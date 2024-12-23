  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

回顧展望－息息相關 | 銀行股明年看好滙控，重組有利減低支出

23/12/2024

回顧展望－息息相關 | 銀行股明年看好匯控，重組有利減低支出

 

　　今年銀行股的表現受到不同因素影響，美聯儲在2022年啟動加息周期，帶動銀行的淨利差擴大，而去年歐美多間銀行出現破產危機，當時引起市場對銀行股的關注，今年銀行股的情況則相對穩定，不少銀行也錄得穩定的盈利增長，尤其是大型銀行在財富管理等業務方面表現突出，不少銀行今年也交出不錯的成績，而大型銀行，如滙豐控股(00005)及渣打(02888)，它們的股價在今年節節上升。

 

　　今年9月美聯儲宣布減息，美國開始踏入減息周期，但傳統上，減息將會影響銀行在淨利息方面的收入，而內房問題仍未能完全解決，市場也關注相關銀行的信貸質量，經濟放緩亦使部分銀行受壓，特別是部分暴露於高風險貸款的銀行，而隨著美國新政府上場，地緣政治不明朗因素增加，銀行作為百業之母亦難以擺脫有關因素的影響。

 

溫傑:對明年環球銀行股「中性偏好」，美國減息空間有限

 

　　對於明年銀行股的看法，凱基投資策略部主管溫傑向《經濟通通訊社》表示，對明年環球銀行股持「中性偏好」的看法，原因是美國減息空間相對有限，而美國經濟有望軟著陸，有助推動信貸需求，也可以使利息收入不致受到太大打擊，而全球股市債市前景具憧憬，支持非利息收入，但相對而言，中資銀行息差壓力大，股價再升空間或有限。

 

　　對於美國進入減息周期，但市場對減息預期有所降溫，他表示，儘管減息會利淡銀行的息差，但相信市場已消化相關情況，反觀預期明年或只有兩至三次的減息，利率長時間維持在高水平的情況，將有會有利銀行的利息收入。

 

溫傑:未來看好匯控，中資銀行短期估值或難大幅上升

 

　　他指出，未來看好匯控，近日宣布重組有利減低支出，加上季度股息及持續回購，均為其有利因素，而近兩季業績均優於預期，明年營運前景正面，繼續是該行的焦點銀行股，只是近日上升後股價為高位，建議待股價回落再吸納。

 

　　他續指，整體環球銀行股股價近月表現理想，減低估值上的吸引力，建議股價回落再吸納。雖然中資銀行有望受惠中央提升估值的政策要求，但盈利前景欠動力，短期估值或難以大幅上升。

 

富瑞:區域擴張成為銀行業者重要策略，看好國際銀行

 

　　富瑞發表研究報告指，面對本地市場挑戰，區域擴張成為銀行業者重要策略。滙豐控股、渣打自疫情以來，海外業務轉虧為盈，顯著提升整體股本回報率(ROE)。中銀香港(02388)在東盟市場的布局也見成效，目前該區域貢獻集團7%營收，且仍有成長空間。

 

　　富瑞指出，在香港銀行板塊中，中銀香港第三季財報優於市場預期，但人民幣貶值等宏觀因素可能抑制短期評價。隨著10月實施的巴塞爾協議新規，預計將為中銀香港及恒生銀行(00011) 的一級資本充足率增加42至45個基點，促使銀行更積極進行資本管理，而中銀香港可能上調派息比率，由原先40%至60%，上調到50%至70%，但恒生銀行則需在維持派息成長與管理不良貸款間取得平衡。

 

　　富瑞提及，綜觀亞太區銀行業，認為國際化程度較高的銀行預期將有更佳表現，投資優先順序建議為：國際銀行（滙控、渣打）優於中銀香港，中銀香港優於恒生銀行。

 

　　摩通發表研究報告指，最近中央政治局釋出支持宏觀經濟和股市的強而有力基調，料對內地金融股有正面反應，預期受貿易緊張局勢的影響，明年首季股票市場波動，但來自中國進一步政策支持的預期，應會限制內地金融股的下行風險，在內銀股中看好招商銀行(03968)，相信其可受益於零售業務和投資情緒的改善。

