收入72億元人民幣，按年減少10%。

另季內銷售成本164億元人民幣，按年增長1%，主要由於流量獲取成本和與智能雲業務相關的成本增加，部分被人員相關費用及商品銷售成本減少所抵銷。研發費用54億元人民幣，按年減少12%，主要由於人員相關費用減少。

文心大模型日均調用量15億次 自動駕駛訂單增兩成

百度提到，於今年11月，百度飛槳及文心生態已凝聚1810萬開發者；文心系列模型處理的日均API調用量達到15億次，較8月的6億次大幅增加。另於第三季，百度的自動駕駛服務蘿蔔快跑提供的自動駕駛訂單為98.8萬單，按年增長20%。截至今年10月28日，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過800萬單。第三季蘿蔔快跑的全無人駕駛單量佔全國總單量超過70%，於10月全無人駕駛單量的比例進一步增加至80%。

移動生態方面，於今年9月，百度APP的月活躍用戶7.04億，按年增長6%。公司亦指，自第三季度初以來，百度股份回購金額1.61億美元，去年股份回購計劃項下的累計回購金額達約14億美元。

李彥宏：面臨短期壓力 堅持以AI為核心戰略

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，百度核心第三季度營收按年持平，反映在線營銷業務持續疲弱，但被智能雲業務的增長所抵銷，但面臨短期壓力，公司仍然堅持以人工智能(AI)為核心的戰略，提升AI能力是長期戰略重點，亦是由AI驅動轉型的基石，該戰略將使百度捕捉長期的重大增長機會。季度AI相關收入佔比提升至超過11%，智能雲第三季收入按年升11%至49億元人民幣。

李彥宏又透露，百度將於2025年初發布文心大模型的新版本，以鞏固在基礎模型上的領先優勢。11月文心大模型日均調用量達15億次，日均處理Tokens文本超1.7萬億，相較一年前首次披露的5000萬次日均調用量，增長30倍。而隨AI對搜索的持續重構，當前百度App的AI功能已覆蓋近七成月活躍用戶，與AI互動的用戶每日總互動次數可達數千萬。目前在百度搜索上，已有超過20%搜尋結果頁面涵蓋AI生成內容。公司正在進一步降低AI應用開發門檻，近期發布了無代碼開發工具「秒噠」，支持用戶以自然語言開發應用。相信將AI能力拓展至程序員人群之外，將推動下一輪創新浪潮，釋放出巨大的社會價值。

瑞銀：核心廣告收入前景較弱 降目標價至119元

瑞銀發表研報指，百度第三季收入符預期，毛利率略勝預期，而核心廣告收入按年跌4.5%。管理層專注於用戶參與度，並透過AI功能搜尋保持市場佔有率，策略有利於集團長期增長，不過，預期集團在宏觀不確定因素影響下，近期核心廣告收入前景較弱。雖然內地推出刺激政策，但不同領域的廣告商情緒仍然低迷，長尾(long-tail)中小企對廣告開支仍持謹慎態度。鑑於這些長期的不利因素，預計其第四季核心廣告收入的按年跌幅將擴大至8%，但由於AI變現改善和基數較低或帶動集團於明年第三季起錄得正增長。

瑞銀下調百度今年末季及明年核心廣告收入預測分別2.8%及2.9%，以反映較預期弱的廣告增長，以及明年廣告市場展望更趨保守。由於收入壓力，降今年末季及明年核心經營溢利率分別1.9個及1個百分點，至分別20.5%及23.3%。仍需等待集團核心廣告增長轉勢，將H股目標價由139港元下調至119港元，維持「買入」評級。

滙證：料廣告收入及利潤率明年改善 降目標價至90.7元

滙證表示，考慮到百度廣告復甦前景較溫和、搜尋結果的進一步擴張及生成式AI功能在短期內持續損害變現化，故下調其今明兩年收入預測1%。雖然百度核心經調整淨利潤率或在今年第四季及明年首季因廣告收入下降而受到打擊，但隨著ERNIE代理盈利覆蓋範圍的擴大，廣告收入增長和利潤率在2025年應有所改善。由於股價波動，集團回購步伐在第三季大幅放緩，預計將在第四季重新加速回購。考慮到較低盈測，將其目標價由97.5港元降至90.7港元，維持「持有」評級。另麥格理將其目標價大削三成，由122元降至83元，維持「中性」評級。富瑞則將其目標價由130元降至122元，大和由128元降至115元，均維持「買入」評級。

摩根士丹利稱，百度第三季收入符合該行及市場預期，核心收入持平，當中在線營銷收入跌4.6%，非在線營銷收入增長12%，均符合預期。期內百度盈利略勝預期，核心非公認會計準則經營溢利持平，高於該行及市場預測約4%；核心經營溢利率持平為25.1%，亦高於預期約0.8個百分點，目前給予「與大市同步」評級，美股目標價為105美元。

高盛：廣告業務放緩惟核心利潤率穩定 予目標價121元

高盛指，百度第三季廣告業務放緩，但核心利潤率仍穩定，其中收入及核心收入符合預期，經調整經營利潤穩定。季內核心線上營銷收入進一步放緩，但仍符該行及市場預測，主要受AI搜尋重組及宏觀環境挑戰影響。而核心經調整經營利潤率高於預期，主因研發開支具紀律性，抵銷較高的營銷開支。另一方面，百度股份回購額度按季減少。愛奇藝方面，訂閱收入偏軟，維持「買入」評級，美股、港股目標價分別為124美元、121港元。

花旗則指，百度第三季總收入符合預期，但經調整盈利低於預期，相信由於匯兌損失抵銷長期投資的公允值及股權出售溢利。經調整經營溢利則好於預期，予「買入」評級，美股目標價143美元。

溫鋼城：業績遜預期AI等業務未有收成 挨近75元才可考慮

（溫鋼城）

今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets投資總監溫鋼城，他指百度第三季盈利差過預期，每股盈利比預期少5.89%，而營業收入本來預期為365億元，結果只有360億元，另在線營銷收入下跌令人擔心，內地消費市場疲弱，恐被競爭對手京東(09618)及淘寶等搶生意。至於文心一言如何收費令人關注，未來可為公司帶來多少盈利也未知，很多機構投資者可能會先行沽貨，股價若再跌，要看2022年10月低位73.7元。其實，當其他科技股業績好過預期都要跌，百度業績差過預期再跌很合理，加上港股氣氛不好，百度又是弱勢股，挨近75元才有較佳值博率。

溫鋼城又指，內地一提到AI會想到百度的文心一言，公司確是此方面領導者，而蘿蔔快跑智能駕駛也是公司強項，都投資了很多，惟何時及如何收成未知，其中AI方面為了令人容易接受，公司或會逐步收費，會先以較便宜價錢讓人試用，直到大家習慣。總之，百度業務不是全無賣點，但現時內地經營環境困難，公司又可能認為發展未夠成熟暫未可收費，芯片供應問題亦拖慢發展，可待其股價跌多些才考慮，但要留意百度一向不太當炒，一年也未必可炒升一次。

百度半日跌9.06%收報76.25元，成交12.22億元。其他科技股也普遍隨大市向下，騰訊(00700)跌0.74%報404.6元，阿里(09988)跌2.96%報81.9元，美團(03690)跌2.26%報168.8元，京東跌0.07%報137.8元，快手(01024)跌2.59%報45.2元，惟小米(01810)升3.2%報29.05元，網易(09999)升0.22%報137.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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