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基建債券 | 基建債券最終發行額逾177億，認購100手或以下獲全額配發

13/12/2024

　　政府發行的基礎建設零售債券(04286)認購期已於12月6日下午2時結束。政府今日宣布，所有認購100手或以下的申請均將獲全數配發所申請的債券，而認購100手以上的申請則將獲配發最高本金分配金額上限100手。基礎建設零售債券的最終發行額為177.3億元。

 

基建債券 | 基建債券最終發行額逾177億，認購100手或以下獲全額配發

（資料圖片）

 

　　政府表示，合共收到接近12.76萬份有效申請，申請的債券本金總額約177.77億元，低於200億元的目標發行額。上述12.76萬份申請，配售銀行佔11.89萬份，申請額169.6億元，香港結算公司（包括經證券經紀提出的認購申請佔8659份有效申請），申請額接近8.16億元。

 

　　對於基建債券認購未足額，政府發言人早前表示，綜合市場反映，最近股市活動如新股上市相對活躍，市場普遍認為未來減息步伐或有所減緩，對市民投資決定有影響。當局發債旨在為市民提供穩健、有穩定回報的投資選項，同時讓市民參與推動基建項目發展，認為是次發行已達到以上政策目的。

 

　　財政司司長陳茂波亦指，外界毋須憂慮認購情況，因為早前機構投資者超額認購3至4倍，所以對於政府今年要籌集的債券金額不用憂慮。他表示，目前市民投資選項多，未來亦有相當好質素的公司來港上市，投資市場活躍。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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