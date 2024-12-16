港股 | 午市前瞻 | 基金轉買收息股粉飾櫥窗 邊隻先係防守之選？

內地11月經濟數據反映刺激措施不足，上周五（13日）人行數據顯示上月新增貸款及社會融資增量低過預期，至於今日盤中公布的上月社會消費品零售總額同比增3%，亦低於預期的增長4.6%。市場消化數據後，恒指跌幅半日擴大至114點或0.6%，收報19856，跌114點或0.6%，半日主板成交收縮只近643億元。

（Shutterstock圖片）

連敬涵：農曆年前難出台刺激政策

恒指上周五(13日)跌穿20000後走勢偏頹，加上今早公布內地經濟數據差過預期，拖累恒指半日要跌約100點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，雖然市場憧憬內地短期內或提降準，但料將對於港股無甚幫助，目前港股正處於政策空窗期，預計在下月20日美國候任總統特朗普上任後，或提出針對中國政策，隨後中央再提出應變政策才有望對股市帶來刺激作用，帶動市況造好。故此，他預期由現在起計大市都偏向反覆向淡，初步預計下方較大支持為19000。

不過假如大市持續未獲政策刺激，連敬涵認為恒指要跌穿19000亦大有機會，正如今日公布經濟數據一樣，尤其消費零售數據不及預期，反映政策利好作用如同4月底一樣，維持約一至兩個月便消退；大市在利好情緒欠奉下，久守不升便會開始陰跌市況。他又提到，特朗普1月20日才上任，假如有針對中國政策亦會於一周內提出，內地要制定應對政策需時，較難在農曆年前便有刺激政策公布，故料政策市利好行情或要等到蛇年才出現，甚至要等到3月份兩會登場。

恒指保持在兩萬點下方。（經濟通HV2報價系統截圖）

電、油難媲美電訊股

市況大霧濃罩，資金開始偏好防守，今早恒指跌市下一眾收息股，如中特估及公用股等獲資金青睞，普遍逆市造好。連敬涵認為除了與風險胃納下降有關之外，年底前粉飾櫥窗因素亦有關，基金或開始為早前買中的強勢股份獲利了結，變相造成沽壓，隨後便開始泊入高息股作防守及收息之用。

大市易跌難升，連敬涵認為現時跟隨部署高息股亦不無道理，其中他繼續首選中資電訊股，因其受經濟狀況影響較少，抗跌力最強而且息率吸引，目前龍頭中移動(00941)距離10月高位仍有距離，現價入手不輸蝕。相反他則較不推薦同為中特估類別的電力股及油股，主因油價走勢以及內地經濟偏淡，抗跌力較電訊股為弱。

中移動股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中聯通股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情