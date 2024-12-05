  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

組裝蘋果三成iPad獲分析師唱好，比亞迪電子逆市飆半成可以點部署？

05/12/2024

　　比亞迪電子(00285)近日好消息不斷，除了長沙二期項目正式投產，據報其母公司比亞迪(01211)已組裝逾三成蘋果iPad，有逾10萬員工負責「果鏈」業務，小米及華為亦是其兩大客戶，另有分析師估計蘋果配備屏幕HomePod明年量產，出貨50萬部，比亞迪電子將成獨家組裝廠商，預期將顯著受益於蘋果新產品。比電今早(5日)逆市飆逾半成高見39.6元，為表現最佳藍籌，並逼近年內高位41.05元，若想吸納應如何部署？

 

組裝蘋果三成iPad獲分析師唱好，比亞迪電子逆市飆半成可以點部署？

（比亞迪電子網頁截圖）

 

據報比亞迪組裝逾三成蘋果iPad　小米華為亦為兩大客戶


　　《華爾街日報》報道，比亞迪目前已組裝逾30%蘋果公司的iPad平板電腦，並為iPhone Pro供應鈦合金框架；公司已部署逾萬名工程師、約10萬名員工專門服務供應鏈。報道指比亞迪一直在穩步擴大電子製造領域影響力，其電動車(EV)製造和電子合約製造的目標均是實現精密設備的低成本生產。分析師指，比亞迪的電子產品製造業務與其新能源車業務並不衝突，因兩者都利用了其以低成本製造精密設備的核心技術。


　　除蘋果外，小米(01810)、華為亦是比亞迪的兩大個客戶。另其亦有與三星合作，為三星的部分折疊屏手機提供和折疊鉸鏈相關的零部件。報道指儘管蘋果公司將生產線轉移到印度和越南等國家，但其旗艦產品iPhone和iPad仍然嚴重依賴立訊精密、比亞迪電子兩家中國製造商。比亞迪表示，公司下一個重要行動將是與英偉達(Nvidia)合作，為工廠開發人工智能(AI)驅動的機械人。

 

郭明錤：蘋果配備屏幕HomePod料明年出貨50萬部　比電將成獨家組裝廠商

 

　　另外，有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果配備螢幕HomePod的量產時間預計會進一步延後至明年第三季，主要是由於軟體開發的問題，估計明年下半年出貨量約50萬部，若市場反應正向，每年出貨量應可達到過百萬部，而比亞迪電子及天馬微電子將為主要供應商。

 

　　郭明錤指，HomePod預計會採用A18處理器，以及配置6至7吋螢幕，並支援Apple Intelligence，比亞迪電子將為獨家組裝廠商，意味著是繼iPad後，再度取得蘋果的新組裝訂單。隨配備M5處理器的iPad Pro預計明年下半年量產，預期公司將顯著受益於蘋果新產品。

 

大摩：比電AloT產品需求或遜預期　天風證券：消費電子行業前景看好

 

　　不過，摩根士丹利近日發表研報指，比亞迪電子在電動車(EV)/高級駕駛輔助系統(ADAS)的滲透率、AloT產品(如無人機和AR/VR)的需求增長以及能源存儲的快速增長等方面存在上行風險，同時也存在下行風險，其中包括由於缺乏應用和基礎設施支持，AloT產品的需求可能低於預期，以及EV/ADAS滲透率增長緩慢，蘋果業務毛利率未能如期提升等風險因素。


　　惟天風證券研報稱，政策刺激加上產品周期共振，消費電子產業鏈迎來發展機遇。江蘇省推出3C產品補貼政策，貴州擴展以舊換新支持範圍，促進消費電子需求釋放。蘋果新一輪產品周期即將啟動，iOS18.2等創新將催化AI體驗提升，建議關注蘋果及安卓產業鏈相關企業，包括立訊精密、藍思科技和比亞迪電子等，消費電子品牌則有傳音控股和小米等。消費電子行業在政策與創新推動下前景看好。

 

陳政深：比電擁多個大客戶估值仍合理　回至近35.8元可吸

 

　　艾德金融執行董事陳政深表示，近期市況較淡靜，投資者尋找有消息的股份炒作，而全球手機出貨量確實不錯，比亞迪電子遂成炒作對象。此外，比亞迪電子不是只有蘋果一個大客戶，也為小米、華為及三星供應手機零部件，特別是手機殼等配件，其中為三星製造的機鉸，有較高技術要求，不是每間廠商都能做到。比亞迪電子現時市盈率約17倍，估值不算特別貴，儘管其與其他造電子相關產品同業的業務難直接比較，估值仍算合理。股價方面，相信升近今年高位41.05元會有明顯阻力，而一般股份在破頂後通常都會進行整固，可待回至近10天線約35.8元才買入。

