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美團 | 季績勝預期部分大行卻降目標，股價受壓可否趁機吸納？

02/12/2024

　　美團(03690)上周五(11月29日)公布業績，第三季經調整純利按年升1.24倍至128億人民幣，收入升22.4%至近936億人民幣，均勝市場預期，新業務虧損也收窄，但績後市場普遍憂慮其對出海業務Keeta加大投資，或令Keeta分部2025年虧損擴大，抵銷現有盈利前景。部分大行下調其目標價，美團股價今早受壓，最多跌逾半成至約160元，且已連跌3日，可否趁機吸納？

 

美團季績勝預期卻遭部分大行降目標，股價受壓可否趁機吸納？

（Shutterstock）

 

經調整純利按年升1.2倍收入升22.4%　核心本地商業收入增20.2%

 

　　美團公布，截至2024年9月30日止第三季純利128.65億人民幣，按年升2.58倍，勝預期的94.05億人民幣；按非國際財務報告準則計，調整溢利按年升1.24倍至128.29億人民幣，勝預期的116.56億人民幣。期內收入935.77億人民幣，升22.4%，勝預期的919.88億人民幣；毛利367.54億人民幣，升36.2%；按非國際財務報告準則計，經調整EBITDA按年升1.35倍至145.29億人民幣。

 

　　美團第三季核心本地商業收入為693.73億人民幣，按年增20.2%；分部經營溢利145.82億人民幣，按年增44.4%；分部經營利潤率21%，按年升3.5個百分點。美團指，即時配送業務繼續穩健增長，訂單量按年增14.5%，而美團閃購用戶數及交易頻次均實現雙位數的按年增長。另到店酒旅訂單量按年增逾50%，期內年度交易用戶及年度活躍商家數量均創歷史新高。社區電商美團優選的新業務虧損則收窄79.9%至10.26億人民幣；分部收入按年增28.9%至242.04億人民幣，美團稱，第三季社區電商美團優選的虧損繼續按季收窄，由於效率提升和健康增長，其他新業務作為一個整體在第三季度實現盈利。

 

美團：擬拓Keeta至更多沙特城市　內地刺激措施有助恢復消費信心

 

　　就美團旗下Keeta 10月在沙特阿拉伯首都利雅得上線，美團首席執行官王興指，Keeta在沙特營運大約兩個月，消費者和商家反饋積極，暫時仍會聚焦沙特市場，有意將業務拓至該國更多城市。雖然當地已有多個外賣配送平台，並非空白市場，但相信美團可為當地消費者和商家帶來價值，尤其是在配送速度方面，憑公司過去多年在內地市場營運經驗，更懂得如何組織配送網絡。

 

　　內地於今年9月以來推出不同刺激經濟措施，美團首席財務官陳少暉指，相關舉措旨在恢復消費信心，美團平台上亦因此出現一些積極訊號，例如國慶期間酒店、旅遊消費增加；今年10月餐飲外賣平均訂單價值(AOV)的按年跌幅收窄，但相信還需一段時間才能完全顯現措施的成效。

 

大摩：第四季指引遜預期　降目標價至200元

 

　　大摩發表研報指，美團第三季收入雖較預期好，但第四季需求增長指引遜於預期，增幅約10%，水平較上季為低，由於外賣訂單頻率降低及美團閃購受到醫藥業務拖累。為反映來自海外業務虧損擴大，分別下調公司2025、2026年經調整純利預測約3%，目標價由215元下調7%至200元，評級「增持」，建議投資者「趁跌買入」。

 

　　高盛表示，美團第三季業績好於預期，收入增長22%，經調整EBIT同比增196%。其中核心本地商業經調整EBIT為146億人民幣，同比增44%，高於市場預期，預計第四季將增長46%，高於其此前預測及市場預期，主要受惠視頻配送業務好於預期。儘管第三至第四季核心本地商業利潤勢頭良好，且第三季新業務虧損也小於預期，為10億人民幣，但美團ADR上周五下跌，很可能是由於市場預期變高。投資者關注第四季訂單量增長正常化、商家支持措施對食品配送明年盈利的影響、美團優選虧損、Keeta的投資節奏等話題，維持「買入」評級，目標價由212元降至200元。

 

　　里昂指，美團第三季業績勝預期，總收入按年增22.4%，高出該行預測1.9%；經調整EBIT增172%，較預測高出12.9%；核心本地商業營收入升20%。由於美團的外賣訂單增長放緩，預期第四季收入增長將略為放緩至19%，但店舖增長料保持穩定，另預計核心EBIT按年增加45%。由於海外虧損擴大，將其2025及2026年經調整淨利潤預測分別下調7%及6%，並將目標價由225元下調至217元，惟相信集團將受惠於消費回升，核心利潤率將保持穩定，續予「跑贏大市」評級。

