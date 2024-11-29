傳美擬對華晶片推新限制，晶片股不跌反升可再吼？

據報美國政府快將公布對華晶片新出口限制，可能會多達200家中國晶片公司列入貿易限制名單，且將涉及中芯國際(00981)旗下兩家晶片廠，晶片股今日(29日)不跌反升，可能反而可再炒作國產替代概念，其中中芯最多飆逾7%至27元，華虹半導體(01347)亦最多升逾半成。有研調機構發表報告指，今年第三季全球晶圓代工業收入按年增長27%，中國市場復甦速度更超過了全球市場，而中芯於全球排名第三，僅次於台積電及三星。中芯及華虹等晶片股可否再吼？

（Shutterstock）

據報美快將公布對華晶片新限制 中方稱將採措施應對

近日美國商會向會員發電子郵件稱，拜登政府最早將於本周公布新的對華出口限制。新規可能會將多達200家中國晶片公司列入貿易限制名單，禁止大多數美國供應商向這些公司發貨。

中國商務部新聞發言人何亞東今日回應指，注意到有關報道。中方希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則。若美方執意升級管制，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業正當合法權益。中方堅決反對泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國企業實施歧視性限制。這種做法嚴重破壞國際經貿秩序，擾亂全球產供鏈安全穩定，損害中美兩國企業利益乃至全球半導體產業發展。

彭博：美新措施較早前方案溫和 惟涉中芯旗下廠商

另據彭博引述消息人士報道，拜登政府正研究進一步限制對華出口半導體設備及AI記憶體晶片，以遏制中國科技發展，惟措施較早前考慮方案溫和。消息指，有關措施最快下周公布，但具體細節及時間表仍有變數。方案經美方多月討論，並與日本、荷蘭等盟友商討，以及經美國晶片設備製造商的強烈游說後制定。據悉新版限制措施較早前草案有重大調整，華為供應商僅部分被列入貿易限制「實體清單」，當中值得留意的是，具AI記憶體晶片研發實力的長鑫存儲未被納入名單。

據報新規將涉及中芯國際旗下兩家晶片廠，另逾百間中國半導體設備企業將被列入實體清單，但晶片生產商則未受影響。此外，新方案會包括對一些額外的設備工具限制，但尚不清楚日本或荷蘭是否最終會就美國的新方案對中國公司施加額外限制。報道又稱，新方案會包括一些高頻寬記憶體HBM晶片的條款，這些晶片對用於數據儲存及AI發展是至關重要，南韓三星電子、SK海力士，以及美光預計將受到新措施影響。

機構：中國晶圓代工復甦速度超全球 中芯全球排第三

另方面，據研調機構Counterpoint Research的《晶圓代工季度追蹤報告》顯示，2024年第三季度，全球晶圓代工業收入同比增長27%，環比增長11%。這一增長主要受到強勁的人工智能(AI)需求以及中國市場超預期快速復甦的推動。包括台積電(TSMC)的N3和N5工藝在內的前沿節點需求持續推動行業增長，同時受益於智能手機和蓬勃發展的AI半導體需求。相比之下，非AI半導體的復甦仍然緩慢。全球(不包括中國)成熟節點晶圓代工廠的利用率(UTR)保持在較低的65%至70%水平。在成熟節點領域，與8英寸節點相比，12英寸成熟節點的需求復甦表現更佳。

值得注意的是，中國晶圓代工和半導體市場的復甦速度超過了全球市場。中國晶圓代工廠商，如中芯國際和華虹半導體繼續表現出強勁的整體UTR復甦，第三季度上升至90%以上，而上一季度為80%以上。這一業績得益於中國無晶圓廠客戶需求的提前復甦以及半導體本地化舉措的推動。然而，由於中國晶圓代工廠商在過去幾年中積極擴張成熟節點產能，隨著2025年更多產能上線，成熟節點晶圓代工廠的競爭預計將加劇。而數據顯示2024年第三季度全球晶圓代工市場排名依次為台積電、三星、中芯國際、聯電、格芯、華虹。

中芯上季純利升58%收入創新高 華虹上季多賺逾兩倍

中芯早前已公布業績，第三季純利約1.49億美元，按年增58.3%，按季跌9.6%。銷售收入約21.7億美元，首次突破20億美元關口，創歷史新高，按年增34%，按季亦升14.2%。毛利4.4億美元，按年增38%，按季升67.5%，毛利率20.5%，按年升0.7個百分點。月產能88.42萬片8吋晶圓約當量，按年升5.6%，平均銷售單價上升，產能利用率升至90.4%。集團預期第四季收入環比持平至增長2%，毛利率介於18%至20%。

華虹第三季純利則為4481.6萬美元，按年升2.23倍，按季升5.7倍；期內收入5.26億美元，按年跌7.4%，按季增10%；毛利率12.2%，按年跌3.9個百分點。集團預料第四季銷售收入介乎約5.3億至5.4億美元，按季輕微上升；毛利率介乎約11%至13%。

郭家耀：周期復甦疊加國策支持 中芯25.5元可小注吸納

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，晶片股股價表現除了受中美關係等地緣政治因素影響外，最重要看行業周期。行業的確已見復甦跡象，尤其今年第三季，無論毛利及產能都有改善，帶動盈利表現也不錯，相信在政策及國產化支持下，會有很多內地公司找本地晶片廠商代工，但仍要留意美國會再出甚麼制裁招數，對供應鏈會造成甚麼影響，不過，買得晶片股都已預計有受制裁風險，股價會很波動，有投機意味，當中可揀中芯，因大廠會較受惠國策，事實上，其股價也相對穩定，近日見其於50天線約25.5元支持力頗強，可於該處買入，但要控制注碼，且暫難看得太高，或可升至近30元。

晶片股今日普遍造好，中芯升3.38%收報26元，華虹升2.49%報20.55元，上海復旦(01385)升3.1%報15.28元，ASMPT(00522)升2.45%報77.25元，晶門半導體(02878)升3.16%報0.49元，宏光半導體(06908)升1.72%報0.59元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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