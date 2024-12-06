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平安好醫生 | 特息今除淨或觸發平保全購，股價飆升可追入？轉吼其他網上醫療股更值博？

06/12/2024

　　網上醫療股平安好醫生(01833)上月中宣布豪派特別息9.7元，今日除淨，其大股東平保(02318)附屬安鑫若選擇以股代息，須按例提全購，雖然此已非新消息，但平安好醫生今早照樣炒上，最多飆近25%，其後升幅收窄，惟半日仍升逾15%，可否追入？抑或轉吼業績看來更好的阿里健康(00241)及京東健康(06618)呢？

 

平安好醫生特息今除淨或觸發平保全購，股價飆升可否追入？抑或轉吼其他網上醫療股？

（網上圖片）

 

平安好醫生今除特別息9.7元　平保附屬或須按例提全購


　　平安好醫生上月中公布，董事會決議從公司儲備的股份溢價帳中宣派及派發特別股息，金額為每股9.7港元。將於12月10日至13日暫停辦理股東登記手續，派發日預計不遲於2025年1月24日。特別股息將以現金支付，合資格股東可選擇全部以新股份的形式收取特別股息。

 

　　平安好醫生指，母公司平保間接全資附屬公司安鑫，可能會因選擇通過以股代息收取特別股息而導致其持股比例增加公司經擴大已發行股本的2%以上。因此其可能須根據《收購守則》規則26作出強制性全面要約。於本公告日期，基於公司可得資料，安鑫持有4.41億股股份，佔全部已發行股份約39.41%。另公司稱，擬將部分原用於投資及收購公司的未動用的上市所得款項淨額重新分配為營運資金及一般公司用途(包括股息分派)，以更好地利用該部分閒置現金，釋放該部分閒置現金的價值。

 

　　對於選擇以股代息收取特別息，抑或收取現金，平保發言人當時回應媒體查詢時表示，正在研究中。若大多數股東選擇以股代息，即使平保選擇「要股不要錢」，若增持比例不及2%，也不會觸發全購。

 

上半年扭虧賺近5665萬人幣　大摩：派特別息反映正優化資本配置

 

　　值得留意，平安好醫生連續虧損多年，今年上半年才開始勉強盈利，賺5664.8萬元人民幣，而去年同期為虧損2.45億元人民幣。期內收入為20.93億元人民幣，按年跌5.79%；毛利6.74億元人民幣，跌5.81%。

 

　　而董事會今次派發特別股息，推算分紅總額約108.5億元。對此，平安好醫生曾回應內媒稱，公司目前營運資金充裕，為回報股東支持，提高資金使用率，公司董事會批准派發特別股息，派息計劃符合公司及股東整體利益。摩根士丹利早前發表的研報則指，平安好醫生通過特別股息回報投資者為一個令人鼓舞的跡象，反映出該公司在市場波動的情況下正優化其資本配置。

 

阿里健康中期多賺72%　京東健康第三季經調整盈利升四成

 

　　其實，另外兩隻網上醫療股業績看來都比平安好醫生好，其中阿里健康(00241)截至今年9月30日止中期純利約7.68億元人民幣，按年升72.4%。收入增10.2%至約142.7億元人民幣，毛利升23.2%至35.33億元人民幣，毛利率24.8%，升2.7個百分點。

 

　　另京東健康截至今年9月30日止三個月的第三季非國際財務報告準則盈利達13.36億元人民幣，按年升40.6%。第三季經營盈利約5.52億元人幣，按年增2.16倍；非國際財務報告準則經營盈利8.62億元人民幣，按年增15.7%。期內收入133億元人民幣，按年增14.8%。

 

李偉傑：平安好醫生回至5元才可吼　阿里健康京東健康可吼位吸

 

平安好醫生 | 特息今除淨或觸發平保全購，股價飆升可追入？轉吼其他網上醫療股更值博？

（李偉傑）

 

　　華盛證券財富管理部董事李偉傑指，按照同為平保系的陸金所(06623)在今年中時的前例，平保選擇以股代息收取平安好醫生的特別息機會較大。當時平保選擇以股代息收取陸金所股份，每股要約價1.127美元，而若選擇以股代息即表示增持公司股份，對股東來說也是好事。不過，平安好醫生今早股價似乎興奮過度，現時時間尚早，平保未必提全購，先要看其會否同樣選擇以股代息，如果真的如此選擇，即使提全購也要再看要約定價，相信定價未必過高，可能是其以往的平均價，且平安好醫生的上市地位料會不變，現時其股價既已飆升，不宜高追，但20天線約5元有頗大支持，可待回至該處才吼。

 

　　李偉傑又補充指，網上醫療股都已陸續扭虧為盈，其中平安好醫生上半年也終於錄得盈利，與平保的協同效應開始顯現。另阿里健康業務仍處於高增長，且股價較落後，惟此前也曾低見約2.6元，可待回至3.5元才買入博反彈。至於京東健康，其股價沒那麼波動，可在26至30元之間炒上落。

 

　　平安好醫生半日升15.67%收報6.2元，最多升24.63%至6.68元，連升3日，累計升幅24%，成交5.92億元。阿里健康則升2.26%報3.62元，京東健康升2.85%報28.85元。

 

平安好醫生特息今除淨或觸發平保全購，股價飆升可追入？抑或轉吼其他網上醫療股？

 

平安好醫生特息今除淨或觸發平保全購，股價飆升可追入？抑或轉吼其他網上醫療股？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

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