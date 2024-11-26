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歐盟否認將與中國就電動車關稅達協議，車股持續調整可趁機吸？

26/11/2024

　　歐洲議會貿易委員會主席朗格日前向媒體透露，歐盟與中國即將就電動車關稅達成協議，令新能源車股昨日(25日)普遍上升，惟繼後有歐盟官員否認短期內會達成任何解決方案，部分車股今早(26日)回吐，其中蔚來(09866)遭高盛降評級及目標價，跌逾4%，昨日升幅差不多完全蒸發，比亞迪(01211)則跌至約254元，見近兩個月低位。近期車股不見太多催化劑，惟乘聯分會指車市仍延續10月以來較高景氣度，料11月乘用車零售按年增逾15%，另商務部表示會提前謀劃明年汽車以舊換新接續政策，車股或可趁近期隨大市調整吸納。

 

歐盟否認將與中國就電動車關稅達協議，車股持續調整可趁機吸？

（蔚來官網截圖）


歐盟官員否認短期內就電動車關稅替代方案達協議


　　歐洲議會貿易委員會主席朗格上周五(22日)向德國媒體透露，歐盟與中國之間即將就電動汽車關稅達成協議。不過，《路透》轉述歐盟官員周一(25日)表示，歐盟和中國官員正討論關稅的替代方案，包括設定此類汽車在歐洲銷售的最低價格，但短期內不會達成任何解決方案。該歐盟官員指，朗格的說法是不正確的，儘管中歐會談確在繼續，但仍有一些阻礙雙方達成協議的障礙。報道還指，歐盟上月投票決定上調中國產電動汽車的關稅，最高達45.3%，此舉造成歐洲內部出現分歧，部分在中國市場有業務來往的國家恐關稅決定招致北京反制。


　　另外，《彭博》亦據知情人士透露，歐盟與中國最近幾周就達成全面協議以取代電動汽車關稅進行的談判進展有限。

 

蔚來李斌稱目標2026年實現盈利　惟遭高盛削目標兼降評級

 

　　在蔚來成立十周年之際，創始人李斌近日發布內部信，向團隊提出「保持初心、專注行動」的新要求，並指在接下來兩年是至關重要的兩年，持續推出有競爭力的新產品，持續提升運營效率，明年實現銷量翻番，2026年實現公司盈利，是不容有失的工作任務。團隊要持續加強自下而上的體系能力建設，聚焦提升基本經營單元的運營效率。

 

　　不過，高盛發表最新研報指，將蔚來評級從「中性」下調至「賣出」，目標價由38元下調21%至30元。高盛預期蔚來第三品牌螢火蟲產量提升緩慢，並且從明年第一季度起可能面臨競爭加劇。而且公司為了擴大螢火蟲的銷路，預期銷售和行銷費用的增長以及研發費用的上升將拖累運營虧損，阻礙公司在未來3年內實現盈利。而由於蔚來品牌僅推出一款新車型(即售價80萬元人民幣的ET9)，且管理層要求2025年將車輛毛利率目標定為15%至20%，因此蔚來在30萬元人民幣以上的高端車型競爭中將處於相對被動位置，預計銷量將從2024年預期的20.1萬輛增長5%至2025年的21萬輛。

 

乘聯分會料11月乘用車零售按年增15.4%　新能源滲透率53.3%

 

　　據中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會微信號消息，11月車市仍延續10月以來的較高景氣度，報廢更新與置換更新政策效果持續釋放，穩定拉動車市；各車企也開始借助雙11宣傳以及月中廣州車展提升消費者關注度，多重有利因素加持，預計11月車市熱度進一步提升。初步推算，11月狹義乘用車零售總市場規模約為240.0萬輛左右，同比去年增長15.4%，環比上月增長6.1%，當中新能源零售預計可達128.0萬，滲透率約53.3%。

 

　　而調查研究顯示，本月中整體車市折扣率約24.1%，按月基本持平，終端優惠及促銷政策力度無明顯變化。

 

商務部：提前謀劃明年汽車以舊換新接續政策　穩定市場預期

 

　　另外，商務部消費促進司二級調研員宋英杰日前在2024汽車金融產業峰會上表示，在繼續落實好已出台補貼政策和系列配套支持政策的基礎上，科學評估今年的政策成效，提前謀劃明年的汽車以舊換新接續政策，穩定市場預期，並持續完善汽車相關政策，促進二手車放心、便利交易。目前全國汽車報廢更新申請量、全國汽車置換更新申請量均已突破200萬份，累計超過400萬份，日均補貼申請量持續保持在高位，受此帶動1至10月全國報廢汽車回收量同比增長超過50%。

 

　　商務部等多個部門早前發布通知，明確提高汽車報廢更新補貼標準，將購買新能源乘用車、燃油乘用車的補貼標準，分別提高至2萬元及1.5萬元人民幣，上調1倍或以上。

 

何啟俊：歐盟或設最低價格代替加稅　比亞迪250元理想現價可吸

 

歐盟否認將與中國就電動車關稅達協議，車股持續調整可趁機吸？

（何啟俊）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，歐盟與中國就電動車關稅可能已有初步解決方案，但始終官方未有公布，仍帶來不確定性，若真如此前報道指會設立最低價格機制以代替直接加徵關稅，對車股會是正面消息，因傷害性會較低，彈性較大，中國車企可出口價錢較高而質素較好的汽車。另方面，雖然內地經濟年初至今都不理想，但車市表現仍不錯，除繼續受惠以舊換新政策外，年底是車企衝刺銷量時間，銷售表現料不會太差，另內地也有機會擴大以舊換新政策，畢竟特朗普可能會加徵對華關稅，中央應已留有一手，隨時再推出新一輪刺激政策，刺激汽車消費必是政策重點之一。而新能源車股股價已從高位調整不少，當中可揀比亞迪及理想汽車(02015)，因它們的交付量都較有保證，其中比亞迪短線可於250元買入，理想於87元的支持力頗強，可於現價吸納。

 

　　部分新能源車股今早逆市下跌，比亞迪半日跌1.08%收報256.8元，蔚來跌4.26%報35.95元，零跑(09863)跌0.18%報28.55元，惟理想汽車升0.06%報87.1元，小鵬(09868)升0.66%報45.45元。至於傳統車股，吉利(00175)無升跌報13元，長汽(02333)跌0.79%報12.5元，廣汽(02238)跌1.3%報3.03元，東風(00489)跌6.48%報3.75元。

 

歐盟否認將與中國就電動車關稅達協議，車股持續調整可趁機吸？

 

歐盟否認將與中國就電動車關稅達協議，車股持續調整可趁機吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

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