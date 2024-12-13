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恒指 | 政策憧憬熄火恒指跌425點收報19971，關注人行降準可能性

13/12/2024

恒指 | 政策憧憬熄火恒指跌425點收報19971，關注人行降準可能性

 

　　市場翹首以待的中經會上日舉行完畢，消息面上與本周初政治局會議後公布政策並無大不同，被視為驚喜欠奉。恒指早盤多板塊藍籌全面受壓，隨後跌幅逐步擴大，午市一度頑守20000大關，但在下午3時A股收市後淡友發起突襲，恒指終無力守穩，跌幅擴大至逾400點失守20000關，直至收市都未能返回。恒生指數全日收報19971，跌425點或2.1%，全周先升後回累計升幅僅105點。

 

　　港股主板成交近1585億元。恒生中國企業指數收報7186，跌173點或2.4%。恒生科技指數收報4479，跌121點或2.6%。

 

　　花旗分析師表示，在中央經濟工作會議強調了放鬆政策的必要性之後，人行可能最早今日（周五）宣布下調存款準備金率，並於下周一（16日）生效，關注今日盤後人行降準可能性。

 

　　高盛認為，中經會提供的增量政策信息有限，決策者更重視消費並計劃提高生育率帶來些許「驚喜」，但缺乏穩樓市和通脹正常化的清晰可行戰略讓人「失望(downside)」。內房失望回吐，龍湖(00960)跌7.29%，報10.68元，華潤萬象生活(01209)跌6.37%，報29.4元，位列跌幅最大藍籌前兩位，中海外(00688)跌4.93%，報13.1元，潤地(01109)跌2.29%，報23.45元。

 

　　即使中經會著重提到支持消費，內需股仍顯著回吐，百威亞太(01876)跌6.05%，報7.3元，潤啤(00291)走低5.39%，報26.35元，新東方(09901)跌4.92%，報47.35元，農夫山泉(09633)跌4.76%，報36元。

 

　　吉利汽車(00175)與百度(09888)合營的新勢力品牌極越汽車被指財困，傳因百度發現嚴重財務虧空而拒絕投資，吉利股價跌5.09%，報15.28元，百度微跌0.86%，報86.85元。

 

　　舜宇光學升3.21%領漲藍籌，報67.5元，江西省據報近日發布手機、平板電腦專場補貼活動，補貼額度高達15%，摩根士丹利發表研究報告指，江西省是內地第三個公布上述政策的省份，並相信其他省份或會跟隨有關政策。另外，東方海外(00316)收報105元，升2.8%，藍籌升幅榜排第二。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)。騰訊收報409.8元，跌1.4%；美團收報162.6元，跌3.7%；阿里收報85.75元，跌2.6%。

 

撰文：經濟通市場組

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