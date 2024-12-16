  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 基金轉買收息股粉飾櫥窗 邊隻先係防守之選？

16/12/2024

 

　　內地11月經濟數據反映刺激措施不足，上周五（13日）人行數據顯示上月新增貸款及社會融資增量低過預期，至於今日盤中公布的上月社會消費品零售總額同比增3%，亦低於預期的增長4.6%。市場消化數據後，恒指跌幅半日擴大至114點或0.6%，收報19856，跌114點或0.6%，半日主板成交收縮只近643億元。

 

（Shutterstock圖片）

 

連敬涵：農曆年前難出台刺激政策

 

　　恒指上周五(13日)跌穿20000後走勢偏頹，加上今早公布內地經濟數據差過預期，拖累恒指半日要跌約100點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，雖然市場憧憬內地短期內或提降準，但料將對於港股無甚幫助，目前港股正處於政策空窗期，預計在下月20日美國候任總統特朗普上任後，或提出針對中國政策，隨後中央再提出應變政策才有望對股市帶來刺激作用，帶動市況造好。故此，他預期由現在起計大市都偏向反覆向淡，初步預計下方較大支持為19000。

 

　　不過假如大市持續未獲政策刺激，連敬涵認為恒指要跌穿19000亦大有機會，正如今日公布經濟數據一樣，尤其消費零售數據不及預期，反映政策利好作用如同4月底一樣，維持約一至兩個月便消退；大市在利好情緒欠奉下，久守不升便會開始陰跌市況。他又提到，特朗普1月20日才上任，假如有針對中國政策亦會於一周內提出，內地要制定應對政策需時，較難在農曆年前便有刺激政策公布，故料政策市利好行情或要等到蛇年才出現，甚至要等到3月份兩會登場。

 

港股 | 午市前瞻 | 基金轉買收息股粉飾櫥窗 防守收息揀邊隻好？

恒指保持在兩萬點下方。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

電、油難媲美電訊股

 

　　市況大霧濃罩，資金開始偏好防守，今早恒指跌市下一眾收息股，如中特估及公用股等獲資金青睞，普遍逆市造好。連敬涵認為除了與風險胃納下降有關之外，年底前粉飾櫥窗因素亦有關，基金或開始為早前買中的強勢股份獲利了結，變相造成沽壓，隨後便開始泊入高息股作防守及收息之用。

 

　　大市易跌難升，連敬涵認為現時跟隨部署高息股亦不無道理，其中他繼續首選中資電訊股，因其受經濟狀況影響較少，抗跌力最強而且息率吸引，目前龍頭中移動(00941)距離10月高位仍有距離，現價入手不輸蝕。相反他則較不推薦同為中特估類別的電力股及油股，主因油價走勢以及內地經濟偏淡，抗跌力較電訊股為弱。

 

港股 | 午市前瞻 | 基金轉買收息股粉飾櫥窗 防守收息揀邊隻好？

中移動股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 基金轉買收息股粉飾櫥窗 防守收息揀邊隻好？

中聯通股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

614

下跌

1043

不變

367

無成交

632

恒生指數

19,795.49

最大成交額股票

02828

恒生中國企業

72.640

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08305 洢人壹方控股
  • 0.171
  • 08296 中國生命集團
  • 0.540
  • 00027 銀河娛樂
  • 34.700
  • 02555 茶百道
  • 10.240
  • 00544 大同集團
  • 0.086
股份推介
  • 06936 順豐控股
  • 32.350
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 35.600
  • 目標︰$48.00
  • 01050 嘉利國際
  • 0.790
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.500
  • 目標︰$22.70
  • 00175 吉利汽車
  • 15.180
  • 目標︰$17.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 84.350
  • 00941 中國移動
  • 74.850
  • 00700 騰訊控股
  • 405.600
  • 00388 香港交易所
  • 297.600
  • 00005 滙豐控股
  • 75.000
報章貼士
  • 00123 越秀地產
  • 5.290
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 145.700
  • 目標︰--
  • 02460 華潤飲料
  • 12.740
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/12/2024 16:12  恒指收跌175點報19795，中特估托市助力守20天線

16/12/2024 10:20  《異動股》蒙牛、萬洲跌2%，內地上月零售銷售按年升3%遜預期

16/12/2024 10:00  【聚焦數據】內地11月社會消費品零售總額增3%，大遜預期

16/12/2024 10:00  【聚焦數據】首11月全國固定資產投資增3.3%，略遜預期

16/12/2024 10:00  【聚焦數據】內地11月工業增加值增5.4%，略優預期

16/12/2024 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１４３億元，買盈富基金沽美團

16/12/2024 08:59  【大行炒Ｄ乜】巴克萊上調滙控、渣打目標，星展升攜程至７８４元

16/12/2024 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４２，一周均較上日微降至３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

旅議會倡開放電視城及滙豐總行等吸引旅客，推智慧旅遊培訓從業員新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，花旗加至3.7厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

私人銀行在香港加緊招聘，爭取中國富裕客戶財富管理業務新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】家電汽車銷售破頂，按息轉升考驗「穩樓市」
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

支持佢結業・但覺很可惜
人氣文章

市場最熱點

FX MONDAY｜超級議息周來臨 前瞻外匯市場去向｜美聯儲減息事在必行？｜日央行點解加息信心不足？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

聖誕節為他送上一枚精緻腕錶！以IWC經典工程師系列、限量Portofino月相自動腕錶，留下節日珍貴回憶
人氣文章

Fashion

謝安琪Kaytiquette聯乘The Korner！別注秋冬系列：從經典牛津鞋到Loafers，重新定義法式優雅美學
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

如何在日本藥妝店尋寶？認住這個標誌，不會錯過必買好物！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
素食讓我跟豆腐越見熟落！今期素食譜：韭黃金菇香炒普寧豆腐
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
30歲中國單車名將徐超備戰全運會遇交通意外身亡！獲國際級運動健將稱號，結婚一年家人哀痛新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 17:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 17:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞16/12/2024
旅議會倡開放電視城及滙豐總行等吸引旅客，推智慧旅遊培訓從業員
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中經會 | 中證監：堅決落實「穩住樓市股市」，維護資本市場穩...

16/12/2024 10:26

傾力救市

高息定存 | 一周高息合集，華僑1個月定存4厘208日3.8...

15/12/2024 10:55

貨幣攻略

「狂人」上場勢打壓，香港怎應對？

13/12/2024 07:48

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處