 

　　比亞迪電子半日升5.19%收報39.55元，成交5.12億元，比亞迪則跌2.46%報254元。其他手機設備股也普遍造好，瑞聲(02018)升3.37%報38.3元，鴻騰(06088)升1.79%報3.41元，高偉電子(01415)升1.45%報27.9元，丘鈦科技(01478)升7.54%報6.56元，惟舜宇(02382)跌0.15%報64.8元。

 

組裝蘋果三成iPad獲分析師唱好，比亞迪電子逆市飆半成可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01274

知行汽車科技

17.780

異動股

01039

暢由聯盟

0.064

異動股

06862

海底撈

15.440

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01274 知行汽車科技
  • 17.760
  • 01039 暢由聯盟
  • 0.064
  • 06862 海底撈
  • 15.500
  • 03066 ＦＡ南方比特幣
  • 37.240
  • 01299 友邦保險
  • 56.350
股份推介
  • 02378 保誠
  • 63.800
  • 目標︰$69.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.170
  • 目標︰$10.50
  • 00981 中芯國際
  • 26.150
  • 目標︰$33.00
  • 02888 渣打集團
  • 95.900
  • 目標︰$102.00
  • 02153 達豐設備
  • 1.270
  • 目標︰--
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 158.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.050
  • 00700 騰訊控股
  • 405.000
  • 00001 長和
  • 41.800
  • 00005 滙豐控股
  • 73.600
報章貼士
  • 01347 華虹半導體
  • 20.200
  • 目標︰$26.00
  • 00762 中國聯通
  • 6.580
  • 目標︰$7.70
  • 09896 名創優品
  • 46.900
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 地產 More
  • 00004 九龍倉集團
  • 22.500
即時重點新聞

05/12/2024 13:40  《異動股》比特幣價飆破10萬美元大關，ETF升幅擴大至逾7%

05/12/2024 12:45  【局長換人】楊潤雄捲美斯風波，與林世雄同陷啟德碼頭混亂等事件

05/12/2024 12:45  《午市前瞻》恒指窄幅上落續觀望中經會，地產股首選派息穩定新地

05/12/2024 12:07  恒指半日跌195點，阿里健康跌4%，比亞迪電子升半成

05/12/2024 11:37  【局長換人】李家超︰兩位新局長具改革意識，理解認同其施政理念

05/12/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１０４億元，買建行沽盈富基金

05/12/2024 09:01  【大行炒Ｄ乜】花旗降信証、海通至中性，大和狠降贛鋒至跑輸大市

05/12/2024 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒７８３４，隔夜拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】納瓦羅回歸貿易顧問，好鬥本色攪動百日風暴新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指窄幅上落續觀望中經會 地產股首選派息穩定新地新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

組裝蘋果三成iPad獲分析師唱好，比亞迪電子逆市飆半成可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜移民兩年，大家的願望達成了嗎？除了要一點運氣，停止「內耗」才能走得更遠！
人氣文章

玩樂 What’s On

《黑白大廚》米芝蓮三星主廚安成宰餐廳 周潤發幫襯主廚開心招待 新名人飯堂佘詩曼率先光顧
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

探尋商家營銷新境界！教你6步玩轉大眾點評，打造品牌知名度提升銷售業績
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《爸爸》要說的是情，而不是案情
人氣文章

Beauty

開箱Valentino、Prada、RMK節日系列！人氣Y2K粉紫色調眼影盤、派對女王必備高光氣墊
人氣文章

Fly with Luna．夏月

東京澀谷人氣地標SHIBUYA SKY！探索夕陽下的富士山、東京鐵塔和東京晴空塔
健康好人生 Health Channel
人氣文章
蔗汁可減輕「打邊爐後遺症」？中醫解讀︰甘蔗和中助脾，除熱潤燥生津 新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
KOL台灣旅遊遇車禍：右腿骨折肺部受損，感嘆再穿高跟鞋成奢望
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2024 14:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2024 14:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2024 14:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/12/2024 14:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章FOCUS05/12/2024
【FOCUS】納瓦羅回歸貿易顧問，好鬥本色攪動百日風暴
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

04/12/2024 13:32

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲新推38日4.08厘，集友3個月加至3...

02/12/2024 17:48

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處