深圳珠海將實施赴港澳一簽多行及一周一行，相關股份造好邊類最值博？

中國出入境管理局決定深圳下月起恢復赴港旅遊「一簽多行」政策，珠海市明年起則實施赴澳門旅遊「一周一行」政策，在橫琴粵澳深度合作區實施赴澳門旅遊「一簽多行」政策。一眾濠賭股及其他旅遊相關股今早(29日)受消息帶動普遍造好，部分本地零售餐飲股也上升，莎莎國際(00178)更飆近9%。哪一類股份最值博？

（網上圖片）

深圳下月恢復赴港旅遊一簽多行 明年起珠海赴澳門旅遊一周一行

經國務院批准，中國出入境管理局決定在廣東省深圳市實施赴香港旅遊「一簽多行」政策，在廣東省珠海市實施赴澳門旅遊「一周一行」政策，在橫琴粵澳深度合作區實施赴澳門旅遊「一簽多行」政策。自2024年12月1日起，深圳市戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴香港旅遊「一簽多行」簽註，在1年內可不限次數往來香港地區，每次在香港逗留不超過7天。自2025年1月1日起，珠海市戶籍居民可以申請辦理赴澳門旅遊「一周一行」簽註，在1年內的每個自然周可前往澳門一次且僅限一次，每次在澳門逗留不超過7天；橫琴粵澳深度合作區戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴澳門旅遊「一簽多行」簽注，在1年內可不限次數往來澳門地區，每次在澳門逗留不超過7天。

深圳市、珠海市和橫琴粵澳深度合作區符合條件居民或居住證持有人(國家工作人員和現役軍人除外)可以向當地公安機關出入境管理機構人工窗口，或設在窗口的智能簽註設備提交申請。自2024年12月1日起，深圳市公安機關出入境管理機構不再受理赴香港「一周一行」簽注申請，已簽發的「一周一行」簽註仍在有效期內的可繼續使用。

港府：合資格獲一簽多行簽注深圳居民將增至過千萬

港府發言人表示，香港政府熱烈歡迎並感謝中央政府將於12月1日起恢復深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽注，並實施新安排，把「一簽多行」個人遊簽注擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民。根據公布的統計數字，恢復及擴展深圳「一簽多行」安排，合資格獲「一簽多行」簽注的深圳居民將增至過千萬，他們日後可更方便自由來到香港，將惠及多個旅遊相關行業如零售及餐飲等。而為確保新安排周日順利實施，政務司司長陳國基昨日(28日)主持跨部門會議，統籌和指示各部門全方位作好準備，互相配合，確保口岸、旅遊設施及公共交通網絡等運作暢順，讓旅客有良好體驗。另旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，「一簽多行」實施後，估計在聖誕假期間，深圳訪港旅客數目會有超過一成增長，有助刺激本港零售及餐飲業，但由於旅客未必過夜，對酒店業幫助不大。

惟值得一提，本地零售及餐飲股已陸續公布業績，表現麻麻，其中莎莎國際截至今年9月30日止中期純利為3240.8萬元，按年跌68.4%；期內收入19.21億元，跌10.4%；毛利7.56億元，跌14.1%。大家樂(00341)截至今年9月30日止中期純利為1.44億元，按年跌28%；期內收入42.65億元，跌1.2%；毛利為4.37億元，跌16.5%。周大福(01929)截至今年9月30日止中期純利為25.3億元，按年跌44.4%；期內營業額394.08億元，跌20.4%；毛利123.78億元，升0.5%。

花旗：明年澳門賭收受多個因素推動 首選金沙次選銀娛

澳門（資料圖片）

花旗日前發表研報指，預計明年澳門賭收將受到訪客增加、智能賭枱和新邊注的推動，料賭收按年升7%至2425億澳門元，行業EBITDA按年增13%。另料2026年的賭收按年增8%至2619億澳門元。該行繼續看好有新供應推出市場的營運商，首選金沙中國(01928)，其倫敦人名匯會在明年次季全面開放；之後依次為銀娛(00027)、新濠博亞(MLCO.US)、美高梅中國(02282)、永利澳門(01128)，以及澳博(00880)，其中金沙、銀娛、新濠博亞、美高梅及永利澳門均予「買入」評級，目標價分別為26.3港元、64港元、11.5美元、17港元及8.3港元。

