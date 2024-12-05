組裝蘋果三成iPad獲分析師唱好，比亞迪電子逆市飆半成可以點部署？

比亞迪電子(00285)近日好消息不斷，除了長沙二期項目正式投產，據報其母公司比亞迪(01211)已組裝逾三成蘋果iPad，有逾10萬員工負責「果鏈」業務，小米及華為亦是其兩大客戶，另有分析師估計蘋果配備屏幕HomePod明年量產，出貨50萬部，比亞迪電子將成獨家組裝廠商，預期將顯著受益於蘋果新產品。比電今早(5日)逆市飆逾半成高見39.6元，為表現最佳藍籌，並逼近年內高位41.05元，若想吸納應如何部署？

（比亞迪電子網頁截圖）

據報比亞迪組裝逾三成蘋果iPad 小米華為亦為兩大客戶



《華爾街日報》報道，比亞迪目前已組裝逾30%蘋果公司的iPad平板電腦，並為iPhone Pro供應鈦合金框架；公司已部署逾萬名工程師、約10萬名員工專門服務供應鏈。報道指比亞迪一直在穩步擴大電子製造領域影響力，其電動車(EV)製造和電子合約製造的目標均是實現精密設備的低成本生產。分析師指，比亞迪的電子產品製造業務與其新能源車業務並不衝突，因兩者都利用了其以低成本製造精密設備的核心技術。



除蘋果外，小米(01810)、華為亦是比亞迪的兩大個客戶。另其亦有與三星合作，為三星的部分折疊屏手機提供和折疊鉸鏈相關的零部件。報道指儘管蘋果公司將生產線轉移到印度和越南等國家，但其旗艦產品iPhone和iPad仍然嚴重依賴立訊精密、比亞迪電子兩家中國製造商。比亞迪表示，公司下一個重要行動將是與英偉達(Nvidia)合作，為工廠開發人工智能(AI)驅動的機械人。

郭明錤：蘋果配備屏幕HomePod料明年出貨50萬部 比電將成獨家組裝廠商

另外，有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果配備螢幕HomePod的量產時間預計會進一步延後至明年第三季，主要是由於軟體開發的問題，估計明年下半年出貨量約50萬部，若市場反應正向，每年出貨量應可達到過百萬部，而比亞迪電子及天馬微電子將為主要供應商。

郭明錤指，HomePod預計會採用A18處理器，以及配置6至7吋螢幕，並支援Apple Intelligence，比亞迪電子將為獨家組裝廠商，意味著是繼iPad後，再度取得蘋果的新組裝訂單。隨配備M5處理器的iPad Pro預計明年下半年量產，預期公司將顯著受益於蘋果新產品。

大摩：比電AloT產品需求或遜預期 天風證券：消費電子行業前景看好

不過，摩根士丹利近日發表研報指，比亞迪電子在電動車(EV)/高級駕駛輔助系統(ADAS)的滲透率、AloT產品(如無人機和AR/VR)的需求增長以及能源存儲的快速增長等方面存在上行風險，同時也存在下行風險，其中包括由於缺乏應用和基礎設施支持，AloT產品的需求可能低於預期，以及EV/ADAS滲透率增長緩慢，蘋果業務毛利率未能如期提升等風險因素。



惟天風證券研報稱，政策刺激加上產品周期共振，消費電子產業鏈迎來發展機遇。江蘇省推出3C產品補貼政策，貴州擴展以舊換新支持範圍，促進消費電子需求釋放。蘋果新一輪產品周期即將啟動，iOS18.2等創新將催化AI體驗提升，建議關注蘋果及安卓產業鏈相關企業，包括立訊精密、藍思科技和比亞迪電子等，消費電子品牌則有傳音控股和小米等。消費電子行業在政策與創新推動下前景看好。

陳政深：比電擁多個大客戶估值仍合理 回至近35.8元可吸

艾德金融執行董事陳政深表示，近期市況較淡靜，投資者尋找有消息的股份炒作，而全球手機出貨量確實不錯，比亞迪電子遂成炒作對象。此外，比亞迪電子不是只有蘋果一個大客戶，也為小米、華為及三星供應手機零部件，特別是手機殼等配件，其中為三星製造的機鉸，有較高技術要求，不是每間廠商都能做到。比亞迪電子現時市盈率約17倍，估值不算特別貴，儘管其與其他造電子相關產品同業的業務難直接比較，估值仍算合理。股價方面，相信升近今年高位41.05元會有明顯阻力，而一般股份在破頂後通常都會進行整固，可待回至近10天線約35.8元才買入。

比亞迪電子半日升5.19%收報39.55元，成交5.12億元，比亞迪則跌2.46%報254元。其他手機設備股也普遍造好，瑞聲(02018)升3.37%報38.3元，鴻騰(06088)升1.79%報3.41元，高偉電子(01415)升1.45%報27.9元，丘鈦科技(01478)升7.54%報6.56元，惟舜宇(02382)跌0.15%報64.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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