比特幣 | 憧憬特朗普建戰略儲備，比特幣再創新高，相關ETF可部署吸納？

隨著美國候任總統特朗普就任日期臨近，市場對加密貨幣風險偏好提升，加上有報道指特朗普推進比特幣(Bitcoin)作為戰略儲備，比特幣再創歷史新高，今日(16日)於亞洲時段一度突破每枚10.6萬美元。而自特朗普在11月5日美國總統大選中勝出後，比特幣已升超過五成，從年初至今升幅更超過170%，截至周日(15日)已連升七周，創2021年以來最長連升紀錄，更有預測指明年底前見25萬美元，比特幣ETF今日全線急飆逾5%，可否部署吸納？

（Shutterstock）

特朗普稱將建立比特幣戰略儲備 比特幣升穿10.6萬元

美國候任總統特朗普青睞對加密貨幣友好的監管層，支持國家儲備比特幣的想法，並計劃逆轉拜登政府對數字資產行業的打擊。他於上周四(12日)向CNBC電視台表示，要針對加密幣做「很了不起的事」，因為中國與其他國家都在擁抱加密幣，「我們要走在前面」。被問及他是否打算建立戰略加密貨幣儲備，類似戰略石油儲備一樣，特朗普回答：「是，我想是這樣。」俄羅斯總統普京本月稍早也暗示正考慮建立加密幣戰略儲備。他抨擊美國政府自己破壞美元作為全球經濟儲備貨幣的角色，迫使多國改用其他資產，例如比特幣。

根據《Investing》報道，比特幣能創下10.6萬元新高，原因在於被稱為「鯨魚」(持有大量資產的個體或組織)的用戶看好其未來前景。追蹤主要加密貨幣交易的X帳戶Whale Alert指，上周末至少有2.7萬枚比特幣從Bybit和幣安(Binance)轉到私人錢包。比特幣概念股MicroStrategy(MSTR)也於上周五(13日)正式納入美股納斯達克100指數，股價上漲潛力振奮許多投資人信心。線上金融交易平台IG分析師Tony Sycamore表示，比特幣上漲第二原因是，特朗普稱會繼續推進比特幣戰略儲備基金，市場接下來關注的價格目標是11萬美元。Bitfinex衍生品主管Jag Kooner表示，主要央行貨幣政策轉向將提振全球流動性，利好加密貨幣市場。而市場近期經歷17億美元爆倉清洗後槓桿率顯著下降，疊加年末「聖誕行情」效應，比特幣有望開啟新一輪上升。

（AP）

企業和礦業公司加速布局 分析師：料對幣價有正面影響

不止個人投資者，企業和礦業公司今年也積極投入比特幣市場，其中以手握逾40萬枚比特幣的美股上市公司MicroStrategy最受矚目，該公司在創辦人Saylor帶領下，持續大規模購入比特幣，並將其視為公司資本配置的重要部分。另根據Bitcoin Treasuries數據，截至12月4日，馬斯克旗下特斯拉(Tesla)的比特幣持股價值已超10億美元。此外。愈來愈多的加密貨幣礦業公司也開始仿效，選擇囤積比特幣而非出售，以應對市場的盈利壓力。摩通的報告指，隨著比特幣獎勳減半和網絡哈希率的上升，許多礦業公司選擇將比特幣作為儲備資產，來應對盈利壓力。哈希率反映了挖礦所需的計算能力，隨著挖礦難度的增加，礦業公司將比特幣儲備視為對抗風險的重要手段。

HashKey Group首席分析師Jeffrey Ding早前表示，多家美股上市公司計劃執行比特幣企業財務策略，都進入了囤幣行列，料想會對比特幣幣價有正面影響。他指，特朗普不斷提名加密友好的官員，為市場創造了良好預期，一旦特朗普兌現承諾，比特幣將迎來重大政策支持，包括納入政府儲備、成立總統顧問委員會、更換美國證券交易委員會(SEC)主席等，這些措施將為比特幣創造更有利的市場環境，拓寬上漲空間。

比特幣僅剩不到6%待挖礦 橋水基金：有效對抗貨幣貶值

另《華爾街日報》專欄作家Alexander Osipovich於上周撰文指，根據比特幣的協議設定，比特幣的總供應量嚴格限制在2100萬個。隨著時間的推移，比特幣的開採難度不斷增加，預估2140年比特幣的供應將停止增加，屆時不再會有新的比特幣產生，而目前僅剩不到6%的幣尚未被「挖掘」。

此外，美國聯儲局即將宣布利率決策，市場普遍預期降息機率超過85%。這一政策可能會進一步促使資金流入加密市場，因為低利率環境下，投資者尋求更高回報的資產。橋水基金創辦人達里歐也指，比特幣和黃金將成為對抗貨幣貶值風險的有效工具，進一步證明了比特幣作為資產配置的重要性。

華爾街神算子：料比特幣明年先跌後暴漲 年底前見25萬美元

被稱為「華爾街神算子」的美國投資機構Fundstrat Global Advisors聯合創始人Tom Lee最近接受金融家Anthony Scaramucci採訪時將比特幣描述為一種高度波動的資產，並認為比特幣可能會在2025年初出現回調，價格跌至6萬美元，但之後在明年底前暴漲到25萬美元。Lee又指，比特幣通常會在10天內實現每年的大部分收益，錯過這幾天收益的投資者往往會在一整年得到負報酬。換句話說，在沒有真正信念的情況下購買比特幣將是一個錯誤，任何可能因一段時間急跌被嚇跑的人都應該避開比特幣。

今年初，Lee曾概述他對比特幣的三個投資論點。首先，由於比特幣現貨ETF的成長，對比特幣的需求仍在上升，第二則是減半事件，最後則是利率下降，這通常對風險資產有利。

林嘉麒：認受性及需求支持下易升難跌 可小注買入比特幣期貨

（林嘉麒）

元宇證券基金投資總監林嘉麒表示，隨著特朗普於明年1月20日就任美國總統的時間愈來愈近，市場風險胃納提升，偏好比特幣此類風險資產。若比特幣真的成為美國戰略儲備，在認受性及需求支持下將會易升難跌，事實上，自從其價格企穩10萬美元後，已見連日拉升，無論基本面及技術走勢上都支持其可繼續上升，料短期可見11萬美元。另方面，比特幣在供應上確有限制，但暫難以預測明年價格能否再倍升，要先看美國將其列為戰略儲備後，其儲備規模有多大，要在市場上買多少貨，但相信明年起碼再升三四成。不過，始終比特幣價格波動大，若想買相關ETF也只宜小注，即使小注相信也有錢賺，最好是買期貨比特幣，以避開違約風險。至於以太幣，應會升得較慢，相信美國也會以儲備比特幣為主，比特幣較值博。

比特幣ETF今日全線上升，華夏比特幣(03042)升5.09%收報13元，FA南方比特幣(03066)升5.2%報37.62元，FA三星比特幣(03135)升5.13%報37.3元，博時比特幣(03008)升4.72%報81.26元。以太幣ETF亦全線造好，FA南方以太幣(03068)升2.34%報20.14元，嘉實以太幣(03179)升3.6%報9.635元，博時以太幣(03009)升2.4%報30.7元，華夏以太幣(03046)升2.35%報9.57元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》 張智威分析，請按此

其他比特幣ETF相關新聞：

《異動股》比特幣今早突飆破頂，ETF飆逾5%概念股普升

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