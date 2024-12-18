美團積極擴張業務獲大行唱好，股價低位反彈仲有水位？

美團(03690)近日有多項業務發展消息，包括與沃爾瑪中國達成戰略合作，全國沃爾瑪門店已入駐美團。另據報美團前置倉業務「小象超市」已開啟出海進程，首站落地沙特。此外，美團無人機業務據稱也進軍海外市場，首站選在杜拜。美團連日遭北水沽貨，股價昨日(17日)低見155.6元，創近3個月低，今早(18日)受上述消息刺激才見有些起色，最多曾升近4%，大行仍予目標價200元或以上，可博其繼續反彈？

（Shutterstock）

據報無人機業務出海首站杜拜 初期營運類似第三方物流



據內媒報道，美團無人機業務已正式出海，首站選在杜拜。目前已完成商業化應用的落地。據悉，該業務在海外的名稱是「Keeta Drone」，由美團副總裁、無人機業務部負責人毛一年牽頭，目前產研團隊和業務條線均有一定規模，並在海外設有全職員工。



另據知情人士透露，Keeta Drone初期的營運狀態類似於第三方物流，即與一些餐飲連鎖企業達成合作，承接其在杜拜特定區域內的配送服務。Keeta Drone還在與當地醫院洽談，後續將拓展藥品配送等醫藥場景，逐漸將餐飲、生鮮及藥品等品類都接入供給。

沃爾瑪中國與美團達成戰略合作 全國門店已上線美團

此外，據《新浪科技》報道，沃爾瑪中國與美團宣布達成戰略合作，雙方將充分發揮各自優勢，在即時配送、商品豐富度、商品運營、數字化客戶能力和數字營銷等方面深度合作，共同打造以顧客為中心的全渠道零售新勢能，為顧客提供更加便捷的購物體驗。目前全國沃爾瑪門店已經全面上線美團，並接入美團配送。

沃爾瑪門店首席採購官祝駿表示，本次合作有效補充沃爾瑪全渠道布局，通過多觸點購物，讓顧客享受更便利的購物體驗。美團副總裁、閃購事業部負責人肖昆表示，雙方對用戶創造的價值高度一致，持續努力把最好的商品和服務交付給用戶。

據報小象超市進軍沙特 Keeta外賣明年續向杜拜等地拓展

另據內媒報道，美團的外賣平台Keeta正式在沙特上線3個月後，美團前置倉業務「小象超市」已開啟出海進程，首站落地沙特，由美團老將劉薇牽頭。報道引述知情人士透露，小象超市出海項目組的成員主要從優選(社區團購)、快驢(針對餐飲企業供貨平台)、小象(自營即時零售業務)業務中抽調而來，其中產研團隊先行，已有上百人，業務團隊也已有數十人。劉薇此前先後擔任過快驢相關業務、美團優選區域經營部、到店事業群產品部等負責人。

報道又指，上線沙特至今，Keeta雖然還難談成熟，但增長是樂觀的，已登上沙特的飲食App排行榜TOP2。知情人士稱，Keeta外賣明年還會繼續向杜拜等地拓展。今年7月，Keeta在香港的供給品類由餐飲外賣拓展到便利店類別，7-Eleven便利店也在那時入駐，但消息人士指，對需求與成本的考量，可能也是此次沒有選擇從香港試水的原因。

美銀：核心業務增長正面兼具海外擴張潛力 維持目標價200元

美銀證券發表最新報告指，美團在港業務(Keeta)增長雖仍有輕微虧損但已步入正軌。儘管中東投資存在不確定性，但基於以投資回報率為基礎的海外擴張，在核心業務增長正面的同時，且具備海外擴張潛力，故重申其「買入」評級，維持目標價200元。另外，美團管理層强調，集團的業務增長和營運利潤率仍是實體商店分部的關鍵，2025年將專注於推動店內分部訂單量、收入和營運利潤的健康業務增長。

滙豐研究日前發表的報告則指，美團今年第四季海外擴張相關虧損或會上升，主要由於在利雅德市場的擴張。美團2025年的損失規模可能取決於其銷售增長速度，以及沙地阿拉伯其他地區和海灣阿拉伯國家合作委員會其他國家的任何潛在擴張計劃。至於其他地區的擴張計劃推出時間，主要取決於沙地阿拉伯的業績及商業模式是否可以複製。預期美團後續增長趨勢或會出現波動，海外投資可能會加速，但同時美團擁有中國國內最強的微觀驅動力之一，對緩衝中期增長前景至關重要，維持目標價220元及「買入」評級。

傳騎手過度跑單將被強制下線 美團：相關規則完善後將公布

另值得一提，近日有一份網傳通知顯示，美團為免騎手過勞，對累計跑單時長過長的騎手強制下線，翌日才能繼續接單。美團隨後證實確有相關舉措，指在有關部門指導下，美團正聽取包括騎手在內的各方聲音，持續探索完善騎手防疲勞機制。對於具體強制下線的時長，美團表示，目前方案正在試點中，相關規則將在完善後公布。另一大外賣平台餓了麼據報已於今年8月在全國上線騎手休息措施，若騎手連續跑單時長較長，會觸發建議休息的彈窗提醒，會被要求小休，相關舉措正持續完善中。

對於外賣平台這一舉措，《第一財經》引述一些外賣騎手認為有利有弊，一方面強制休息可以避免過度疲勞減少事故發生，另一方面可能會減少收入。該騎手同時表示，據其了解，每個騎手都有班次安排，全職騎手一般工作時間在8到9個小時，眾包騎手工作時間或許更長。

熊麗萍：股價已跌過龍 若守穩155元或彈至180元以上

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，美團與沃爾瑪戰略合作對美團多少有些幫助，股價之前已跌過龍，借著這個消息應會有些反彈，而之前下跌也沒見有特別原因，相信是因市場擔心其拓展中東業務會拖慢盈利增長，北水可能也因此連續多日沽貨，難免令其股價受壓，但昨日見其跌近關鍵位155元守得住，若補回之前裂口位153元後守穩該處，應會出現反彈，有貨可繼續持有。其股價往往上落較大，若守穩155元，或可彈至180元以上。另外，元旦假期臨近，跟著有農曆新年假期，利好內地景點旅遊及餐飲，美團也可受惠。

美團半日升0.95%收報160.1元，最多升3.9%至164.8元，成交16.63億元。其他科技股也普遍上升，騰訊(00700)升0.5%報404.6元，阿里(09988)升0.36%報83.7元，京東(09618)升0.84%報143.4元，百度(09888)升1.39%報87.45元，小米(01810)升2.17%報30.6元，快手(01024)升0.89%報45.6元，惟網易(09999)跌0.42%報144元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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