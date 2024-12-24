傳人行嚴打債市違規兼憧憬機構加倉，內銀股價連日破頂可以點部署？

年關臨近，高息內銀股獲追捧，四大內銀昨日(23日)分別升2%至5%，當中建行(00939)、工行(01398)及農行(01288)齊創今年新高。消息面上，據報人民銀行近期針對債券市場違法違規行為重拳出擊，最少有3家機構罰款逾千萬元人民幣，再加上憧憬偏好高息股配置的機構投資者特別是保險資金加倉內銀，內銀今早(24日)升勢持續，中行(03988)及農行雙雙破頂，建行及工行創自2018年2月新高，若想吸納應如何部署？可揀哪一隻？

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六大行A股中期分紅共逾2千億人幣 年末多家銀行獲股東增持

內銀股價水漲船高，相信與國有大行的高股息、高分紅屬性息息相關。據統計，截至12月20日，A股42家上市銀行中，已有22家公布了2024年中期利潤分配方案，擬派息金額合計超2500億元人民幣。其中，6家國有大行成為分紅主力軍，合計擬分紅2048.23億元人民幣，每家分紅金額均超百億元人民幣，分紅佔歸母凈利潤的比例整體接近30%。具體來看，工行中期分紅金額最多，達511.09億元人民幣；建行、農行及中行緊隨其後，分紅金額分別為492.52億、407.38億及355.62億元人民幣，郵儲銀行(01658)、交行(03328)的中期分紅金額均超100億元人民幣。光大證券金融行業首席分析師王一峰認為，上市銀行推進中期分紅有利於吸引一些需要定期現金流的投資者，且持續穩定地分紅將助力上市銀行獲得更多估值溢價。

另12月以來，多家上市銀行迎來重要股東增持。12月19日，浦發銀行(滬:600000)發布公告稱，基於對公司未來經營前景的信心，第一大股東上海國際集團在19日通過二級市場增持該行757.6萬股股份，佔比0.03%，且計劃在未來6個月內繼續增持，規模在4700萬至9400萬股之間。12月17日，民生銀行(01988)發布公告稱，新希望化工投資有限公司通過集中競價交易方式增持公司1761.65萬股H股股份，佔公司總股本的0.04%。另成都銀行(滬:601838)12月12日發布公告稱，公司第五大股東成都欣天頤投資有限責任公司通過集中競價交易方式增持該行518萬股，佔該行當日收盤總股本的0.13%。

值得一提，中國結算早前宣布，自2025年起對滬深市場A股分紅派息手續費實施減半收取的優惠措施，手續費金額超過150萬元人民幣以上的部分予以免收，措施預料有利於進一步加大國央企的派息力度，而偏好高息股配置的機構投資者特別是保險資金，有關倉位可能仍有提升空間。

據報人行嚴打債市違規 至少3機構各罰逾千萬人幣

另方面，據《21世紀經濟報道》引述業內消息報道，近期人行針對債券市場違法違規行為重拳出擊，目前第一批處罰名單已經基本確定，預計很快向社會公布。最少有3家機構上榜，包括1家中西部農商行、1家貨幣經紀公司及1家東部沿海期貨公司，單家罰款金額都在1000萬元人民幣以上，被處罰的原因主要是擾亂市場價格、利益輸送、出借帳戶、規避監管、內控缺失等。

而人行主管的《金融時報》早前報道，人行已約談本輪債市行情中部分交易激進的金融機構，強調對債市違法違規行為零容忍，要求機構關注自身利率風險，加強債券投資穩健性。業內人士指，人行維持收益率曲線陡峭的決心不變，因可促進社會資本借貸，帶動投資規模增長。值得留意，內地已定調明年貨幣政策為「適度寬鬆」，市場對減息降準的預期持續升溫。

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大摩：明年淨息差下滑壓力將顯著紓緩 農行建行料提供7厘高股息率

