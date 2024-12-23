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芯片股 | 美國加力打擊先進芯片輸華，芯片股再炒國產替代概念，中芯連日急升仍可追入？

23/12/2024

　　美國加力打擊先進芯片入口中國，繼日前有報道指美國商務部要求芯片巨擘英偉達(Nividia)調查過去一年旗下產品如何流入內地，美國據報又擬制裁算能科技，因疑其為華為採購台積電芯片。不過，市場反而聚焦國產替代加快概念，刺激一眾芯片股近日再落鑊，其中中芯國際(00981)表現特別標青，繼上周五(20日)飆逾8%後，今早(23日)最多再升逾半成。有券商指隨著美國加大對華芯片限制，料國產先進製程重要性繼續提升，中芯此前曾高見35.5元，現價追入或許仍有水位。

 

（Shutterstock）

 

據報美國擬制裁算能科技　疑其為華為採購台積電芯片

 

　　據《路透》引述知情人士報道，美國拜登政府計劃把中國公司算能科技列入黑名單，因其違規把台積電芯片提供給華為。報道指，算能科技向台積電訂購的一款芯片，與此前在華為昇騰910B多芯片系統中發現的芯片一樣。消息人士稱，華府正進行制裁程序，而台積電早前已暫停向算能科技交付產品。

 

　　算能科技10月時曾發聲明，否認與華為有任何直接或間接的商業關係。美國商務部及台積電都拒絕置評。根據規定，美國企業須獲得華府批准，才能向被列入實體清單的公司出口產品或技術。

 

美國商務部據報要求英偉達調查芯片如何流入中國

 

　　此外，美國國會參議院永久附屬委員會12月17日報告顯示，美國商務部遏止中國及俄羅斯獲取美國先進芯片的工作有不足之處，華府須投放更多資源，才可以防止兩國生產先進芯片。而美國科技新聞網站《The Information》上周四(19日)報道，美國商務部要求芯片巨擘英偉達調查過去這一年來旗下產品如何流入中國，而英偉達已要求美超微電腦、戴爾科技等公司抽查東南亞客戶。英偉達一般不是直接把產品賣給客戶，而是依賴美超微等伺服器公司和專業經銷商。報道引述消息人士稱，美超微一些客戶使用狡猾伎倆，讓人搞不清楚他們是否違法，把英偉達芯片轉賣給中國客戶，例如客戶向美超微購買內嵌英偉達芯片的伺服器後，複製序號，貼到其他伺服器上。

 

　　不過，美媒早前引述加拿大研究公司TechInsights在檢查兩款華為Mate 70系列手機芯片後指，這些芯片是由中芯國際製造，使用的還是台積電在2018年之前的製造工藝。將其與中芯國際生產的其他芯片進行比較，包括華為突破性的Mate 60手機中的芯片，「每個維度都與我們過去兩年所看到的完全吻合。」換言之，華為在過去一年內採用先進芯片方面進展甚微，看來中芯仍需努力。

 

中芯晶圓代工份額穩居全球前三　申萬宏源：國產先進製程重要性續升

 

　　另值得一提，根據市場研究機構TrendForce的最新報告，2024年第三季度全球前十大晶圓代工廠的總營收環比增長9.1%，達到349億美元，創下歷史新高。在營收排名方面，台積電以近65%的份額保持領先地位，其營收環比增長13%，達到235.3億美元；三星保持第二大晶圓代工廠地位；中芯國際穩居第三，營收環比增長14.2%，達到22億美元。

 

　　申萬宏源指，進入12月以來，美國商務部工業與安全局(BIS)先後發布了12月2日出口管制規則、ICTS審查程序、成熟芯片調查報告，本次對於新增的限制規定背景為拜登政府有意在卸任前清理掉之前的積壓事務，所以預計到1月20日之前BIS會有新增動作，會重點限制AI先進芯片的製造能力；國產先進製程重要性繼續提升，重點關注中芯國際、華虹半導體(01347)。

 

招銀國際：中國半導體產業鏈自主可控　帶來國產份額提升機會

 

　　招銀國際表示，半導體產業鏈自主可控。該行長期看好中國半導體產業鏈自主可控趨勢帶來的國產份額提升機會。地緣政治風險的加劇，驅使各主要經濟體將產業鏈發展的首要目標從提升生產效率轉向保證供應鏈安全上。對於中國而言，半導體自主可控將是長期趨勢，這將為產業鏈相關受益標的帶來市場份額提升的巨大紅利。

 

　　西部證券則預測，國內推理芯片的滲透率將穩定提升。需求方面，預料隨著國內生成式AI模型訓練算力的逐步提高，模型參數量會持續上升。在存量高性能算力有限，增量高性能算力優先滿足訓練需求的情況下，模型廠商可望在推理場景增加對推理芯片的使用；供給方面，先進的海外高性能算力供給存在一定限制，為推理芯片的放量提供了可能性。

 

郭思治：中芯似獲「國家隊」買盤扶持　可投機性買入博見32元

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來香港股票分析師協會副主席郭思治，他指中芯股價早前一直徘徊16、17元，一日突然抽升後就勢如破竹升至20幾元，跟著配合大市上升曾見35.5元，當時充滿投機意味，其後由高位回落，大部分時間處於25至26元，直到近日才造好一些，可能是靠「國家隊」，當然國家一直有政策扶持芯片行業，但美國不斷制裁規限了其發展，既沒有自己的光刻機，又沒有足夠技術及人才，很難發展較高端精密芯片，不過市場需求仍然很大，有一定發展空間，加上有維穩「國家隊」買盤扶持。儘管中芯早前升到30幾元，多少有些高追的資金，惟近兩日接近年結隨著一些維穩買盤出現，一口氣抽穿近期徘徊區頂部，很大機會突破30元，升至31、32元，現時或可投機性買入，惟宜以27.5元止蝕。

 

　　中芯半日升2.12%收報28.9元，連升4日，累計升幅14.46%，成交35.72億元。惟部分芯片股見回吐，上海復旦(01385)跌0.26%報15.5元，宏光半導體(06908)跌1.61%報0.61元，晶門半導體(02878)無升跌報0.47元，華虹升0.47%報21.55元，ASMPT(00522)升0.99%報76.45元。

 

美國加力打擊先進芯片輸華，芯片股再炒國產替代概念，中芯連日急升仍可追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》 郭思治分析，請按此

 

 

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