京東超市與安記海味達成合作，以京加坊助香港老字號打入內地市場

香港中華廠商聯合會的工展會、京東(09618)、安記海味今日（19日）聯合舉辦的「廠商會90周年百人盆菜宴分享會」。

安記海味董事總經理潘權輝(左)、京東零售預製菜業務總經理邱俊(右)（柳英傑攝）

京東零售預製菜業務總經理邱俊表示，是次與安記合作為戰略性合作，而「京加坊」則為京東超市自有高端菜品品牌，根據第四季的客戶數據，在過年前盆菜及佛跳牆為主要銷售商品之一，但發現源於福建或廣東的佛跳牆口味在平台上有很多，但缺乏「香港味道」的產品，於是公司來港與安記合作聯合開發新產品。另外，安記已於京東平台上設旗艦店，目前已提供十多種商品可供選購。

他又指，公司希望將「香港味道」帶到中國，而京東擁有全國的冷鏈，可以利用最快「211限時達」為內地消費者服務，以及達到最好的體驗。

未來雙方深化合作，幫助安記實現數字化

邱俊表示，未來雙方將在產品開發、渠道銷售、品牌營銷等方面加深合作，以更多正宗港味滿足消費者需求。憑藉京東的供應鏈優勢，京東「京加坊」將助力安記海味全方位實現數字化、線上化，進一步拓展內地市場。

工展會期間安記每日生意增長5-10%

安記海味董事總經理潘權輝表示，集團一直響應國家呼籲積極發展大灣區，於廣州亦設有公司。他指出，安記在香港比較多人認識，但國內的宣傳、銷售手法，以及文化與香港不同，因此籍著與京東合作，可以提升品牌於內地的知名度。

對於本地銷售情況方面，他指出，集團年初至10月的生意「普普通通」，於11月有所復甦，12月更加明顯。以工展會作例子，集團每日幾乎有5-10%生意增長。他直言，過去多月集團「輸少當贏」，形容目前「有平手已經好開心」。他期望「一簽多行」等旅遊措施出台，可以吸引更多國內旅客來港，帶動整個消費氣氛。

撰文：經濟通採訪組

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