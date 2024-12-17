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明年新車上市兼可自研自產空調，小米獲大行唱好可趁調整吸納

17/12/2024

　　小米(01810)近日消息多多，繼公布新車YU7明年中上市後，又傳出正籌備汽車海外銷售團隊，最新消息則指小米家電工廠已動工，明年可自研自產空調。集團近日獲多間大行唱好，其中花旗指其提早公布新車發布時間對股價有利，給予目標價34.9元，小米上周五(13日)曾再挑戰高位32.15元，近兩日才隨大市有較大調整，或可趁機吸納。

 

明年新車上市兼可自研自產空調，小米獲大行唱好可趁調整吸納

（資料圖片）

 

王化：小米家電工廠已動工　明年可自研自產空調

 

　　格力電器董事長董明珠近日透露，小米因專利侵權向格力賠償了50萬元人民幣。對此，小米公關部總經理王化迅速在微博上做出回應，指相關報道存在不實之處。他又透露，集團大家電工廠已動工，將於明年自研自產小米空調。另小米合夥人、總裁盧偉冰表示，根據第三方統計數據，今年首11個月小米空調銷量按年增長53%。

 

　　據悉小米首座智能家電工廠於11月在湖北武漢奠基，佔地751畝，預計到2026年實現大規模量產。這標誌著小米的大家電業務進入了全新的發展階段。據透露，小米計劃在明年年中推出多款新空調產品，包括中央空調系列。小米的智能家電實驗中心每天都有超過20名工程師在47間實驗室中忙碌，對現有產品和即將上市的新品進行嚴苛的「極限挑戰」測試。小米正逐步構建起一個強大的智能家居生態系統，不斷拓展其市場版圖。

 

小米新車YU7明年中上市　傳正籌備汽車海外銷售團隊

 

　　另方面，小米早前在社交媒體上宣布SUV新車小米「YU7」將在2025年6至7月正式上市，成為小米於2023年12月發布的純電轎車「SU7」之後的第二款車型。工信部企業申報車型顯示，「YU7」為純電動SUV，電池由寧德時代(深:300750)兩家子公司供應。據內媒報道，小米YU7是小米首款SUV，車身長寬高分別為4999/1996/1600mm，軸距達到了3000mm，為中大型suv的水平。外觀方面，小米YU7的側面線條和尾部的鴨尾設計，與法拉利Purosangue極為相似。小米此前在2024年3月開始量產交付首款車型「SU7」，目前交付量、小米汽車財務表現均超出市場預期。

 

　　此外，內媒引述消息指，小米的國際部門旗下新設「出海銷售業務籌備組」，同時招聘市場調研、項目管理、電動汽車售後工程師等職位。另外，小米在自動駕駛部門亦增設多個針對海外市場職位，涉及解決自動駕駛功能在海外的法規驗證，以及功能落地的相關問題。消息人士亦透露，小米將於完成團隊組建後，在海外多個地區進行小批量的汽車銷售，以測試市場反應，並為大規模展開出海業務作準備。

 

明年新車上市兼可自研自產空調，小米獲大行唱好可趁調整吸納

（小米汽車官網截圖）

 

花旗：提早公布新車發布時間對股價有利　予目標價34.9元

 

　　花旗發表研報指，小米汽車提早公布全新SUV新車YU7正式發布時間為2025年6、7月，消息對小米股價有利，由於發布時間屬預期之內。小米汽車明年出貨量較預期27.3萬輛有上升空間，將取決於二期生產設施何時投產。下一催化劑分別為新智慧駕駛發布，小米15 Ultra手機，SU7 Ultra、YU7汽車正式推出等，給予目標價34.9元，重申「買入」評級。

 

　　里昂表示，小米YU7預計將於明年6月或7月上市，上市時間較部分投資者預期來得更晚，相信是由於小米SU7銷售表現強勁、訂單積壓較大，以及產能限制所致，這是小米汽車業務長期發展的正面現象。里昂繼續列小米為中國科技行業的首選股之一，預測即使今年10月及11月集團已分別交付約2萬輛小米SU7，創歷史新高，但SU7期內訂單積壓仍增加共8000輛，估計目前SU7的積壓訂單仍在增長，至上月底達到約10萬輛，換言之客戶或需等待約5個月才能取車，給予其「跑贏大市」評級，目標價35元。

 

　　高盛稱，基於已披露的規格尺寸、性能和續航能力的支持，對小米YU7需求前景持正面看法 ，小米YU7有潛力成為中國最暢銷的高端新能源SUV之一。自今年3月首款車型SU7強勢登場以來，表現超出該行原先的預期，持續鞏固其作為最暢銷高級BEV轎車之一的領導地位，今年以來月均零售量達1.3萬輛，與特斯拉Model 3看齊，自10月以來，月均零售量達兩萬輛以上，予「買入」評級，目標價33.3元。

 

黃瑋傑：隨大市稍回仍屬強勢股　回至28.3至28.5元可吸

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，不能以單日升跌幅判斷股份走強或走弱，要看其趨勢，而小米走勢圖與ATMJ比較，很明顯屬於大強勢股，上周五仍見其挑戰年內高位32.15元，只是近兩日跟隨大市稍回，騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)卻仍距離10月初高位很遠，騰訊10月初虛火上升至482元，現時只得402元；阿里10月初升至118.7元，現時只得約83元。總之，ATMJ與大市同樣弱勢，小米則屬強勢，通常揀股要揀強勢股，但不宜高追；即使很強勢的股份都有調整的時候，可待其調整才吼。小米上月尾也曾出現調整，當時跌穿20天線，低約1元，現時20天線在29.3元，可同樣於比該線低約1元時，即回至28.3至28.5元時吸納。

 

　　小米半日跌1.15%收報30元，連跌3日，累跌5.06%，成交23.87億元。其他科技股也普遍下跌，騰訊跌0.35%報404.2元，阿里巴巴跌1.48%報83.1元，美團(03690)跌0.88%報158.2元，京東(09618)跌1.25%報142.2元，百度(09888)跌0.75%報86.55元，網易(09999)跌0.27%報145.3元，惟快手(01024)升0.11%報45.05元。

 

明年新車上市兼可自研自產空調，小米獲大行唱好可趁調整吸納

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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