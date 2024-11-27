維他奶 | 再獲黃志達增持兼績後獲大行升目標，維他奶曾飆逾三成仍可追入？

維他奶國際(00345)近月獲另一紙包飲品品牌楊協成和其主要股東信置(00083)主席黃志祥胞弟黃志達密密增持，刺激股價由近年低位反彈，近3個月累升逾1倍。而公司昨日(26日)中午公布截至今年9月底止中期業績，純利按年升近5%，收入升不足2%，惟派息大增近2倍至每股4仙，股價昨日回吐逾3%。不過，適逢黃志達再披露於上周四(21日)增持，持股增至逾12%，成為維他奶創辨人羅氏家族以外最大股東。維他奶今早(27日)最多飆逾三成高見12.88元，創逾一年高。維他奶績後雖獲大行上調目標價，但也已遠高於現價，是否仍可追入？

（維他奶網頁新聞資料庫）

黃志達夥楊協成增持至逾12% 羅友禮：「唔知佢想點」

黃志達近期持續透過旗下楊協成及家族辦公室增持維他奶股票。維他奶執行主席羅友禮在中期業績會議上被問及公司是否知悉相關操作，以及會否引發敵意收購，他僅指不想在業績會議上討論上述問題，著記者向對方詢問未來發展，他更稱「唔知佢想點」。羅友禮亦指，經常接到不同合作請求，若商務上條件合理，會積極考慮。

據港交所股權披露顯示，黃志達於上周四(21日)以每股平均價10.3169元，增持維他奶410萬股，涉資4229.93萬元，持股量升至12.26%。而據最新披露資料，撇除羅桂祥基金權益，羅友禮個人和家族持股9.13%。若連同羅桂祥基金、其他羅氏家族後人，羅氏家族持股合計25.94%。

黃志達（網上圖片）

中期純利升5%派息增至4仙 派息率維持六至七成

至於維他奶的業績表現，公司截至2024年9月30日止中期純利1.71億元，按年升4.8%，每股基本盈利15.9仙，派發中期息4仙，按年增加1.86倍。期內收入34.43億元，升1.5%；毛利率51.6%，升1.1個百分點。

羅友禮表示，調整股息水平主因過去數年上半及下半財年派息水平並不平均。至於派息率，則將繼續維持60%至70%。

內地及香港市場無加價計劃 羅友禮暗示家族續增持

集團行政總裁陸博濤指，內地即飲茶市場因競爭激烈而有所減價至貼近市場水平，但現時已不需再減價；香港市場亦同樣不需調整價格，因維他奶產品較有優勢。另上半財年香港業務經營溢利增長較高，按年升44%，集團首席財務總監吳茵虹解釋指，公司於上半財年在原材料價格方面有優勢，且新產品帶動銷量，再加上季節性因素利好。

對於公司股價走勢及其家族會否增持股份，羅友禮認為，公司股價尚有很多發展空間。而過去一個月為買賣靜默期，未來家族買賣行動，可以有待聯交所相關披露，即暗示有意繼續增持。

里昂：利潤率回升惟估值偏高 麥格理：目標價升至10.7元

里昂發表研報指，維他奶9月底止上半財年銷售額按報告基準計算按年升2%，而內地銷售額大致持平，香港銷售額按年升3%。得益於有利的原材料價格下降和嚴格的銷售及分銷成本控制，其營業利潤率按年增長2.4個百分點。公司目標在今財年下半年實現正銷售增長，尤其在內地方面，並繼續擴大利潤率。維他奶的利潤率回升是未來中期盈利增長的主要動力，但因目前估值偏高，維持「持有」評級，目標價則由6.9元上調至9.6元。

麥格理稱，維他奶上半財年營業利潤按年升50%，主要由於嚴格的廣告及促銷控制及營業槓桿，抵銷了澳州及紐西蘭業務的營業虧損。期內，維他奶中國內地及香港的經營利潤率分別改善至11.1%及13.8%，集團管理層目標分別是恢復至16%及19%的高峰水平。考慮到維他奶審慎的營運開支，故將其2025財年淨利潤預測上調14.6%。不過鑑於營收增長前景較為溫和，故同時將2026及2027財年淨利潤預測分別下調2.2%及5.4%，將其目標價上調55%至10.7元，相當於預測2026財年市盈率20倍，給予「跑贏大市」評級。

熊麗萍：股價累積升幅大 留意是否續有大成交配合

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，維他奶股價已升了很多，往後表現主要看是否有人再增持，若較早前已買入可繼續持有，但要留意近期成交會否一直增加。維他奶向來成交數疏落：此間股價大升，若然持續能維持大成交，證明仍有資金買貨，可能包括黃志達，以及其他「搭順風車」的資金，有資金流入股價才有支持。相反，往後若見成交大，股價卻回調，就要減持。另派息方面，維他奶講得很清晰，派息整體不變，只將上下半年派息調整得較平均，但會維持派息比率。

維他奶半日升26.49%收報12.32元，最多升32.24%至12.88元，成交3.49億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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