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攜程受惠內地便利旅遊政策，高追仍值博？

04/12/2024

　　攜程(09961)受惠內地多項便利旅遊政策，包括不斷擴大免簽國家範圍，深圳本月起恢復赴香港旅遊「一簽多行」政策，以及珠海明年起實施赴澳門旅遊「一周一行」政策。攜程數據顯示，免簽政策實施以來韓國入境遊訂單按月增15%，按年增逾1.5倍，而「一簽多行」政策發布後，港澳搜尋熱度大增。再者，內地入冬後冰雪遊持續升溫，攜程早前公布的第三季業績也對辦，帶動其股價連日上升，今早(4日)再升逾3%突破530元，還有多少上升空間？

 

（攜程旅行網截圖）

 

攜程：免簽政策實施以來韓國入境遊訂單按月增15%　按年增1.5倍

 

　　攜程公布數據顯示，自11月8日對韓國單方面免簽政策實施以來(11月8日至12月2日)，韓國遊客入境遊訂單按月增長約15%，按年增長超過150%。韓國遊客入境內地熱門城市依次為上海、青島、北京、廣州、深圳、大連、杭州、延吉及成都等，其中上海是韓國遊客最喜歡城市，且增速較高。數據顯示，期間上海的韓國入境遊客訂單按月增長超過40%，按年增長超過180%，而韓國入境遊客選擇周五及周末來內地旅遊訂單佔比將近四成。

 

　　值得一提，外交部早前又宣布，自今年11月30日至2025年12月31日，對日本、保加利亞、羅馬尼亞、馬耳他、克羅地亞、黑山、北馬其頓、愛沙尼亞、拉脫維亞持普通護照人員試行免簽政策，免簽國家範圍擴至38國。中方還決定進一步優化免簽政策，將交流訪問納入免簽入境事由，將免簽停留期限自現行15日延長至30日。另國務院早前公布，決定2025年全年放假天數由11天增加13天，將在春節和勞動節各增1天假期，料對旅遊相關行業帶來正面影響。

 

攜程：「一簽多行」政策發布後半小時　港澳搜尋熱度增逾30%


　　另外，中央政府於12月1日起恢復深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽注，並實施新安排，把「一簽多行」個人遊簽注擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民。另珠海市自明年起實施赴澳門旅遊「一周一行」政策，在橫琴粵澳深度合作區實施赴澳門旅遊「一簽多行」政策。攜程數據顯示，政策發布後半小時，香港、澳門目的地在攜程平台上的搜尋熱度增長超過30%。

 

　　數據又顯示，港澳地區位列今年內地居民出境旅遊熱門目的地前十。今年以來，內地居民赴港澳旅遊訂單按年增長超過11%。

 

攜程冰雪遊產品售賣起量　近一周滑雪搜索量環比大漲50%

 

　　另方面，近期隨著各大雪場陸續開板，一年一度的冰雪盛會拉開帷幕。攜程數據顯示，11月底開始，冰雪遊產品的售賣開始起量。近一周平台上「滑雪」的搜索量環比上周增長50%，進入12月冰雪遊相關產品的搜索熱度持續走高，其中哈爾濱依舊佔據冰雪遊搜索熱度第一，其餘依次為長春、沈陽、雪鄉、漠河。團隊線路方面，哈爾濱同樣位列冰雪目的地第一，近一周跟團遊預訂量環比增長40%。值得一提，恰逢亞洲冬季運動會明年在哈爾濱舉辦，將有更多國際遊客體驗哈爾濱冰雪。

 

　　此外，各大滑雪場近期生意火爆。攜程數據顯示，近一個月國內滑雪場門票的預訂量同比去年增長近20%。組團滑雪也是遊客普遍選擇的冬季旅遊方式，尤其是年輕人青睞可自選機票班次，匹配酒店加雪票等服務的自由行打包線路產品。攜程數據顯示， 11月中旬以來，滑雪跟團、自由行打包線路產品預訂量環比翻倍增長。而從攜程平台的滑雪酒店套餐產品來看，截至目前，冬季華北各大雪場的滑雪酒店預售訂單量比去年顯著增長，數十家核心雪場的酒店預售量同比增長224%。

 

攜程上季盈利按年升47%收入增16%　大和升目標價至675元

 

　　攜程已於早前公布業績，第三季盈利按年升47%至68億元人民幣，按季升79%，收入則按年增16%至159億元人民幣，按季增24.3%。公司又指，季內出境酒店和機票預訂已恢復至2019年疫情前同期的120%水平，國際OTA平台酒店和機票預訂按年增逾60%。

 

　　績後攜程獲多家券商上調目標價，其中大和指，攜程第三季季績的亮點是non-GAAP經營溢利率達到34.4%，高於市場共識。預計其第四季國內旅遊收入增長將加快至低雙位數的增幅，而國際酒店收入增長將維持強勁勢頭，估計第四季相關收入增長按年超過50%，訂單量增長將更高，重申「買入」評級，目標價由662元升至675元。摩通則稱，攜程第三季業績不俗，股價具有吸引力，預計在未來3至5年內可持續收入增長的可見性較高，年均複合增長率料可達中雙位數，維持「增持」評級，目標價由550元升至600元。

 

陳樂怡：市場對攜程業績仍有憧憬　股價料可突破548.5元

 

攜程受惠內地便利旅遊政策，高追仍值博？

（陳樂怡）

 

　　信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，內地旅遊消費仍具韌性，近期酒店房價跌幅也見收窄並趨向穩定，而攜程第三季業績也受益於旅遊產品及酒店等訂單量增長，在高基數下收入仍有不錯增幅，加上出境遊維持高增長，公司對第四季指引也偏向樂觀，相信可繼續提升市場份額，繼續領先同業。市場對其往後業績仍有憧憬，再加上內地擴大免簽國家範圍等政策，以及年假臨近便利長途旅行，攜程股價應可突破此前高位548.5元。至於同程旅行(00780)，其股價雖較落後，但公司海外布局較慢，旅遊平台股仍以攜程為首選。

 

　　攜程半日升3.39%收報534元，連升4日，累升6.59%，成交3.96億元。其他旅遊相關股卻下跌，同程旅行跌1.9%報18.64元，中國中免(01880)跌0.76%報52.3元。

 

攜程受惠內地便利旅遊政策，股價連日造好仲有得升？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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