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油股 | 以黎有望停火油價急挫，惟三桶油息高跌唔落，或已屆吸納時

26/11/2024

　　有傳以色列與黎巴嫩真主黨有望達成停火協議，隔晚國際油價急挫，紐約期油跌逾3%，「三桶油」今日(26日)也曾齊齊下跌，惟跌幅不算大，中海油(00883)收市只跌約1.2%，中石油(00857)更倒升。值得一提，瑞銀分析師近日發表觀點指，當前油價低迷，料石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)於12月會議上再延長減產，另上海證券交易所近日與內地三大油企舉辦座談研討會，探討提升市值管理等問題，消息曾令「三桶油」上日造好。事實上，「三桶油」跌至現價，股息率高達8至9厘，也開始不太肯跌，可能已到吸納之時。

 

以黎有望停火油價急挫，惟三桶油息高抗跌力強，或已屆吸納時

（Shutterstock）

 

據報以色列將與真主黨達成停火協議　紐約期油跌逾3%

 

　　多個媒體報道指，以色列和黎巴嫩已就結束以色列與真主黨的衝突達成協議，以色列總理內塔尼亞胡與國防部長卡茨等已在討論停火協議的細節。據報停火協議將分幾個階段實施，第一步是衝突雙方停止敵對行動，真主黨武裝撤至利塔尼河以北地區，第二步是以軍從黎巴嫩南部撤出，第三步是雙方就爭議邊界地區進行談判，以確定以黎兩國邊界。


　　以黎停火出現重大進展，原油供應憂慮以及避險需求驟減，隔晚油價急挫。紐約期油跌3.23%，報每桶68.94美元；布蘭特期油跌2.8%，報每桶72.54美元。

 

瑞銀：OPEC+歷來傾向維護市場穩定　料再延長減產3個月   

 

　　值得一提，瑞銀分析師近日發表觀點，認為OPEC+在12月舉行的會議上將選擇延長減產措施，而非如市場預期般增加產量。瑞銀指，當前油價在交易區間的下端徘徊，這樣的市場狀況並不支持增產決策。增產可能會加劇石油市場的季節性供應過剩，進而對油價構成進一步下行壓力。因此，預測OPEC+或將現有的減產政策再延長3個月，直至2025年第一季度，這一時段通常也是石油需求的淡季。這種謹慎的做法，將為OPEC+在面對未來可能出現的意外供應中斷或需求強勁增長時提供更大的產量調整靈活性。

 

　　瑞銀還強調伊拉克、哈薩克和俄羅斯等成員國在解決超產問題上的努力，認為這是支持延長減產政策的重要因素。瑞銀也警告，如果OPEC+過早地決定增產，可能會引發市場動盪，這樣的決策有可能導致布蘭特原油價格跌至每桶70美元以下，具體跌幅將取決於增產消息的發布方式和市場反應。不過，這種情況發生的可能性較小，因為OPEC+歷來更傾向於維護市場穩定，而非單純追求市場份額。

 

　　展望未來，瑞銀預測在OPEC+謹慎政策的支撐下，2024年剩餘時間內布蘭特原油價格將維持在每桶75美元左右。瑞銀還預計2025年由於非OPEC+供應的增加和需求增長的疲軟，市場將出現供應過剩的情況，因此預計OPEC+將推遲完全解除減產措施，直至2027年中，屆時非OPEC+的供應增長預計將會有所放緩。

 

高盛：料布油明年平均跌至76美元　惟上半年或見85美元

 

　　另高盛發表最新報告指，雖然今年油市供不應求以及地緣政治出現不確定性，但預計布蘭特期油今年價格僅介乎每桶70至85美元，而明年將出現每日40萬桶的過剩供應。高閒置產能限制石油價格上限，而OPEC的價格彈性以及頁岩油的供應亦限制石油價格下限。不過，布蘭特期油在短期內存在價格上行的可能性，若伊朗的供應因更嚴格執行制裁而減少每日100萬桶，油價可能在明年上半年升至85美元。


　　惟高盛指，中期而言，油價偏向下行，預計明年平均價格為每桶76美元，並將2026年的預測下調至每桶71美元，因預計會出現每日90萬桶的過剩供應。預期隨著總能源需求及經濟增長，石油需求將在未來10年持續上升，但同時亦面臨著航空旅遊以及石油化工產品去碳化的挑戰。

 

上交所與內地三大油企深化合作　探討提升市值管理等問題

 

　　另方面，上海證券交易所近日與中國石油天然氣集團、中國石油化工集團及中國海洋石油集團在滬聯合舉辦為期三日石油石化行業高質量發展座談研討會及專題培訓。

 

　　在研討會上，上交所及三大石油石化集團相關負責人共同探討提高上市公司質量、市值管理、央企集團資本運作等問題。未來三大石油石化集團將與上交所進一步深化合作，共同打造中國資本市場高質量發展的「頂梁柱」、「壓艙石」及「優等生」。

 

黃瑋傑：油價已反映多項利淡因素　中海油現價抵買惟料難大升

 

油股 | 以黎有望停火油價急挫，惟三桶油息高跌唔落，或已屆吸納時

（黃瑋傑）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指油價是最影響三桶油股價的因素，而油價近期上升乏力，主要因供應方面，油組於12月會恢復增產，市場擔心會令供應增加；需求方面，全球兩大石油消費國中，美國仍然經濟良好，需求沒問題，但中國始終經濟復甦乏力，會影響原油需求。上述供求因素暫時都不利油價。至於其他影響油價因素，本來地緣政局緊張有利油價，但現時地緣政局可能出現轉機，以色列及黎巴嫩傳可能達成停火協議，甚至會於今個星期就公布，特朗普又指上任後會很快結束俄烏衝突，令地緣政治這個利好因素也會暫時消失。而美元強勢亦不利油價。不過，油價其實已反映這些利淡因素，現時也只稍為供過於求，除非出現嚴重供求失衡，才會令油價再大跌。

 

　　至於油股表現，黃瑋傑指，中海油一直都守住250天線約17元，抗跌力開始增強，始終其息率有8厘幾，對股價帶來一定支持，現價買入可以，但要有心理準備，油價受稍為供過於求影響，若基本面沒扭轉，不會大幅飆升，因此「三桶油」也不要預期突然大升，只可說於相對便宜價位買入，但仍處於慢行形態。

 

　　中海油今日跌1.16%收報17.12元，成交13.45億元；中石油升0.18%報5.55元，成交5.86億元；中石化(00386)跌0.48%報4.14元，成交2.51億元。

 

以黎有望停火油價急挫，惟三桶油息高抗跌力強，或已屆吸納時

 

以黎有望停火油價急挫，惟三桶油息高抗跌力強，或已屆吸納時

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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