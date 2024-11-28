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特朗普效應 | 比特幣回升，部署相關ETF

28/11/2024

　　比特幣(Bitcoin)早前受「特朗普交易」帶動屢創新高，惟因今年以來已累升逾一倍，早幾日終見回調，至上日才回升，隔晚一度漲6%高見97361美元，以太幣更曾飆一成高見3649.8美元，相關ETF及概念股今早(28日)造好。有分析師指比特幣下一目標直指10萬美元，相關ETF應如何部署？

 

特朗普效應未退比特幣回升，相關ETF造好可以點部署？

（Shutterstock）

 

分析師：比特幣價格受多重因素推動　下一目標10萬美元

 

　　比特幣之前屢創新高，上周曾觸及99027美元，市場分析師預測，10萬美元將是這波漲勢下一個目標。比特幣價格的上漲受多重因素推動，包括甫當選的美國下屆總統特朗普對加密貨幣友好的政策、可能建立比特幣戰略儲備的計劃、MicroStrategy(MSTR)公司大規模購買比特幣的行動，以及比特幣ETF選擇權交易啟動。自11月5日以來，比特幣價格已漲了妁40%。

 

　　早前媒體報道，特朗普媒體與科技集團(DJT)正在磋商收購數位資產交易平台Bakkt，特朗普在競選期間曾表示，他將建立「國家比特幣戰略儲備」。MicroStrategy也推高了比特幣的價格。MicroStrategy作為最大的比特幣持有者之一，持有331200個比特幣，市值超過310億美元，其股價今年迄今漲幅已逾600%。除了政治因素，最近比特幣的另一個推動力是iShares比特幣信託ETF(IBIT)的期權交易啟動，目前比特幣的市場價值已達1.9兆美元。

 

　　XS.com分析師Antonio Di Giacomo表示，隨著特朗普可能放寬對加密貨幣行業的監管，機構投資者也正積極湧入相關ETF，比特幣突破六位數的可能性愈來愈高。此外，特朗普提名Cantor Fitzgerald執行長Howard Lutnick擔任商務部長，這位被視為比特幣支持者的官員的任命也進一步提振了市場信心。

 

分析：比特幣首次嘗試突破10萬美元失敗只是短暫插曲

 

　　不過，加密貨幣本周二(26日)遭遇一輪避險情緒，此前特朗普發帖稱將向中國、墨西哥和加拿大加徵關稅，美國股指期貨下跌，美元指數攀升，說明投資者態度謹慎。《Crypto Is Macro Now》的作者Noelle Acheson指，比特幣首次嘗試突破10萬美元失敗或讓部分交易員認為頂峰已至並選擇鎖定利潤，但她認為這僅是「短暫的插曲」。IG Australia Pty市場分析師Tony Sycamore表示，比特幣最近的回調是為了消化超買訊號的必要調整，而不是下行反轉或其他惡性事件。這也提醒人們，市場——即使是加密市場——並不會無限直線上升。加密貨幣交易所Independent Reserve的首席執行官Adrian Przelozny表示，人們一直在尋找獲利回吐的借口，對加密貨幣依然非常有信心，當前看漲市場情緒將延續至2025年。

 

　　惟要留意，雖然特朗普承諾通過支持性的監管和建立國家比特幣儲備，將美國打造為全球加密貨幣中心，但他能多快實現這些改變，以及這些承諾是否切實可行，仍存在疑問。根據TD Cowen分析師Jaret Seiberg的研究報告，若特朗普在1月20日就職後立即控制美國證券交易委員會(SEC)，這對放寬加密貨幣執法和提供合規路徑來說是一個積極訊號。

 

李星宇：比特幣供不應求可長線配置

 

特朗普效應 | 比特幣回升，部署相關ETF

（李星宇）

 

　　華夏基金(香港)高級經理李星宇於今日《開市Good Morning》節目指，「特朗普交易」只是造就比特幣本輪升勢的其中一個因素，比特幣上升主要是由周期力量帶動，比特幣牛市現正持續中。他說比特幣過去有2013、2017及2022年三個牛市，後兩者與今次時間及升幅都很相似，而今次升得特別急與比特幣期權因素相關。比特幣期權是對應芝加哥商業交易所比特幣期貨的衍生工具，很多期權都在10萬美元以上，當比特幣升穿8萬至8.5萬美元，發行人會開始擔心，要買比特幣對沖被行使後要「畀貨」的風險，形成你追我逐情況。此外，特朗普委任的幾個官員不但持有比特幣，而且是比特幣支持者，另從中長線來看，過去幾個月貨幣供應M2由100萬億急升至108萬億，而當金價下跌，黃金持有者會轉倉去比特幣。

 

　　李星宇續指，現時在本港資金繼續流入比特幣市場，而美國一些洲份也已批准政府儲備可買比特幣，故中長線流入資金一定會上升。比特幣今年突破10萬美元可能性頗大，因可以憧憬美國批准其他洲份可以配置比特幣，明年較大機會審批完成相關聯邦政府法案。而比特幣在12月27日前升穿10萬美元機會較大，且可再上望12.5萬美元，但若當日之前升不穿10萬美元，之後兩三個星期或有回調。比特幣其實可長線配置，可當作黃金，因其供應同樣有限，但需求不斷增大，屬供不應求產品，除美國政府外，微軟12月10日股東大會也有機會將700億現金部分配置於比特幣，而比特幣現貨ETF全球涉及300億資金，每年卻只有約100億新增供應。

 

　　李星宇又指，雖然比特幣今年累升1.2倍，以太幣卻只升了48%，但若想買數字資產，應以75%資金買比特幣，以太幣則不要超過25%，因兩者特性不同，比特幣已有央行作為儲備，且有很多不同大型投資者用其作為多元化組合投資，以太幣則只是鏈上一個交易媒介，而其應用正慢慢減少，且其供應理論上無限，故若第一次買數字資產。他認為買比特幣好過買以太幣，但因以太幣價格落後比特幣太多，會有追落後情況，但不要預期可追上比特幣的升幅。

 

　　比特幣ETF今早全線上升，華夏比特幣(03042)升2.16%報11.85元，FA南方比特幣(03066)升2.37%收報34.56元，FA三星比特幣(03135)升1.86%報34.02元，博時比特幣(03008)升2.15%報74.28元。以太幣ETF亦全線造好，FA南方以太幣(03068)升5.65%報18.51元，嘉實以太幣(03179)升5.39%報8.795元，博時以太幣(03009)升5.2%報27.9元，華夏以太幣(03046)升5.44%報8.72元。

 

特朗普效應未退比特幣回升，相關ETF造好可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

其他比特幣ETF相關新聞：
《異動股》美股受壓幣市彈，比特幣ETF升3%以太ETF升6%

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