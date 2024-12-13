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新股 | 機械人公司越疆科技招股入場費4202元聖誕前登場

13/12/2024

新股 | 機械人公司越疆科技招股入場費4202元聖誕前登場

 

　　內地工業機械人廠商深圳市越疆科技股份有限公司(02432)今日至下周三(18日)公開招股，計劃全球發行4000萬股，其中200萬股（約5%）在港公開發售，其餘則作國際配售，有15%超額配股權，招股價介乎18.8元至20.8元，每手200股，入場費4201.96元，計劃於12月23日掛牌。國泰君安及農銀國際任聯席保薦人。

 

　　假設以每股19.8元中位數計算，估計集資淨額約7.2億元，當中約40%用於智能協作機械人技術開發；27%用於發展生產線及製造能力；16%用於戰略聯盟、投資及收購機會；7%開拓海外銷售渠道；10%元用於營運資金及其他一般企業用途。

 

　　越疆科技專門從事協作式機械人開發、製造及商業化，根據灼識諮詢報告，按2023年的出貨量計，公司在全球協作機械人行業中排名前二，並在中國所有協作機械人公司中排名第一，全球市場份額為13%。憑藉自有全棧協作機械人開發技術以及關鍵部件的自研設計及開發，該公司在負載能力、軸型及使用場景方面提供協作機械人產品組合，可滿足客戶在各種使用場景的不同需求。該公司同時也專注於行業創新，尤其是在協作機械人安全措施及AI功能方面引入柔性電子皮膚技術SafeSkin，並推出由AI協作機械人賦能平台X-Trainer支持的AI賦能協作機械人。截至最後可行日期，提供4個系列共27款協作機械人型號，可滿足製造、零售、醫療健康、STEAM教育、科研等眾多領域的大量使用場景。

 

　　該公司已組建一支由140名機械人行業的行業專家及高級工程師組成的研發團隊，佔員工人數的25%以上。研發開支由2021年的4690萬元人民幣增加至2023年的7050萬元人民幣，複合年增長率為22.6%。同時該公司已獲得217項發明專利、303項實用新型專利及133項外觀設計專利，其中部分已獲得業內獎項及好評。於往績記錄期間，該公司在全球售出合共超過5.3萬台協作機械人，銷售網絡由直銷及經銷商組成，業務遍布全球80多個國家及地區，其中包括美國、歐盟、日本及東南亞等主要海外市場。

 

　　截至今年上半年止，公司錄得虧損進一步擴大至5988.3萬元，去年同期則錄得5168.7萬元虧損，公司指出，主要由於行政開支以及銷售及營銷開支增加所致。而2021至2023年度公司的每年虧損亦呈逐年擴大，分別為4175.6萬元、5247.7及1.03億元。

 

撰文：經濟通採訪組

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