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商湯 | 配股傳獲多家國際基金參與，完成業務架構重組獲券商唱好，可趁股價回落吸納？

11/12/2024

　　近日股價大上大落的商湯(00020)事隔近半年再配股集資，公司公布擬以每股1.5元配售18.65億股，較上日收市價折讓6.3%，配售所得近28億元用於支持公司核心AI業務發展。商湯股價上日已急插逾13%，今早(11日)最多再跌逾3%，仍守穩配股價。有市場消息指，公司已完成上述配售，獲多家國際知名基金、長線基金及現有股東參與。另公司早前宣布完成戰略組織架構重組，將聚焦以生成式AI為代表的核心業務，獲多家券商唱好，股價曾高見1.92元，可否趁現時回落吸納？

 

商湯配股傳獲多家國際基金參與，完成業務架構重組獲券商唱好，可趁股價回落吸納？

（網上圖片）

 

擬折讓6.3%配股淨籌近28億元　上次配股所得20億已全部使用

 

　　商湯公布，擬透過配售代理向不少於六名承配人配售18.65億股新B類股份，每股配售價為1.5港元，較公司上日收市價每股1.6港元折讓約6.3%。是次配售股份佔擴大後已發行B類股份數目約5.12%。待配售事項完成後，假設配售股份悉數獲成功配售，預期配售淨籌約27.87億港元，將主要用作支持公司核心業務發展，包括打造行業領先的AI雲、提升公司業界性能領先的商湯大裝置的規模、支持生成式人工智能(包括大模型研究及產品開發)的進一步發展，並用作公司的一般營運資金。

 

　　值得留意的是，商湯才於今年6月進行過配股，當時的配售價每股1.2元，籌約20億元。商湯表示，上次配股所得款項已被全部使用，因此在考慮最近的市場情況後，董事認為，配售事項對公司而言為一個合適的融資選擇，可進一步籌集資金以支持集團持續發展及業務增長，符合公司及其股東的整體利益。

 

完成戰略組織架構重組　聚焦生成式AI核心業務

 

　　另商湯早前宣布完成戰略組織架構重組，公司建立了新的「1+X」的架構，當中1代表公司核心業務，打造行業領先的AI雲，實現大裝置、基礎模型和AI應用的無縫集成。在CV領域，打造通用視覺模型、深耕各個應用場景。而「X」則代表公司的生態企業矩陣，包括智能汽車「絕影」、家庭機器人「元蘿蔔智慧醫療」、智慧零售等，各生態企業將由獨立的CEO負責業務發展，並將獲得更靈活的激勵機制和融資通道，使其能夠更敏捷地把握各自領域的市場機遇。

 

　　商湯指，透過重組將聚焦以生成式AI為代表的核心業務，推動公司的業務增長、盈利及財務穩健性，為技術創新提供持久動力；生態企業將聚焦各自場景化AI和細分市場需求的同時，充分共享該公司的基礎設施和基礎模型建設成果形成有效協同，拓展更大的發展空間；生態企業將各自設立獨立CEO，並通過市場化激勵吸引更多人才加入。將公司升級成為一個具有可持續盈利能力和強勁增長潛力的組織，為長遠發展奠定堅實基礎。

 

海通證券：完成重組提升運作效率　合理價值區間2.27至2.84元

 

　　海通證券發表研報指，商湯目前在AI大模型領域已經取得了較為突出的領先優勢，一方面，公司的日日新系列模型在測評中能夠取得優異的成績，這佐證了公司大模型強大的技術實力；另一方面，公司的AI大模型解決方案也位列行業第一梯隊，這說明公司不僅擁有優秀模型，還擁有能將優秀模型落地到實際應用的能力。此外，商湯位列GenAI IaaS服務廠商TOP 3，商湯大裝置能為大模型業務提供更全面的算力集群運維支持和超大集群保障能力，成為支撐公司AI業務發展的堅實基礎。總的來說，公司在大模型、AI 商業化落地、智算服務這一整條產業鏈上都位列國內龍頭梯隊，是公司目前在AI領域的強大護城河。

 

　　該行指，今次公司完成組織戰略重組，建立了「1+X」架構，提升了公司的運作效率，使得公司整體發展目標更加聚焦於生成式AI，讓公司能夠在AI時代的競爭中更加突出，還通過生態企業矩陣拓展了多元化的業務領域，並與公司形成有效協同，拓展更大的發展空間。此次戰略組織架構重組完成，將會開啟公司在AI時代發展的新篇章。綜合各類因素，給予集團預測2024年16至20倍市銷率，對應公司合理價值區間2.27至2.84元，予「優於大市」評級。

 

招銀國際：可加速實現盈虧平衡　升目標價至2元

 

　　招銀國際預計戰略重組將幫助商湯專注於其生成式AI業務，加速實現盈虧平衡，並釋放生態企業價值，上調其盈利預測，並預計商湯將在2026財年實現盈虧平衡，前值預測為經調整淨虧損17億元人民幣，同時將目標價由1.36元上調至2元，維持「買入」評級。

 

　　國投證券認為，商湯此次重組是公司在AI浪潮下探索生態卡位的標誌性事件，有望將資源集中競爭力更強、增速更快的生成式AI板塊，對加速盈利有積極推動作用。預計公司2024至2026年分別實現營業收入45.21/57.1/70.77億元人民幣。得益於組織架構調整，有望釋放經營效率，給予公司2025年12倍市銷率，對應目標價為2.12元，維持「買入」評級。

 

　　值得一提，商湯截至2024年6月30日止中期虧損收窄至24.57億元人民幣，對上一年同期虧損31.23億元人民幣。期內收入17.4億元人民幣，按年升21.4%。以非國際財務報告準則計量，經調整EBITDA為虧損18.9億元人民幣，而去年同期為虧損20.26億元人民幣；經調整虧損淨額23.26億元人民幣，而去年同期為虧損23.93億元人民幣。

 

熊麗萍：有資金需要屬預期內　縱守配股價也未宜吸納

 

商湯 | 配股傳獲多家國際基金參與，完成業務架構重組獲券商唱好，可趁股價回落吸納？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，商湯一直處於虧損，雖然其AI業務發展很正面，本來預期公司上市後虧損會一直收窄，或者開始見到一些盈利曙光，但虧損收窄進展似乎未如預期，那麼資金從何而來？公司有收入卻未有錢賺，仍需投入資金於研發及應付銷售成本，有資金需要屬預期之內，而近幾日股價突然最高飆至1.9元，很大可能是趁配股前炒上，現時以1.5元配股，相信始終要下試該水平，看能否守得住，主要於逾1.3元至1.7元上落。

 

　　熊麗萍續指，商湯不宜隨便買入，若一直留意股價做短線部署無妨。若論基本面，公司值得支持，在研發等各方面花了很多心機，但對於投資市場，研發之餘最緊要交出成績，能否將產品高業化很重要。她建議無貨暫不宜吸納，就算守得住1.5元，也未必再有消息刺激其再急升。公司多了資金可以多了發展，但最緊要看有沒有錢賺。

 

　　商湯半日跌1.25%收報1.58元，連跌兩日，累計跌幅14.59%，成交13.52億元。

 

商湯配股傳獲多家國際基金參與，完成業務架構重組獲券商唱好，可趁股價回落吸納？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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