摩根士丹利近日發表研報指，社會融資總量增長將進一步放緩，該行預測2024年、2025年和2026年全年增長率放緩至7.9%、7.5%和7.2%。當中由於中央已講過加大赤字及增發國債，政府債券會是社融增長主力。其餘分部方面，消滅過剩產能會導致工業貸款增長放緩，樓市見底料助按揭貸款恢復增長、開發商貸款增速見底，而在諸如以舊換新計劃等更多政策支持下消費信貸增長將增加。

另大摩指，2025年銀行淨息差(NIM)面臨的下滑壓力將顯著紓緩。人民銀行在2024年第三季度貨幣政策報告中提到，進一步減息的潛力將受到銀行淨息差和外匯利率的限制。預測2025年淨息差僅小幅下跌，主要由於2024年貸款市場報價利率(LPR)重新定價和按揭貸款利率削減的剩餘影響。



大摩認為，在2025年下半年房地產和工業周期見底確認前，像農行和建行提供約7厘高股息率的國有內銀H股將是安全的選擇，因為經濟下滑令企業盈利表現不明朗，增長型股份表現有風險，而內地定期存款及債務的利息回報實在太低。大摩又指郵儲銀行提供了接近的股息率，同時具有更多的成本節約和資金成本降低的增長潛力，因此仍是其首選，予目標價5.3元，農行、建行、工行、中行及招行(03968)則分別予目標價4.4元、7.1元、5.6元、4.6元及44.5元，評級均為「增持」。

中信證券：銀行股仍是險資增配方向 興業證券：中長期估值有望重塑

另有分析指，央企要展示「市值管理」初步成效，憧憬派息力度增加，吸引偏好高息股配置的機構投資者特別是保險資金加倉內銀。中信證券稱，12月重要會議結束後，市場對於政策的博弈告一段落，人民幣大類資產配置框架下思考，銀行股仍將是確定性強的方向，年底和年初將步入保險開門紅增配季，股息高、波動低、經營穩的銀行品種預計仍是險資增配方向。



興業證券經濟與金融研究院銀行團隊指，新一輪化債背景下，雖然債務置換會導致銀行息差小幅收窄，但是通過債務置換，信用風險預期顯著改善；通過實施置換政策，促進地方發展，有望拉動銀行信貸規模擴張。此外，銀行積極通過提升分紅率、增加中期分紅等多種方式增強投資者回報，推動銀行股中長期估值重塑。



華泰證券認為，短期看，中央加碼支持化債，部分化債重點區域銀行將受益於預期改善，驅動估值修復。中長期看，經濟穩步修復，風險偏好提升，銀行選股將逐步回歸基本面邏輯，提升優質銀行估值溢價空間。江浙優質區域行業績增長有望持續領先，而西部地區戰略升級也有望為當地銀行帶來新的機遇。

黃瑋傑：論盈利增速及市帳率首選農行 可於4.1元買入

（黃瑋傑）



今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指內銀股之前已公布第三季業績，其中四大行若論盈利增速及市帳率，首選農行，農行除了淨利潤增速比其餘三大行快，市帳率及息率也較吸引。不過，若本身無貨，不宜急於追入，應本著「不平不買」原則，但料農行不可能再跌至3元多，而以其近期走勢來看，每次升完後都回調至20天線，20天線現處於4.1元；農行於12月13日最低見過4.04元，跟著12月16日也見過4.07元，當時都可於4.1元以下買入，當然，若其維持上行趨勢，理論上高點一個比一個高，低點也一直上移，未必可於4.04元或4.07元買到，就可於4.1元或稍高買入。

內銀股今日再造好，工行升1.38%收報5.15元，建行升1.41%報6.49元，中行升1.8%報3.96元，農行升2.09%報4.39元，交行升2.12%報6.27元，郵儲行升0.86%報4.67元，招行升1.53%報39.7元，民生銀行升0.31%報3.26元，中信銀行(00998)升2.94%報5.26元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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