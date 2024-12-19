旅遊發展 | 黃俊碩：把握國家優化過境免簽，共拓一程多站特色遊

《金碩良言》根據國家移民管理局的最新統計數據，今年1月至11月，全國各口岸入境外國人錄2921.8萬人次，按年增長86.2%；其中通過免簽入境錄1744.6萬人次，按年增長123.3%。今年以來，透過「72/144小時過境免簽政策」來華的外國人數量按年上升132.9%。由此可見，「過境免簽政策」廣受海外旅客歡迎，而筆者亦在今年9月在本專欄撰文，呼籲特區政府及香港旅遊業界配合國家「過境免簽政策」，與內地各省市共同打造一程多站特色旅遊產品，提升香港旅遊業競爭力。

國家移民管理局本周二公布全面放寬及優化「過境免簽政策」，當中包括：原有合乎「72/144小時過境免簽政策」的54個國家公民，從中國過境前往第三國（地區）的在華停留時間，由原定的144小時增加至240小時（10日）；新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，令有關口岸增至60個，並允許合資格旅客在24個省（區、市）區域內跨省域旅行。

特區政府及香港旅遊業界必須要把握今次國家進一步放寬及優化「過境免簽政策」的契機，推動香港旅遊業界與內地各省市共同合作，開拓一程多站特色旅遊，吸引海外高質素長途旅客。

在新的「過境免簽政策」之下，不但延長海外旅客在華逗留時間至10天，更明確容許海外旅客在24個省市跨省域通行，自行安排行程，從內地出境將不受入境口岸限制，而在內地期間，也可進出港澳或經港澳飛往外國。這大大方便海外旅客進入內地之餘，更可以把香港視為前往內地的中轉站。

特區政府及旅遊業界可把握機遇，推出「郵輪＋大灣區」行程吸引海外旅客。(AP)

因此，特區政府、香港旅遊業界能夠與內地各省市的文旅部門合作宣傳「240小時過境免簽政策」，並且推出一連串各具特色的一程多站旅遊行程，聯合各地的業界推出交通、住宿、旅遊景點及餐飲零售套餐。其中，香港作為國際郵輪的重要母港，現時國際旅客乘郵輪抵達香港後能夠免簽進入內地，可以把握有關機遇，推出「郵輪＋大灣區」旅遊行程，從而吸引海外旅客透過「240小時過境免簽政策」到內地之前或後，在香港逗留一至兩日，搞活啟德郵輪碼頭，帶動香港的旅客人流。

毫無疑問，香港作為一個高度開放的國際大都會，一直擁有便利、完善的出入境政策及國際航空網絡等獨特優勢。不過，香港作為一個城市，本身的旅遊景點就有限，因此，單靠香港一個城市，現時難以吸引再歐美、中東等地區的長途旅客乘坐十多個小時航班，來港遊覽一至兩日。若果香港能夠積極配合及參與國家「240小時過境免簽政策」，與內地各省市「併船出海」，一同打造充滿各種特色的一程多站旅遊路線及產品，例如「郵輪＋大灣區」、「粵港澳大灣區」，甚至「港（香港）粵（廣東）湘（湖南）高鐵之旅」等旅遊行套餐，這既能善用香港作為國際航空樞紐及國際郵輪母港的優勢，又能豐富海外遊客的旅遊體驗，大大增強香港與內地其他省市的旅遊競爭力，絕對是一個多贏的局面。

今次國家進一步放寬及優化「過境免簽政策」，一方面展現國家推進更高水平對外開放的決心，亦為香港旅遊業開創新的發展機遇。因此，特區政府與香港旅遊業界一方面要充分把握有關機遇，與內地各省市文旅部門合作打造一程多站特色旅遊體驗之外，更要做好優化自身旅遊配套，強化接待不同旅客的能力，增加具吸引力的旅遊景點及活動，讓旅客再次體驗香港作為「東方之珠」的獨有魅力，使香港成為一程多站旅程中，最精彩的一站。

立法會會計界議員 黃俊碩

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