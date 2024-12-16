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航空股 | 國航上月乘客量回落疊加人幣走弱，中資航空股借勢急回可趁機吸？

16/12/2024

　　受內地擴大免簽國家範圍等利好措施刺激，內地三大航空股股價上周齊齊破頂，今早(16日)才見較大調整。消息面上，國航(00753)公布11月乘客量按年增17.5%，惟按月跌12%，民航局統計中心報告也指，11月航空客運市場進入淡季，客運班次按月下降6.3%。另方面，人民幣表現仍然疲弱，兌一美元中間價連跌3日，今報7.1882，為12月10日以來近一周新低，對有較多美元債務的航空股不利。不過，人民幣自10月尾走弱期間，中資航空股股價照樣攀升，或可趁調整吸納。

 

國航上月乘客量回落兼人幣續走弱，中資航空股借勢回吐可趁機吸？

（Shutterstock）

 

國航11月乘客量按年增17.5%　按月跌12%

 

　　國航公布，11月乘客人數約1217.3萬人次，按年增17.5%，按月跌12%，貨郵量約13.5萬噸，按年增17.4%，按月跌2%。今年首11個月乘客人數約1.43億人次，升21.8%，貨郵量約134萬噸，升38%。

 

　　另國航指，11月客運運力投入按年上升12.9%，旅客周轉量上升22%，平均客座率79.3%，上升5.9個百分點。至於貨運運力投入上升18.4%，貨郵周轉量上升20.9%。貨運載運率38.3%，按年上升0.8個百分點。

 

11月進入客運淡季班次按月降6.3%　中信建投：春運票價將明顯上漲

 

　　此外，民航局統計中心報告，11月航空客運市場進入淡季，客運班次總量為40.3萬班，日均13450班，環比下降6.3%，較2019年同期增長1.7%。11 月國際客運班次總量為39423 班(日均航班量1314 班)，環比下降6.7%，恢復至2019年同期的89%，恢復水平在連續3個月高於九成後，回落至90%以下。

 

　　興業證券指，淡季民航商務航線價格逼近高鐵價格帶，較難進一步下跌。中信建投稱，目前春運機票預訂剛剛開始，預訂量較低。根據往年經驗，預訂量將逐日增加，12月內是預訂機票的好時機，12月30日部分航線將出現餘票緊張的情況，1月13日後除夕火車票將開售，機票價格將明顯上漲。

 

傳內地或允許人幣明年貶值至7.5算　官媒：人幣匯率保持基本穩定具堅實基礎

 

　　另方面，《路透》日前引述消息人士報道，內地當局考慮允許人民幣貶值至7.5兌1美元的水平，與過往維持匯率穩定的做法不同。人行將強調允許人民幣出現更多市場化波動，但不太可能表明不再支持人民幣匯率。相關考慮反映政府意識到需要採用更有力的經濟刺激，以應對美國當選總統特朗普提高關稅的威脅。《路透》分析指，若人民幣貶值將有利內地出口，並營造更寬鬆貨幣環境。根據9家主要投行的平均預測，明年底人民幣將貶值約1.8%至7.37兌1美元。

 

　　不過，人民銀行主管媒體《金融時報》隨即發表評論員文章稱，目前美元下行的可能性正在增大，中國經濟發展穩中向好；從內外部條件看，人民幣匯率在合理均衡水平上，保持基本穩定具有堅實基礎，年尾隨著企業結匯增多，人民幣兌美元可能升值。展望未來，市場化作用下，人民幣匯率大概率仍會呈現雙向波動態勢。

 

渣打：人幣未來3個月或下試7.35　未來一年或保持在7.2水平

 

航空股 | 國航上月乘客量回落疊加人幣走弱，中資航空股借勢急回可趁機吸？

陳正犖（Instagram截圖）

 

　　渣打香港財富方案高級投資策略師陳正犖指，美國總統當選人特朗普下月就職，如果對中國實施針對性的貿易措施，將為人民幣匯價造成壓力，加上中國提出實施適度寬鬆貨幣政策，市場亦憧憬繼續減息降準，預測未來3個月人民幣有機會下試7.35兌1美元水平。不過，估計人民幣不會出現重大跌幅。相信隨著內地穩定經濟政策陸續出台，如果經濟前景逐漸明朗復甦，將限制人民幣貶值空間，未來一年或保持在7.2水平。

 

　　至於人民幣今日表現，人民幣兌一美元中間價今報7.1882，較上個交易日跌6點子，三連跌，為12月10日以來近一周新低。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開95點子，報7.2700。中金公司外匯團隊最新周度展望認為，受強勢美元表現影響，人民幣匯率目前為止尚未展現出年末偏強的季節性特徵。短期內，人行穩匯率或仍將是大概率事件，7.30仍是值得關注的重要匯率點位。招商銀行金融市場部最新觀點指，鑑於美強歐弱邏輯繼續強化及特朗普言論的不確定性，美元/人民幣回落空間比較有限，而中期看特朗普選舉期間的政策主張整體利多美元。

 

李偉傑：政策憧憬蓋過人幣走弱影響　國航4.96元南航3.9元以下可吸

 

航空股 | 國航上月乘客量回落疊加人幣走弱，中資航空股借勢急回可趁機吸？

（李偉傑）

 

　　天風國際證券集團有限公司經紀業務部董事李偉傑表示，10月有十一高黃金周假期，在高基數下，國航11月乘客量按月略為回落合理，但按年仍可增17.5%，料中長線仍向好。另外，雖然人民幣自10月尾起一直走弱，但期間三隻中資航空股照樣攀升，看來市場更看重內地便利旅遊措施的利好作用，憧憬繼續擴大開放範圍，航空股長遠可繼續看好，儘管其盈利基礎仍較薄弱。其中國航及南航(01055)今年都已轉虧為盈，可優先考慮，國航股價本月初曾跌穿20天線，但只需兩日便重回該線之上，可見該處有一定支持，現時其20天線正處於4.96元，可於該處買入，南航同樣可於近20天線3.9元以下吸納。

 

　　國航半日跌6.85%收報5.03元，南航跌3.3%報4.1元，東航(00670)跌4.3%報2.67元。另國泰(00293)跌0.41%報9.63元。

 

國航上月乘客量回落疊加人幣走弱，中資航空股借勢回吐可趁機吸？

 

國航上月乘客量回落疊加人幣走弱，中資航空股借勢回吐可趁機吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》 張智威分析，請按此

 

 

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