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騰訊 | 傳獲蘋果洽談整合AI至內地iPhone，騰訊連日造好可否追入？

20/12/2024

　　據報蘋果公司正與騰訊(00700)和字節跳動商談，將其人工智能(AI)模型整合到在內地銷售的iPhone，刺激騰訊昨日(19日)逆市升逾2%，今早(20日)續有炒作，最多再升逾3%高見429.8元。相反一直和蘋果商討的百度(09888)疑被踢出合作，繼昨跌逾4%，今早再跌近3%。另外，騰訊正圍繞旗下微信小店來升級整個電商戰略，微信小店正測試「送禮物」新功能，加上騰訊已提前完成今年回購逾千億元的計劃，相信有助支持股價，可否再追入？

 

傳獲蘋果洽談整合AI至內地iPhone，騰訊連日造好可否追入？

（截自騰訊官網媒體資料庫）


據報蘋果與騰訊和字節跳動洽談整合AI模型至內地銷售iPhone

 

　　據《路透》引述熟悉內情的消息人士透露，蘋果正與騰訊和字節跳動洽談，將他們的人工智能(AI)模型整合到在中國銷售的iPhone中，惟報道強調相關討論還處於非常早期的階段。字節跳動對消息不予置評，而蘋果和騰訊暫未回應置評請求。


　　由於來自華為等國產品牌的競爭日益激烈，蘋果在中國這個全球最大智能手機市場的份額不斷下降。據悉蘋果本月開始在其設備中接入OpenAI的ChatGPT，惟在中國銷售的最新款iPhone缺乏AI功能，已成為蘋果的一大短板。然而，ChatGPT尚未在中國開放使用。

 

　　中國的監管要求規定，生成式AI服務在公開發布前必須獲得政府批准，這迫使蘋果在中國市場份額下降之際為其AI功能尋找本地合作夥伴。報道認為，在日益擁擠的中國人工智能領域，大型科技公司和初創公司已經推出了數十個大語言模型。如果成為蘋果在中國AI服務的成功合作夥伴，可能成為這個領域的主要贏家。此前曾有報道指，蘋果一直與百度(09888)商談在中國使用人工智能模型，但美媒《The Information》本月報道稱，由於一些技術性問題，雙方的討論面臨挫折。

 

調查：近半果粉指購買時在乎AI　惟逾七成認為缺實際價值

 

　　值得一提，日前一項由SellCell發布的調查報告揭示了iPhone用戶對AI功能的看法。報告顯示，高達47.6%的iPhone用戶認為AI是他們購買手機時的重要考量因素。然而，儘管用戶們對AI充滿期待，但Apple Intelligence的諸多功能卻並未給他們留下深刻印象。調查報告進一步指，有73%的iPhone用戶認為Apple Intelligence的功能缺乏實際價值。不過，這一調查是在iOS 18.2發布之前進行。在iOS 18.2版本中，Siri接入了ChatGPT，這意味著Siri在回答用戶問題時能夠提供ChatGPT的答案。這一更新或許能夠改變用戶對Apple Intelligence功能的看法。


　　SellCell還對Apple Intelligence的各項功能進行了排名。結果顯示，最受用戶歡迎的功能是寫作工具，其次是通知摘要，照片清理、郵件智能回覆等功能也位列其中。這些功能在一定程度上反映了用戶對AI技術在日常生活中應用的期待和需求。

 

騰訊正升級電商戰略　微信小店測試「送禮物」功能　

 

　　另方面，微信團隊日前公告稱，微信小店正式開啟「送禮物」功能的灰度測試，除珠寶、教育培訓類目，且商品款式原價不得高於1萬元的商品將默認支持「送禮物」功能。微信小店「送禮物」功能的用戶體驗類似於「微信紅包」，微信用戶在微信小店中選擇商品，點擊「送禮物」，將禮物送給禮物接收方。禮物接收方在微信對話中，點擊禮物消息，填寫收貨位址並輕觸「收下禮物」，就能正式收下禮物。外界憧憬騰訊趁跨年及春節前推出微信小店「送禮物」功能，希望能重現十年前微信支付藉「紅包大戰」搶佔市佔率的做法，實現「社交+電商」路徑。


　　騰訊稱，正在圍繞微信小店來升級整個電商戰略，希望通過整個微信生態來構建更大的電商基礎，包括考慮將朋友圈、搜一搜、小程式等與微信小店整合。

 

