回顧展望－息息相關 | 銀行股明年看好滙控，重組有利減低支出

今年銀行股的表現受到不同因素影響，美聯儲在2022年啟動加息周期，帶動銀行的淨利差擴大，而去年歐美多間銀行出現破產危機，當時引起市場對銀行股的關注，今年銀行股的情況則相對穩定，不少銀行也錄得穩定的盈利增長，尤其是大型銀行在財富管理等業務方面表現突出，不少銀行今年也交出不錯的成績，而大型銀行，如滙豐控股(00005)及渣打(02888)，它們的股價在今年節節上升。

今年9月美聯儲宣布減息，美國開始踏入減息周期，但傳統上，減息將會影響銀行在淨利息方面的收入，而內房問題仍未能完全解決，市場也關注相關銀行的信貸質量，經濟放緩亦使部分銀行受壓，特別是部分暴露於高風險貸款的銀行，而隨著美國新政府上場，地緣政治不明朗因素增加，銀行作為百業之母亦難以擺脫有關因素的影響。

溫傑:對明年環球銀行股「中性偏好」，美國減息空間有限

對於明年銀行股的看法，凱基投資策略部主管溫傑向《經濟通通訊社》表示，對明年環球銀行股持「中性偏好」的看法，原因是美國減息空間相對有限，而美國經濟有望軟著陸，有助推動信貸需求，也可以使利息收入不致受到太大打擊，而全球股市債市前景具憧憬，支持非利息收入，但相對而言，中資銀行息差壓力大，股價再升空間或有限。

對於美國進入減息周期，但市場對減息預期有所降溫，他表示，儘管減息會利淡銀行的息差，但相信市場已消化相關情況，反觀預期明年或只有兩至三次的減息，利率長時間維持在高水平的情況，將有會有利銀行的利息收入。

溫傑:未來看好匯控，中資銀行短期估值或難大幅上升

他指出，未來看好匯控，近日宣布重組有利減低支出，加上季度股息及持續回購，均為其有利因素，而近兩季業績均優於預期，明年營運前景正面，繼續是該行的焦點銀行股，只是近日上升後股價為高位，建議待股價回落再吸納。

他續指，整體環球銀行股股價近月表現理想，減低估值上的吸引力，建議股價回落再吸納。雖然中資銀行有望受惠中央提升估值的政策要求，但盈利前景欠動力，短期估值或難以大幅上升。

富瑞:區域擴張成為銀行業者重要策略，看好國際銀行

富瑞發表研究報告指，面對本地市場挑戰，區域擴張成為銀行業者重要策略。滙豐控股、渣打自疫情以來，海外業務轉虧為盈，顯著提升整體股本回報率(ROE)。中銀香港(02388)在東盟市場的布局也見成效，目前該區域貢獻集團7%營收，且仍有成長空間。

富瑞指出，在香港銀行板塊中，中銀香港第三季財報優於市場預期，但人民幣貶值等宏觀因素可能抑制短期評價。隨著10月實施的巴塞爾協議新規，預計將為中銀香港及恒生銀行(00011) 的一級資本充足率增加42至45個基點，促使銀行更積極進行資本管理，而中銀香港可能上調派息比率，由原先40%至60%，上調到50%至70%，但恒生銀行則需在維持派息成長與管理不良貸款間取得平衡。

富瑞提及，綜觀亞太區銀行業，認為國際化程度較高的銀行預期將有更佳表現，投資優先順序建議為：國際銀行（滙控、渣打）優於中銀香港，中銀香港優於恒生銀行。

摩通發表研究報告指，最近中央政治局釋出支持宏觀經濟和股市的強而有力基調，料對內地金融股有正面反應，預期受貿易緊張局勢的影響，明年首季股票市場波動，但來自中國進一步政策支持的預期，應會限制內地金融股的下行風險，在內銀股中看好招商銀行(03968)，相信其可受益於零售業務和投資情緒的改善。

撰文：經濟通通訊社記者吳仲賢

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