 

撰文：經濟通通訊社記者吳仲賢

【你點睇？】當局料聖誕新年期間逾1300萬人次出入境，較去年同期大增。你對本港聖誕新年市道是否有信心？會否出境旅遊？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00261

ＧＢＡ集團

0.098

異動股

08093

瓦普思瑞元宇宙

0.065

異動股

08087

中國三三傳媒－新

0.450

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00261 ＧＢＡ集團
  • 0.098
  • 08093 瓦普思瑞元宇宙
  • 0.065
  • 08087 中國三三傳媒－新
  • 0.450
  • 00995 安徽皖通高速公路
  • 10.180
  • 08431 浩柏國際
  • 0.026
股份推介
  • 00981 中芯國際
  • 29.100
  • 目標︰$36.00
  • 00939 建設銀行
  • 6.400
  • 目標︰$6.60
  • 01697 山東國信
  • 0.370
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 75.750
  • 目標︰$85.00
  • 02689 玖龍紙業
  • 3.210
  • 目標︰--
人氣股
  • 03896 金山雲
  • 4.850
  • 00700 騰訊控股
  • 420.200
  • 00941 中國移動
  • 75.750
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 81.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 155.600
報章貼士
  • 00746 理文化工
  • 3.670
  • 目標︰--
  • 00763 中興通訊
  • 21.600
  • 目標︰$23.20
  • 00941 中國移動
  • 75.750
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 地產 More
  • 01997 九龍倉置業
  • 19.920
即時重點新聞

23/12/2024 16:13  恒指全日升162點，東方海外升6%，舜宇光學跌4%

23/12/2024 16:06  《本港樓市》利嘉閣：11月二手私宅轉手獲利比率升至66%

23/12/2024 16:08  《新股掛牌》越疆(2432)曾破發後收穩招股價，每手賺28元

23/12/2024 14:00  《Ａ股焦點》央視曝光未成年人租號打機避監管，遊戲股集體下調

23/12/2024 10:28  《強積金》積金評級料12月表現微跌，但全年仍有望升逾9%

23/12/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒３２億元，買騰訊沽盈富基金

23/12/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】富瑞大劈新世界目標至２元，中金升微盟目標逾五成

23/12/2024 16:30  《財資快訊》美電穩報７﹒７６９８，六個月至一年折息均升至４厘

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

皇馬 | 傳奇球星表演賽，消委會接16宗投訴涉款逾11萬元新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 聖誕前夕銀行加存息吸資金，大眾3個月加至3.6厘新文章
人氣文章

新聞>市場動向

大學生對來年的港股與就業市場審慎樂觀新文章
品味生活
生活
人氣文章

葉劉的地球儀．葉劉淑儀

港官應細讀《史記》魏信陵君救趙 1
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕好去處2024︱海港城12.24發放煙火及煙霧泡泡，慈善捐款見聖誕老人 跨年倒數煙花匯演入場券詳情
人氣文章

市場最熱點

FX MONDAY｜外匯市場明年展望｜美元繼續強勢？｜日圓難撇波折命運？｜比特幣也可憧憬聖誕行情？
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

AI鑑定的藝術品成功落槌！NFT市場大崩盤後，代之而起的又是AI市場？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

跨越傳統晚禮服的進階挑戰！Smoking Jacket和Layering打扮 ，發掘紳士優雅的一面
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

精煉糖的代替品！楓糖漿能改善腸道、減少內臟脂肪？最新研究揭示4大健康益處！如何辨真假？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
為儲積分買遊戲機，日男連續5年「牛丼生活」：身體竟意外變瘦？
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
節日飲食｜聖誕假是否一定要食早餐？何時進食早餐 視乎4個情況
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2024 17:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2024 17:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞23/12/2024
皇馬 | 傳奇球星表演賽，消委會接16宗投訴涉款逾11萬元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－樓盡六壬 | 甲廈租金明年料跌9%，華潤頻買民生商...

20/12/2024 15:00

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處