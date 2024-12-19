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美儲局預告放慢減息金價急挫，惟仍獲分析師唱好，金礦股及黃金ETF可趁低吸？

19/12/2024

　　國際金價昨日(18日)重挫超過2%，現貨金跌破每盎司2600美元，下探至一個月最低，原因是美國聯儲局預告明年減息步伐放緩，料只減息兩次，刺激美國國債孳息率和美元飆升，不利金價。金礦股今早(19日)普遍下跌，下探低位。不過，部分華爾街分析師仍預測，明年金價可能飆升至3000美元，支撐因素包括政治風險，尤其是美國候任總統特朗普的貿易政策可能引發全球貿易動盪，經濟增長受衝擊，通脹也可能持續，另美元可能走弱及央行買金都對金價有支持，或可趁低吸納金礦股及黃金ETF。

 

（Shutterstock）

 

聯儲局料明年只減息兩次　美債息美元飆升金價跌逾2%

 

　　聯儲局議息後一如市場預期減息0.25厘，為今年連續第3次會議下調利率，然而會後聲明指，對未來幾年進一步減息持謹慎態度，點陣圖顯示官員預料2025年可能只會再減息兩次，每次幅度25個基點。利率決定公布後，美國國債孳息率和美元飆升，其中10年期國債孳息率升穿4.5%，為5月底以來的最高水平；美元觸及兩年高位，美匯指數漲1.08%，報108.08，盤中一度漲至108.26。國際金價急跌，紐約期金跌2.01%，報每盎司2607.73美元；現貨金價最多挫2.24%，報每盎司2587.44美元。


　　道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，這次是鷹派減息，可能會促使有大量多頭倉位的投機者鎖定利潤，推動黃金下跌。黃金正在與固定收益產品展開競爭，如果聯儲局激進的寬鬆行動暫停，那麼可自主決策的投資者可能會想要減倉。獨立金屬交易商Tai Wong指，市場難以消化明年僅有兩次降息，金價走低，但仍在堅守，如果能守在2600美元以上，多頭將感到高興。

 

華爾街分析師料金價明年見3000美元　支撐因素包括政治風險


　　值得留意，2024年對黃金而言是輝煌的一年。截至目前，金價已累計上漲28%，表現超過標普500指數，並在10月底創下歷史新高。但自10月以後，金價有所回落，並未像其他資產類別一樣在特朗普當選美國總統後繼續走高。儘管如此，部分華爾街分析師預測，明年金價可能在某個時間點飆升至3000美元。


　　可能在2025年支撐金價的因素包括政治風險。2024年全球經歷了大量選舉，而2025年仍存在進一步的選舉風險。法國和韓國的最新事件可能導致重新大選，此外，德國也計劃在明年2月舉行選舉。另外，2025年可能有更強大的全球力量增加政治風險，例如特朗普的貿易政策可能引發全球貿易動盪，全球經濟增長將受到衝擊，全球預算赤字上升，通脹也可能持續，這將引發更多的黃金買盤。

 

低增長高通脹將為黃金提供理想環境　料美元走弱提振金價


　　此外，黃金是傳統的通脹對沖工具。部分觀點認為，特朗普提出的經濟政策可能引發通脹。非黨派組織稅務基金會(Tax Foundation)表示，特朗普提議的進口關稅是一種扭曲的增收方式，可能抵銷其減稅政策三分之二的長期經濟效益。稅務基金會預計，這將導致美國GDP下降約1.7%。根據彭博綜合預測，美國2025年CPI年率將降至2.4%，2026年小幅上升至2.6%，而核心PCE預計在2024年為2.3%。這意味CPI在2025年不會回到美聯儲2%的目標。低增長與高通脹的組合將為黃金好倉提供理想環境。


　　另方面，自2010年以來，金價與美元指數呈現反向走勢。這意味當美元走弱時，金價通常會上漲。這是因為黃金以美元計價，當美元貶值時，購買一盎司黃金需要更多的美元，這使得黃金相對更貴，作為一種投資更具吸引力。相反，當美元走強時，購買一盎司黃金所需的美元就會減少，從而使黃金相對便宜，作為投資的吸引力也會降低。彭博的綜合外匯預測顯示，2025年美元將在第一季度後對歐元走弱，日圓也將對美元反彈，英鎊預計將在2026年升至1.30。因此，美元走弱可能進一步提振2025年金價。

 

央行購買仍是黃金需求重要支柱　黃金ETF需求或持續增加


　　而從需求角度來看，世界黃金協會報告稱，2024年第三季度黃金需求同比增長5%。儘管第三季度各國央行的黃金購買量有所放緩，但央行購買仍是上半年黃金需求的重要支柱。同時，黃金ETF需求在第三季度激增，主要來自西方投資者。全球投資需求在第三季度同比翻倍至364噸，其中ETF需求增加了95噸，是自2022年第一季度以來首個正增長季度。分析師認為這一趨勢可能持續下去，如果各國央行的黃金需求在2025年放緩，投資者可能會填補需求缺口。因此，需求因素也可能推動2025年金價走高。

 

麥格理：聯儲局續減息疊加央行買金　金價明年或再創新高

 

　　麥格理早前就曾發表報告指，金價明年有上升潛力，並可能會創下新高，因為聯儲局會繼續減息，同時各國央行亦在增加黃金儲備，預計首季金價平均將為每盎司2650美元，比之前的預測提高1.9%；而第二季金價平均將達到每盎司2800美元，較此前預測高出12%。


　　報告提到，金價在明年首季可能會因美元走強而面臨挑戰，但之後有望延續升勢，若中國需求回升，又或者特朗普的政策可能導致美國財政前景惡化，金價有可能迅速上試每盎司3000美元。另外，黃金ETF的持有量仍然較2020年高位低出25%，顯示若條件合適，黃金ETF仍有大量購買空間。

 

何啟俊：金價明年仍將受惠多個因素　金礦股及黃金ETF都可吼

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，因應特朗普包括關稅等政策存在不確定性，聯儲局難免要早作準備，政策預期也較保守，不過，考慮到美國負債重，加上預料特朗普會增加財政開支，美國減息周期仍會持續，美元強勢時間雖會比預期長，但中長線料仍會走弱。另外，地緣政治風險及央行買金會繼續支持金價，特別是中美有可能再爆發貿易戰，黃金相信仍會是投資者對沖相關風險的有效工具，明年可繼續看好。金礦股及黃金ETF都可考慮吸納，金礦股可揀招金礦業(01818)及山東黃金(01787)，其中招金若跌穿10元可買入，而山東黃金波幅會較大。SPDR金ETF(02840)則料於1830元有支持，距現價不遠也可吼。

 

　　金礦股今早普遍下跌，其中紫金礦業(02899)於上周五(13日)遭新加坡政府投資公司(GIC Private)減持448萬股H股，每股平均價14.9686元，涉資6705.93萬元，最新持股量降至6.94%，股價半日跌0.83%收報14.34元。招金礦業則跌1.71%報10.32元，山東黃金無升跌報12.76元，靈寶黃金(03330)跌0.73%報2.72元，惟中國黃金國際(02099)升3.52%報38.2元。黃金ETF方面，SPDR金ETF跌1.24%報1875元，價值黃金ETF(03081)跌1.48%報61.38元。

 

美儲局預告放慢減息金價急挫，惟仍獲分析師唱好，金礦股及黃金ETF可趁低吸？

 

美儲局預告放慢減息金價急挫，惟仍獲分析師唱好，金礦股及黃金ETF可趁低吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》 林家亨分析，請按此

 

 

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