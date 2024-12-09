美生物安全法案年內通過機會微，藥明系股價連日飆升可否追入？

美國國會同意2025財年國防授權法案(NDAA)最終協議文本，《生物安全法》未被列入其中，大摩指這是一個積極的進展，年底前生物安全法案成為法律的可能性大大降低，里昂亦指消息利好中國CXO(醫藥合同外包服務)行業，但明年重新引入該法案的可能性不小。其實，藥明康德(02359)及藥明生物(02269)上周五(6日)因傳出美國擬對《生物安全法》進行更改，推出妥協版本，股價已分別急升9%及半成，今早(9日)再齊飆逾8%，再追入風險不小。

（藥明生物網頁截圖）

《生物安全法》未列入美國國防授權法案最終協議文本

美國國會參眾兩院軍事委員會於當地時間周六(7日)公布2025財年國防授權法案(NDAA)最終協議文本，該版本兼顧了眾議院及參議院兩方提案，但《生物安全法》未被列入其中。按照流程，該版本要獲得美國總統簽字之後才能生效。公開資料顯示，NDAA是美國國會每年通過的一項法案，用於授權國防預算和軍事人員的規模，以及確定國防政策和優先事項。

值得留意，上周五已有多個內媒引述消息指，美國立法者正考慮對《生物安全法》進行更改，妥協版本內容包括增加對相關公司行政審查環節，而非自動禁止生物製藥公司與中國公司合作。消息人士又透露，更新後的法案仍包含一項不溯既往的條款(祖父條款)，允許與中國公司的現有合同持續至2032年。

今年9月初，美國眾議院通過了生物安全法案，旨在限制美國聯邦機構與外國生物技術公司開展業務，法案針對藥明康德(02359)、藥明生物(02269)等五間中國企業。同月，國會更新了《生物安全法》修正案文件，顯示藥明生物已獲除名。但藥明康德、華大集團、華大智造及其子公司Complete Genomics仍在列。

大摩：生物安全法案年內通過可能性大降 里昂：消息利好中國CXO行業

摩根士丹利發表研報指，美國2025財年國防授權法案(NDAA)沒有生物安全法案或任何藥明系的名字，這對藥明系和其他具有重大海外收入敞口的中國CRO(合約研究組織)或CDMO(合約研發生產力組織)公司是一個積極的進展。鑑於年底之前生物安全法案以任何方式通過的窗口很窄，相信其成為法律的可能性大大降低。

里昂指，美國生物安全法未包含在國防授權法案中，意味2024年通過可能性大幅降低。考慮到地緣政治擔憂的緩和以及基本面能見度的潛在改善，這個消息利好中國CXO行業。不過，美國在2025年重新引入《生物安全法》的可能性不小。若發生此情境，一個平衡藥物研發、製造成本效率和地緣政治因素的法案有可能獲得通過，而不是完全脫鈎。

另外，投行Jefferies稱，進展超出投資者預期，考慮到估值吸引力和投資者的低倉位，現在是重新審視中國CDMO公司的關鍵節點。中銀國際則指，醫藥行業中與投融資聯繫緊密的醫藥外包、科研服務等板塊長期受壓，而隨著二級市場的回暖，海內外醫藥投融資有望逐步恢復。

藥明康德第三季純利按年跌17% 仍獲大摩升目標價至72.3元

值得一提，藥明康德早前已公布業績，第三季純利約22.93億元人民幣，按年跌17%；營業收入104.6億元人民幣，跌1.96%。首三季純利65.3億元人民幣，跌19.1%；營業收入277億元人民幣，跌6.2%。集團指，首三季新增客戶超過800家，維持現有超過6000家客戶。截至9月底，在手訂單438.2億元人民幣，按年增長35.2%。

績後摩根士丹利维持藥明康德「增持」评级，目標價由50元上調至72.3元，最牛及最熊情景目標價亦由97元及14元上調至131元及20元。大摩指，藥明康德第三季收入同比跌2%至105億元人民幣，高於該行預期的96億元人民幣。季度經調整非國際財務報告準則凈利潤同比跌3%至30億元人民幣，亦勝該行預期，受惠於強勁收入復甦、堅韌毛利率及經營開支率在持續優化營運效率下改善。基於勝預期的季績及穩固訂單為未來18個月業績鋪平道路，上調其今年收入預測0.6%，明年及後年收入預測上調7%及16.1%；今年經調整凈利潤預測上調4.3%，明年及後年上調14.2%及20.6%。

黃德几：眼前危機解除惟股價已反映 特朗普取態難料不宜追入

（黃德几facebook截圖）

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，《生物安全法》未列入美國國防授權法案最終協議文本的消息料對藥明系股份只有短暫刺激，就算年底前生物安全法案未能通過成為法律，只算解除了眼前危機，當特朗普明年1月就任美國總統後必再推出壓制中國的政策，難以預料他到時會否推翻上述決定，再將該法案列入。總之，藥明業務一直處於中美博弈的風眼，儘管公司也有於美國以外進行生產及研發，但股價上周五已偷步炒上，再加上今早再急升，已足以反映相關利好消息，期間升幅亦見收窄，藥明康德現時估值也只算合理，不宜再追入。

藥明康德半日升8.24%收報59.1元，藥明生物升8.07%報18.74元，另藥明合聯(02268)亦升7.3%報30.85元，藥明巨諾(02126)升3.79%報1.37元。其他CXO概念股升跌不一，康龍化成(03759)升3.55%報15.18元，凱萊英(06821)升2.37%報56.2元，惟昭衍新藥(06127)倒跌0.32%報9.32元，泰格醫藥(03347)亦跌1.29%報34.45元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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