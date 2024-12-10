傳內地促投行助中企加快在港上市，港交所股價曾再飆6%可以點部署？

內地昨日(9日)下午公布已召開中央政治局會議，會上提到要穩住樓市股市，並指明年將實施更加積極的財政政策和「適度寬鬆」貨幣政策。消息刺激港股上日尾市狂升逾500點，成交急增至逾2000億元，港交所(00388)亦升近6%收市。另據報中證監已要求一些投資銀行幫助中國企業加快在香港上市，港交所正研究優化上市流程，並稱目前約有90個上市申請正在輪候辦理中，今日其股價升勢未止，最多再飆逾6%高見331.2元，突破50天線，惟其後升幅收窄，半日升1.3%，若想吸納應如何部署？

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路透：中證監促投行助中企加快在港上市 港交所研優化流程

據《路透》引述消息人士報道，北京和香港的監管機構已要求一些全球最大投資銀行，幫助中國企業加快在香港上市，以加強海外融資和重振中國經濟。消息人士稱，中國證券監督管理委員會在10月份的兩次會議上表示，正努力加快一些海外上市案的審批。其中一次會議上，中證監敦促IPO中介機構協助已獲監管批准在海外交易所上市的中企盡快啟動交易。這些中介機構在會議上被告知，中證監的目標不是讓大量新批准的IPO進入市場，而是促成一些能夠提振市場信心的知名交易的「成功案例」。

消息人士提到，相關會議共有10多家銀行和律師事務所出席，包括摩根大通、摩根士丹利、高盛、瑞銀集團，以及中金公司(03908)(滬:601995)和華泰證券(滬:601688)。消息人士又指，自10月以來，港交所運營方也發起了與主要全球和中國內地銀行的一對一會議，討論如何優化中國企業的上市流程。

報道並指，儘管中證監官員在兩次會議中沒有具體說明加快企業海外上市的具體地點，但香港是中國企業最青睞的離岸融資地點，所佔份額比紐約更大。上市數量的增加將提振香港市場；而由於擔心美國當選總統特朗普領導下地緣政治緊張局勢將會惡化，一些中企預計將避免赴美上市。報道引述港交所的聲明表示，歡迎中國內地和世界各地的優質公司來港上市，並稱港交所目前約有90個上市申請正在輪候辦理中。

安永料香港明年IPO集資額1200億元 重返全球三甲

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮日前在記者會上指，預期明年全年香港IPO集資額約1200億元，排名重返全球三甲。國企仍有很多資金需投放至安全地方，而大型IPO在港上市會更為合法合規，加上市場已下跌不少，屬於上市良好時機。現時本港IPO市場集資傾向非外資化，看好明年國家隊在IPO市場會擔任重要角色。雖然香港市場估值仍有折讓，暫處於「捱打」狀態，但「欲速則不達」，本港IPO集資額趨勢仍平穩上升，僅平均集資額短期難以大幅回升。料明年港股大型IPO，即100億元以上宗數約1至2宗。另外，安永預計今年香港IPO市場共70隻左右IPO上市，集資額不超過1000億元；而截至11月底，本港共有64隻IPO上市，按年跌6%，集資額834億元，按年升80%，而港交所現時在全球集資額排名第四。

澳洲會計師公會大中華區分會理事呂志宏則指，香港今年新股集額可望達到900億至1000億元，並料明年可進一步增加到1000億至1200億元，當中包括一至兩家集資逾100億的超大型新股，亦有至少4至6隻集資50億元的中大型新股。澳洲會計師公會大中華區分會會長葉耘開建議，監管機構可研究推行「新股通」，允許內地投資者認購香港上市的新股，過去幾年因疫情、港股估值偏低等原因，尚未有條件推出新股通，但現時市況已經改善，相信是合適時機推出。

港交所研減低非專業數據用戶收費 暫定明年第四季實施

另方面，早前港府提出要降低港股市場資訊費用，據報道指，港交所正徵詢業界意見，與業界研究如何界定專業及非專業數據用戶，以便制定不同用家的市場數據服務，港交所初步方案建議，非專業數據用戶可獲折扣優惠，收費較專業數據用戶便宜，但未有最終定案。待收費模式敲定，以及市場於明年第三季準備就緒後，暫定明年第四季實施專業及非專業數據用戶模式。

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滙證上調港交所今年盈測 惟降目標價至373元

滙證近日發表研報指，跟客戶接觸後，不少對環球貿易、地緣局勢及港美利率下調幅度減慢感到憂慮，不過，港股今年表現於區內排行第2位，新股市場亦回復動力。此外，渣打銀行最近提升該行財富管理資產規模目標，並以本港作為最大財富管理中心，反映對前景有信心，估計明年內地國債期貨交易有助強化港交所衍生產品線。另開通房地產信託基金(REIT)互聯互通，可降低內地零售投資者入場門檻，將有利南向通交投及有助收窄AH股溢價。

滙證上調對港交所今年盈利預測1.7%，日均成交額預測由1290億元上調至1300億元，但下調對明年及後年盈利預測各3.1%及1.5%，維持港交所「買入」評級，目標價則由382元降至373元。

黃瑋傑：港股大成交難持續 港交所企穩315元才可上望328元

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，港交所股價大致與大市同步，但仍略為落後大市，恒指昨日稍為升穿50天線，港交所昨日收市價卻仍略低於50天線約314元，先看能否突破並企穩315元，企穩315元後才可再上望328元。

黃瑋傑又指，記得10月初時，大市單日成交曾高逾6000億元創歷史新高，當時港交所也升至397.8元，但此類大成交在現時環境下料難持續，除了昨日突然有政治局會議消息刺激大市抽升，再有2000億成交外，之前平均只有1200、1300億，甚至有一日回落至1000億左右。他認為，不宜因這些虛火去高追港交所，此前港交所股價多數處於300元以下，而上述政策消息因素未必可支持很久，上次港交所飆至397.8元也只是曇花一現，很快就回到300元，近期更回至300元以下，若高追會很難轉身，一旦市場冷靜下來，成交再縮減，就很難全身而退。

港交所半日升1.28%收報314.8元，最多升6.29%至311.6元，成交41.18億元。恒指則升204點或1%，收報20618點，成交1548.85億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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