另澳門統計暨普查局最新資料顯示，今年10月隨團入境旅客按年升14.2%至19.4萬人次。酒店業場所的客房平均入住率按年升4.5個百分點至87.3%，住客減少5.8%至117.6萬人次，住客平均留宿時間維持在1.6晚。首10個月的隨團入境旅客有169.1萬人次，按年增84.9%；中國內地團客升76.1%至150.5萬人次，國際團客增2.2倍至16.2萬人次。首10個月酒店業場所的客房平均入住率按年升4.8個百分點至85.6%，住客按年增9.3%至1206.8萬人次，平均留宿時間維持在1.7晚。

中方擴大免簽範圍至日本等九國 國泰君安升攜程目標至592元

另方面，中央政策支持旅遊消費，外交部日前才宣布，自周六(30日)至2025年12月31日，對日本、保加利亞、羅馬尼亞、馬耳他、克羅地亞、黑山、北馬其頓、愛沙尼亞、拉脫維亞持普通護照人員試行免簽政策，連同上述九國，免簽國家範圍擴至38國。中方還決定進一步優化免簽政策，將交流訪問納入免簽入境事由，將免簽停留期限自現行15日延長至30日。消息公布半小時後，攜程(09961)海外平台歐洲站點、日本站點，中國相關目的地搜索熱度環比分別增長65%、112%。另國務院早前公布，決定2025年全年放假天數由11天增加13天，將在春節和勞動節各增1天假期，料對旅遊相關行業帶來正面影響。

而攜程已於早前公布業績，第三季盈利按年升47%至68億元人民幣，比第二季盈利約38億元人民幣大幅上升79%，收入則按年增16%至159億元人民幣，按季增24.3%。公司又指，季內出境酒店和機票預訂已恢復至2019年疫情前同期的120%水平，國際OTA平台酒店和機票預訂按年增逾60%。國泰君安發表最新研報指，攜程第三季業績超出預期，高基數下收入增長穩定，而且費用控制理想，考慮到集團受惠於格局改善及效率持續提升，上調其2024至26年經調整淨利潤至179.46億、207.99億及244.45億元人民幣，調高目標價至592港元。

溫鋼城：濠賭股旅遊股受惠一簽多行可吼 莎莎宜趁高減持

（溫鋼城）

今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets投資總監溫鋼城，他指下年農曆新年會在一月尾，近期市場會再炒作濠賭股及其他旅遊相關概念，昨日(28日)航空股也見起飛，其實內地人於新年來香港及澳門度假也合理，始終北方天氣較冷，濠賭股多少會受惠，唯一要擔心酒店價格上升影響意欲。事實上，每逢到了聖誕及新年，大家都會留意濠賭股等旅遊概念股，金沙、銀娛、永利澳門及美高梅都可以吼，料一簽多行會令內地人更多到來。至於攜程，近期股價一直於高位徘徊，同程旅行(00780)相對沒升得那麼高，攜程往績市盈率已達30倍，同程市盈率24.8倍，稍為便宜，兩隻都可以吼，事實上，內地網上旅遊平台服務很好，若見其下跌值得趁低吸納。

至於莎莎，溫鋼城指，公司於內地已發展得很好，不一定要來香港買其貨品，且已有網購，當然若有一簽多行此類消息，就可有借口短暫炒作，但會炒多少日難料。他說：「在香港多內地人出入的地區，也不見很多人手拿莎莎袋或奢侈品牌的購物袋，而今時今日內地人買化妝品等東西多喜歡網購，不需再來港搬貨。」莎莎如因一簽多行消息炒上，宜趁高減持，若剛剛才買就唯有再博多兩日，但此類消息很快會無人再留意。

濠賭股今早全線造好，金沙半日升4.32%收報19.82元，銀娛升3.46%報34.35元，美高梅升2.72%報9.81元，永利澳門升3.54%報5.85元，澳博(00880)升3.4%報2.74元，新濠(00200)升1.05%報4.83元。其他旅遊相關股也普遍上升，攜程升2.89%報515.5元，同程旅行升0.95%報19.1元，中國中免(01880)升4.29%報52.25元。至於本地零售餐飲股，莎莎升8.96%報0.73元，周大福升2.81%報7.31元，六福(00590)升0.55%報14.74元，大家樂升1.02%報7.96元，大快活(00052)無升跌報6.59元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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