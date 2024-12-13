家族辦公室 | 黃俊碩：推動家族辦公室發展，提振香港經濟

《金碩良言》在目前特區政府財赤遠超預期的情況之下，特區政府除了需要致力節流之餘，更重要在於搞活香港經濟，提升政府各方面的收入，從而達至積極開源的目標，才是全面解決特區政府財赤的關鍵所在。其中，進一步推動香港家族辦公室業務發展，吸引更多資金落戶香港，全面刺激香港經濟，無疑是特區政府能夠持續開源的優質項目之一。

家族辦公室作為超高資產人士或家族管理個人或家族財富的重要工具，本身就需要大量的財富管理及專業服務人才進行管理，同時要尋找投資機會為所管理的財富進行增值。因此，能夠成為家族辦公室的主要落戶地，就意味著背後會帶來巨額資金及大量高質量的就業機會。

香港本身作為金融市場高度發達的國際金融中心，擁有資本自由流動、簡單低稅制、法律法規與國際接軌、營商環境自由開放等優勢，同時是全球最多超高淨值人士的城市，絕對是高淨值人士設立家族辦公室的理想之地。根據Altrata《2023年全球超級財富報告》，香港有12615位超高淨值（財富淨值3000萬美元以上）人士，較第二位的紐約多了6.5%，而德勤《香港家族辦公室市場研究》顯示，截至2023年底，香港約有2700家單一家族辦公室（管理規模1000萬美元以上），比新加坡多了將近一倍，其中過半數資產規模超過5000萬美元，若以美國SEC的1億美元資產規模標準，香港有將近900家。

香港作為金融市場高度發達的國際金融中心，絕對是高淨值人士設立家族辦公室的理想之地。(Shutterstock)

當然，特區政府過去亦一直致力推動香港家族辦公室業務發展，例如在2022年年底提出《2022年稅務（修訂）（家族投資控權工具的稅務寬減）條例草案》，為在香港設立單一家族辦公室提供稅務優惠；在2023年3月發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，同年6月設立家族辦公室服務網絡，提供一站式的家族辦公室支援服務；財經事務及庫務局更在今年10月聯同全球著名財經資訊機構《彭博社》推行名為「香港家辦匯」策略性合作計劃，分別在家族辦公室生態圈建設、行業知識分享、資訊科技支持，以及慈善倡議等四個範疇，促進香港家族辦公室生態發展。

毫無疑問，特區政府在過去推動香港家族辦公室業務的努力，的而且確取得一定成效。除了上述數字之外，長和系主席李澤鉅、菲律賓建明集團的許氏家族均在港設立家族辦公室，亦顯示出相關成效。

雖然如此，特區政府亦有需要進一步研究優化香港家族辦公室的政策措施，例如研究向聯合家族辦公室提供稅務優惠，從而吸引一些未能達至設立單一家族辦公室門檻的高資產淨值人士及家族，能夠透過設立聯合家辦公室將資金落戶香港；進一步放寬家族辦公室獲得稅務優惠的「合資格交易」所涵蓋資產類別，將利息、股息等家控工具日常的投資收入，以及虛擬資產等新興投資產品，納入「合資格交易」的類別，提升家控工具稅務寬免政策的吸引力，增加香港家族辦公室業務的競爭力，更為香港發展新興產業注入更多資金，促進香港產業升級轉型。

全力推動香港家族辦公室業務的發展，有助進一步鞏固及提升香港作為國際財富管理中心的地位，非但為國家「加快建設金融強國」目標作出一定的貢獻，更能夠吸引大量資金及人才來港，全面刺激香港資本市場，帶旺各行各業，搞活香港經濟，增加政府不同方面的稅務收入。對特區政府而言，絕對是一個長遠的優質開源項目。

立法會會計界議員 黃俊碩

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