全年斥逾千億元回購　中信建投：對股價起到抬升作用

 

　　此外，騰訊申報，於昨日(19日)斥約7.03億元購回172萬股，每股最高購回價401.4元至421.8元。今年以來，騰訊累計進行逾120次回購，合計回購股份近3億股，合計回購金額逾1080億元。今年3月，騰訊宣布，計劃在2024年回購超1000億元股份，這一回購計劃是2023年騰訊回購金額494億元的兩倍多。臨近年末，騰訊全年回購任務已提前完成。


　　據同花順數據統計，今年1月1日至12月17日，港股市場共有273家上市公司實施回購，較去年同期增加81家；合計回購金額2518.27億元，較去年同期增長99.22%，其中騰訊回購金額逾千億元，佔港股公司回購總額逾四成，成為名副其實的「回購王」。


　　中信建投首席分析師陳果認為，近兩年，騰訊、小米(01810)、阿里巴巴(09988)等主要網際網路企業紛紛開展大規模分紅與回購活動，對股價起到抬升作用，其中騰訊的回購規模持續增長，回購金額遙遙領先，阿里則在分紅方面表現突出。分紅回購潮與當前大型網際網路企業由高槓桿擴張向回收流動性、注重股東回報的經營模式轉變有關。網際網路龍頭公司、高股息AH股仍然有一定安全邊際、性價比較高，投資者可以繼續關注。

 

招銀國際：龍頭互聯網平台保持業務韌性　首選騰訊美團阿里等


　　另招銀國際發表最新報告指，雖然仍面臨一些宏觀逆風，龍頭平台網際網路公司仍保持業務韌性，得益於持續的降本增效，盈利增長健康，股東回報保持穩健。當前行業估值處於低谷，防禦性強，明年潛在盈利上行因素來自於宏觀政策刺激、海外擴張機遇、以及AI業務進展。該行對子行業偏好為本地生活服務、廣告、遊戲(增值服務)、電商、雲合直播，首選騰訊、美團(03690)、阿里及騰訊音樂(01698)。


　　該行指，龍頭網際網路平台第三季業績保持韌性，收入平均按年增長12%，核心凈利潤按年增長28%，得益於效率提升，大部分公司持續實現盈利增長超預期。分業務來看，注意到重點公司的本地生活服務和廣告業務在第三季度實現10至20%的按年增長，電商、遊戲和雲業務實現了中至高單位數的按年增長，而直播業務仍然保持按年下降的趨勢。

 

溫鋼城：與蘋果合作對騰訊幫助或有限　可先看428元惟不宜追入

 

騰訊 | 傳獲蘋果洽談整合AI至內地iPhone，騰訊連日造好可否追入？

（溫鋼城）


　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，騰訊與蘋果合作整合AI模型至內地銷售的iPhone一旦成事，對騰訊業務前景及股價會有些幫助，但現時內地官方及國企都似乎愛用鴻蒙手機及安卓平台，過去也有報道指不太鼓勵使用蘋果平台甚至不准帶返工，因此該項合作對騰訊可能幫助有限。而騰訊股價也已升至保歷加通道頂，儘管還有一條下降趨勢線處於約448元，最多也只會升至該處，除非雙方落實合作並預測到有多少用戶可能會用該項服務，否則進一步刺激未必太大，不宜再因此入市，除非看好大市往後表現，始終騰訊是大市領頭羊，多少會受惠。現可先上看428元，若有貨也可考慮於426、427元食胡。

 

　　騰訊半日升3.08%收報428元，連升3日，累積升幅6.31%，成交113.86億元。「微信小店」概念股也炒起，東方甄選(01797)升15.4%報16.34元，微盟(02013)升16.59%報2.39元，有贊(08083)升4.65%報0.135元。其他科技股大多下跌，阿里跌3.32%報80.2元，京東(09618)跌2.12%報138.7元，百度跌2.85%報81.7元，快手(01024)跌4.65%報43.1元，網易(09999)跌0.7%報142.8元，惟美團升0.95%報159.9元，小米升3.25%報31.8元。

 

傳獲蘋果洽談整合AI至內地iPhone，騰訊連日造好可否追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》 溫鋼城分析，請按此

 

 

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