蘋果 | 推iOS 18.2股價再創新高，相關概念股造好，舜宇獲券商唱好可看高一線？

蘋果正式發布iOS 18.2，一如外界所料，在今次更新中新增了多項Apple Intelligence新功能，隔晚蘋果股價再創新高，高見250.8美元，帶動今早(12日)港股蘋果概念股普遍上漲，其中舜宇光學(02382)曾飆逾半成，惟其後於高位見回吐，半日升2%，瑞聲科技(02018)上午收市則微升。值得一提，舜宇日前公布11月營運數據，手機鏡頭出貨量按年跌近6%，手機攝像模組出貨更下降28%，不過仍獲券商唱好，其中滙豐環球研究大幅上調其目標價至84.5元，在一眾蘋概股中或可看高一線。

（舜宇光學網頁截圖）

蘋果發布iOS 18.2 新增多項Apple Intelligence新功能

蘋果隔晚發布iOS 18.2，新增了多項Apple Intelligence新功能，包括圖像生成工具「影像樂園」Image Playground、AI生成自訂表情符號的Genmoji、Siri與ChatGPT整合的「書寫工具」、視覺智慧等六大功能。其中Siri與ChatGPT整合後，當搜尋內容有相關時，Siri可透過ChatGPT提供答案。「撰寫」工具下，用戶可指令ChatGPT從全系統「書寫工具」功能中為其所寫的任何文稿生成內容。用戶亦可運用ChatGPT的圖像生成功能，在其書寫內容旁邊增添圖像。同時，Image Playground亦會在更新後出現，讓用戶可根據主題、服裝、配飾及地點等概念，創建有趣的圖像。

不過值得一提的是，目前Apple Intelligence相關功能僅支援部分地區版本，暫未支持中文，此前有指蘋果夥百度(09888)AI組Apple Intelligence中國版，但因技術及數據問題出現障礙。

舜宇11月手機鏡頭出貨按年跌近6% 大摩：表現仍具韌性予目標價72元

另方面，舜宇光學日前公布11月營運數據，期內手機鏡頭出貨量為約1.1億件，按年跌5.6%。車載鏡頭出貨量745.9萬件，按年升9.9%，按月跌14.3%，主要是因為客戶在年底進行庫存管控。手機攝像模組出貨量按年跌28.1%至3740.6萬件，主要因為公司專注於中高端案子，且產品結構較去年同期顯著改善。另玻璃球面鏡片出貨量按年升15.8%至222.8萬件。

摩根士丹利發表研報指，舜宇光學攝像模組出貨量表現仍然疲弱，手機攝像模組按年跌超過28%，公司解釋是由於期內專注於中高端項目，以及產品結構較去年同期顯著改善所致。產品均價(ASP)的提升對利潤復甦至關重要，因此調整產品組合將仍是舜宇的首要任務，相信ASP及整體利潤率將逐步改善。11月舜宇手機鏡頭出貨量按年跌5.6%，表現仍具韌性，有信心可超越公司全年目標，予舜宇「增持」評級，目標價72元。

中金：舜宇手機光學創新升級有望持續 升目標價至70.4元

中金稱，舜宇光學11月手機攝像模組出貨3740.6萬片，按年下滑28.1%，按月增長10.7%，主因公司專注於中高端項目，導致出貨按年下滑，但產品結構顯著改善。手機鏡頭出貨1.11億片，按年下滑5.6%，按月下滑3.9%，相信是因拉貨需求季節性減少，同期大立光月度營收按年下滑11.5%、按月下滑8.2%。車載相關產品方面，公司車載鏡頭出貨745.9萬片，按年增長9.9%，按月下滑14.3%，主因客戶在年底進行庫存管控。

中金看好舜宇光學產品結構升級帶來的毛利率提升，上調2024和2025年淨利潤預測各5%和15%，至分別26.03億及33.08億元人民幣，維持「跑贏行業」評級，考慮到手機光學創新升級有望持續並為公司帶來更強成長動力，上調目標價11%至70.4元。

滙豐研究料舜宇蘋果業務利潤持續改善 升目標價至84.5元

滙豐環球研究發表研報指，舜宇光學於8月底以來股價上漲了40%，相信是受惠於競爭格局改善；舜宇光學旗艦智能手機相機模塊上的表現穩健，預計在2024年下半年實現ASP和利潤的持續增長；以及預計2025年會有更多政府補貼政策出台，進一步推動銷售增長，令其股價上漲。預計其2024年下半年和2025年將實現強勁的利潤恢復，並將2024至2026年毛利率預測上調0.6、1.1和1.2個百分點。

該行認為現有的智能手機補貼計劃將在2025年進一步擴展，相關計劃可以激勵OEM廠商推廣高端型號，並促使消費者購買，以最大化補貼利益。預計2025年新智能手機型號將進行顯著的規格升級，OEM廠商將有更靈活的材料預算和售價，這將有利於對高端Android手機有較高曝光的元件製造商。預期高端手機採用的規格將在2025年被應用於低端型號，進一步提高相機模塊鏡頭製造商的售價和利潤率。此外，舜宇正在提升其蘋果手機鏡頭業務的產量和良率，預計2025年該業務的利潤改善將持續，從而將其從拖累變為驅動力，對公司前景持樂觀態度，將目標價由58.9元上調至84.5元，維持「買入」評級。

黃偉豪：舜宇蘋果訂單增加更值博 若企穩63元短線上望70元

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪認為，近期消費相關股表現強勢，其中手機設備股預料短期仍有上升空間，除因見個別品牌推出新手機，蘋果也推出新產品，令市場上調對相關股份的盈利預期，但近日隨著股價累升不少，估值已升至中間位，中長期股價能否繼續向好，要視乎往後各品牌包括蘋果的新產品推出能否實際帶動訂單增加及盈利預期上升。而從短線來看，較看好舜宇多於瑞聲，除因其近日股價走勢更佳外，也因見其蘋果訂單明顯較之前增加，不似瑞聲一向都有不少蘋果訂單，舜宇股價若企穩63元以上，短線可上望70元。

手機設備股今早普遍上升，舜宇半日升2%收報66.35元，瑞聲升0.64%報39.05元，比亞迪電子(00285)升1.68%報42.45元，鴻騰(06088)升4.44%報3.53元，丘鈦科技(01478)升2.07%報6.42元，惟高偉電子(01415)無升跌報27.45元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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