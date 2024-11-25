快手新東方染藍齊造好可再吼？新世界再被剔出恒指買唔過？

恒生指數公司上周五(22日)收市後公布季度檢討結果，多次被列作染藍大熱的快手(01024)終成功獲納入恒指成分股，另內地教育培訓行業巨頭新東方(09901)亦同時染藍，兩股今早(25日)齊造好，扭轉早前公布業績後頹勢，可否再吼？另新世界發展(00017)事隔21年再次被剔出藍籌，今早跌半成創逾兩個月低，可否撈底？

（網上圖片）

快手新東方成藍籌新貴新世界被剔出 12月9日生效

恒生指數公司公布季度檢討結果，快手及新東方納入恒指成分股，剔除新世界，成分股數目將由82隻增加至83隻。快手染藍後，佔恒指比重為1.28%，以截至10月底追蹤恒指的被動式產品資產管理總值248.3億美元(約1931.77億港元)計算，將有24.73億元被動式資金流入，不過快手在科指被下調比重，合計新增被動式資金流入有21.54億元。而新東方所佔比重將為0.23%，將有4.44億元新增被動式資金追蹤，被剔出的新世界原來比重為0.08%，剔出後被動式資金將減少1.55億元。

成分股權重亦在今次季檢中有所調整，美團(03690)的權重在變動後由於觸及權重上限，由8.53%調回至8%；滙控(00005) 、阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)權重則分別由7.55%、7.58%及7.79%調回至上限8%；建行(00939)權重亦會由5.37%降至5.2%，友邦(01299)則由5.33%降至5.05%，小米(01810)由4.07%降至3.92%。

另外，國企指數成分股納入中國財險(02328)，剔除龍湖(00960)，成分股數目維持50隻。科技指數成分股則納入美的集團(00300)，剔除微博(09898)，成份股數目維持30隻。恒生香港上市生物科技指數加入遠大醫藥(00512)、QuantumPharm(02228)及方舟健客(06086)，剔出思路迪醫藥(01244) 、科濟藥業(02171)及康龍化成(03759) ，成分股數目維持50隻。恒生綜合指數納入美的及黑芝麻智能(02533) ，成份股數目由517隻增至519隻。所有變動將於12月6日收市後實施，並於12月9日起生效。

快手疑涉未成年人不良「擦邊」內容 遭內地公安行政處罰

快手雖成功染藍，但近日據內地國家網絡安全通報中心通報，快手存在對法律、行政法規禁止發布或者傳輸的信息未及時處置，以及落實青少年模式不到位等情況，導致違法信息擴散，危害未成年人身心健康，違反《網絡安全法》相關規定。公安機關依法對快手公司給予行政處罰。



據《財新》引述接近快手人士處了解，本次處罰不影響快手日常運營，處罰原因與未成年人內容治理有關。報道指，快手近期出現一類被稱為「慢腳文化」的影片，片中對未成年人使用「低俗、誇張、畸形審美畫風」博取關注，包括身穿暴露衣服、擺不雅姿態、站立在公共廁所蹲坑上方擺拍等，評論區中還有用戶為交易色情內容引流。

快手季績符預期惟盈利增長放緩 新東方次財季指引遜預期

值得一提，快手及新東方都已公布業績，其中快手截至今年9月底止第三季收入按年升11.4%至311億元人民幣，盈利升50%至32.7億元人民幣，經調整盈利升24.4%至39.5億元人民幣，均符合市場預期，但對比今年首三季經調整盈利升1.2倍，增長勢頭顯著放緩。

新東方截至8月底止首財季純利按年升48%至2.45億美元，營收增30.5%至14億美元，符合預期，惟集團料次財季營收介乎8.51億至8.72億美元，按年升25%至28%，低於預期。另從業績所見，旗下東方甄選(01797)業務錄經營虧損。

（截自新東方網頁）

新世界上年度蝕近200億元 首要任務是減債

至於被剔出藍籌的新世界，翻查資料，集團1972年11月上市，翌年3月獲納入恒生指數，持續維持藍籌地位30年。直至2003年6月，首次被剔出恒指，但兩年後重新納入至今。其股價今年以來已累跌逾四成，目前市值約175億元，是藍籌中最低。截至今年6月底止，集團全年轉蝕197億元，來自持續經營業務的核心經營溢利為68.98億元，亦按年下降18%，並停派末期息。集團的綜合債務淨額為1236.6億元，債務淨額與權益比率增至55%。

新世界主席鄭家純在上周的股東周年大會上多次強調，公司債務高企，首要任務是減債、現金回籠，併購等要動用現金的其他活動一律不作考慮。

（新世界發展網頁截圖）

李偉傑：快手較值博近45元可吸 新東方44元可小注買新世界宜觀望

華盛證券財富管理部董事李偉傑認為，兩隻染藍股份快手及新東方，以快手較值博，因其在政策面上能見度較高，周末時雖有一負面消息，指其短視頻疑涉未成年人不良內容，遭內地公安行政處罰，但相關消息看來未對股價有太大影響，今早仍因染藍上升。而儘管快手受行業內捲影響，上季業績仍符合預期，只是按季表現較差，未能滿足市場較高期望，致近日股價受壓，只要往後直播帶貨表現好過預期，其實問題不大，而今次染藍估計會吸引20億元以上被動資金流入，加上公司年內已回購1億股股份，並指會加快回購，應對股價有支持，可於近45元吸納，惟績前未急跌前處於53元，料於該處會有阻力。

（李偉傑）

另李偉傑指，新東方也會開始淡化業績與預期有落差的影響，亦會因染藍而有資金流入，且因其一向少散戶參與，蟹貨較少，也可於44元小注買入，以50天線約50元為目標，惟一旦跌穿之前低位41.8元宜止蝕。至於新世界，計及今次被剔出藍籌，負面消息應已出得七七八八，且因不再是藍籌，往後股價也不再受市況牽引，但市場會持續關注其管理層變動，以及如何減低負債，暫宜觀望，待股價整固完，才可考慮作中長線部署。

快手半日升3.04%收報45.7元，成交12.43億元；新東方升3.17%報45.55元，成交7626萬元。新世界則跌5.61%報6.56元，財險升0.84%報12.08元，龍湖跌1.49%報10.6元，美的(00300)升1.44%報68.9元，微博升1.44%報70.65元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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