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蘋果槪念 | 傳iPhone 17將迎多項革新，蘋果股價再創新高，相關概念股可以點部署？

03/12/2024

　　蘋果公司近期消息多多，繼早前傳會加緊研發新版Siri，最近又傳已向台積電訂購M5晶片，iPhone 17系列將會有多項革新，明年3月上市的iPhone SE4則會漲價，蘋果股價隔晚再創新高，一度升逾2%至239.9美元，連續兩天破頂，總市值達3.62萬億美元，穩居全球企業市值一哥寶座。蘋果概念股昨日(2日)已率先炒上，其中比亞迪電子(00285)長沙二期項目投產，昨飆逾11%，瑞聲科技(02018)則獲招銀國際上調目標價，今早最多再升逾4%破頂。不過，今早也有部分相關概念股偏軟，或可趁機吸納？

 

傳iPhone 17将迎多項革新，蘋果股價再創新高，相關概念股回軟可趁機吸？

（蘋果香港官網截圖）

 

傳iPhone 17 Pro搭載A19 Pro晶片　iPhone SE4將漲價

 

　　有媒體報道指，iPhone 17系列會有所革新，料推出iPhone 17 Air外，iPhone 17 Pro系列將搭載全新A19 Pro晶片和12GB記憶體，以因應更複雜的運算和資料處理，支援更多AI應用。相機方面，市場預期iPhone 17系列前鏡頭將全面升級，從iPhone 15/16的12MP/5P升級至24MP/6P鏡頭，使自拍或是視訊通話時能有更清晰的成像品質。而iPhone 17 Pro Max相機也將全面提升，其長焦鏡頭將採用1/2.6吋4800萬畫素CIS元件，取代iPhone 16 Pro原先的1/3.1吋1200萬畫素CIS元件。iPhone 17系列其他變化還包括，全系列都有120Hz螢幕更新率、iPhone 17 Pro後鏡頭可能改為橫向排列設計，以及引入蘋果自行研發Wi-Fi 7和5G晶片等。

 

　　此外，據報蘋果iPhone SE4將如預期於2025年3月上市開售。在iPhone SE系列中首次引入全面屏及OLED顯示幕，機身達到6.1吋，與iPhone16相近，採用A18仿生晶片，並首發搭載蘋果自研5G基帶，升級4800萬圖元後置攝像頭。據業內人士透露，iPhone SE4將漲價，起售價一定比上代定價3499元人民幣高，公司並未打算做一款足夠便宜的入門iPhone。

 

　　不過，瑞銀引述一項對智能手機用戶的調查發現，蘋果一直專注於最新iPhone機型的人工智能功能，但消費者目前對此興趣不大。瑞銀分析師David Vogt指，調查顯示iPhone需求疲弱，因對人工智能手機的興趣仍然低迷，只有30%受訪者表示對擁有生成式人工智能功能的智能手機感興趣，27%受訪者表示不感興趣，其餘受訪者則持中立態度。

 

傳蘋果向台積電訂購M5晶片　採3納米製程及ARM架構

 

　　另據外媒報道，蘋果近日向台積電訂購了M5晶片。報道指，雖然台積電已經開發出了2納米製程技術，但蘋果處於成本考慮，仍選擇3納米製程技術生產M5晶片。M5預計將採用增強型ARM架構，並透過台積電的「整合晶片系統」(SoIC)技術實現性能突破。

 

　　M5晶片或最快於2025年下半年量產，首批搭載M5的設備預計於2025年底至2026年初問世。同時，M5晶片將服務於Apple AI伺服器基礎架構，用以增強其設備及雲端服務的人工智能功能。

 

比亞迪電子長沙二期項目投產　瑞聲獲招銀國際升目標價

 

　　值得一提，長沙比亞迪電子二期專案於上周六(11月30日)正式投產。長沙比亞迪電子是比亞迪公司旗下成立的專業EMS(電子製造服務)供應商，2019年在望城成立。二期項目總投資10億元人民幣，通過租賃5G智慧終端產業園8.8萬平方米高標準廠房，建設高端智慧手機等終端產品生產基地，全面投產後將新增智慧終端年產量1000萬台以上，年產值將超100億元人民幣。

 

　　瑞聲科技則獲招銀國際上調目標價，該行發表研報指，日前舉辦瑞聲科技投資者電話會議，公司管理層在會議中透露，對今年下半年智能手機聲學、光學和觸覺技術持續升級抱樂觀看法，並預測智能手機需求輕微復甦的趨勢將延續至2025年。管理層在會議上重申2024年增長指引，當中包括收入預計可同比增長15%，以及下半年毛利率較上半年改善。憧憬產品升級和利潤擴張將持續，推動瑞聲表現向好，因此該行將其2024至2026年每股盈利預測上調6%至8%，以反映產品升級、利潤率改善以及來年的AI規格升級，目標價由37.8元升至40.83元，評級「買入」。

 

黃瑋傑：手機設備股對蘋果消息反應正面　比電鴻騰或可追落後 

 

蘋果槪念 | 傳iPhone 17將迎多項革新，蘋果股價再創新高，相關概念股可以點部署？

（黃瑋傑）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他認為蘋果概念股炒得過，瑞聲及舜宇(02382)等手機設備股股價強勢，近期都正在破頂，可見對蘋果方面的消息反應正面，智能手機市場現時開始回暖，小米(01810)、華為等國產品牌甚至三星表現不俗，蘋果有壓力要提升智能手機競爭力或性能，相信一定會通過AI，往後要看其如何豐富其Apple Intelligence的AI功能，另方面，蘋果也要橫向製造更多新產品如智能眼鏡及智能電視等。

 

　　黃瑋傑續指，手機設備股可吼比亞迪電子及鴻騰(06088)，因它們的股價相對瑞聲、舜宇及丘鈦科技(01478)稍為落後但開始轉強，有機會追上來。其中比亞迪電子不止有手機相關業務，還覆蓋智能駕駛、機器人及無人機等業務領域。另高偉電子(01415)暫未突破11月初高位28.75元，若能突破並企穩，目標可上移至30元。而丘鈦科技雖然走勢一直向上，但有時也會回近10天線約5.86元，守穩後又再展升勢，故可於5.9元買入，即使未能上破最近高位6.47元，料仍有近一成利潤。

 

　　手機設備股今早升跌不一，瑞聲半日升3.01%收報37.6元，舜宇跌0.77%報64.65元，比亞迪電子跌0.39%報38.3元，鴻騰升3.54%報3.51元，高偉電子跌0.18%報27.05元，丘鈦科技跌0.48%報6.19元。

 

傳iPhone 17将迎多項革新，蘋果股價再創新高，相關概念股回軟可趁機吸？

 

傳iPhone 17将迎多項革新，蘋果股價再創新高，相關概念股回軟可趁機吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

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