 

摩通：應享最高估值溢價　升目標價至200元

 

　　摩通認為，美團是內地最優質的消費或互聯網公司之一，因此應在互聯網平台股之中享有最高的估值溢價。按照業務劃分，基於第四季至今天氣回暖以及美團閃購基數較高，預計第四季按需求配送收入按年增幅略低於上季，但利潤能力相信仍會按年顯著改善，支持核心本地商業整體利潤增長。另於第四季及明年，到店收入料分別按年升26%、20%；同期核心本地商業收入將按年增長19%、20%。新業務方面，由於最近進入沙地阿拉伯外賣市場，將為第四季及明年帶來更多虧損，或限制整體新業務虧損收窄空間，預計同期虧損分別為21億人民幣、60億人民幣。

 

　　摩通指，繼續看好美團未來6至12個月股價上升空間，由於按照需求的服務變現程度不斷提升；到店及酒店板塊收入韌性改善。預計美團明年經調整每股盈利升33%，為該行所覆蓋的行業範圍中增幅最快的公司之一，上述預測亦較市場預測高出9%。目標價由140元上調43%至200元，維持「增持」評級。

 

滙豐研究：第三季業績超預期　上調今明兩年營收和盈利預測

 

　　滙豐環球研究指，美團第三季業績超出預期，特別在盈利方面。美團擴展了「神會員」的服務，由食品外賣拓展至店內、酒店和旅遊(IHT)領域，在某些餐飲及服務類別中，接近10%至20%的訂單皆使用了「神會員」的優惠。另外，由於美團在餐品折扣比例上升及受低階城市擴張影響，導致平均訂單價值(AOV)急劇下降，而隨著AOV未來趨穩定，預計食品外賣和即時購物的訂單增長在第四季可能會按年放緩。

 

　　另該行指，美團旗下外賣平台Keeta在沙特阿拉伯首都利雅推出服務，目前來自用戶和商家的反饋令人鼓舞。美團表示，有信心作為新參與者能為當地消費者和生態系統帶來價值。預計美團第四季的投資可能會按季增加數億人民幣，並且預計2025年的虧損可能進一步擴大，但考慮到現有營運商的總交易量(GTV)利潤率超過6%，美團對其盈利前景持樂觀態度。該行上調美團2024至2025年的營收和盈利預測，維持目標價220元，評級「買入」。

 

黃偉豪：業績不差惟未見太大驚喜　先看能否守穩160元

 

美團 | 季績勝預期部分大行卻降目標，股價受壓可否趁機吸納？

（黃偉豪）

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪於今日《開市Good Morning》節目指，美團業績整體可以「收貨」，營收及經調整純利等「大數」全都比預期好，惟對於一眾科技股特別是ATMXJ，大家對美團看法較樂觀，特別在前幾季當其他科企表現麻麻時，美團仍有不錯表現。受惠於消費降級及經濟表現一般等因素，故市場總對其業績有更樂觀預期，而今次業績雖然整體比一般大行預期好，但未致帶來很大驚喜，股價有些回落不出奇。不過，美團業績除「大數」比預期好，新業務虧損收窄幅度也頗大，當中更推出了很多新業務模式令增長加快，但始終美團的外賣餐飲平台市佔已到了較高水平，整體盈利要繼續高增長可能會較難，估值自然也很難再大幅調升，故大行整體對其目標價都略為向下修訂，正反映估值有些調整。

 

　　黃偉豪續指，美團仍要再看往後增長情況，無需急於在現價吸納，加上港股市況仍較反覆，未有明確方向。而美團管理層對部分業務看法也予人感覺稍為審慎，其中海外業務方面，若單計香港Keeta業務表現不差，但提到恐怕未必如預期中那麼好，會令大行下調其估值及目標價。即市可先留意今早低位約160元，11月尾時也曾下試過此水平，亦是9月尾上升裂口的頂位，若失守可能會借勢回補完整個裂口，然後才可看中線會否做好一些，短期走勢料亦偏向較反覆。

 

　　美團半日跌3.5%收報162.8元，最多跌5.21%至159.9元，連跌3日，累跌7.6%，成交71.32億元。其他科技股普遍上升，京東(09618)升2.23%報147元，阿里(09988)升1.32%報84.75元，百度(09888)升1.23%報82.3元，網易(09999)升2.23%報137.4元，小米(01810)升2.16%報28.35元，惟騰訊(00700)跌0.2%報397.2元，快手(01024)跌0.31%報48.05元。

 

美團季績勝預期卻遭部分大行降目標，股價受壓可否趁機吸納？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃偉豪分析，請按此

 

 

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