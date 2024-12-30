小米 | 搶攻AI大模型惹憧憬，SU7全年交付提前達標，小米逆市破頂可以點部署？

據報小米(01810)正在搭建自己的GPU萬卡集群，將大力投入AI大模型領域，由集團創辦人雷軍領軍，並有意招攬95後AI天才羅福莉加入，另小米汽車宣布，SU7交付量已超過13萬輛，提前完成全年目標。小米繼上周五(27日)升逾4%，今早(30日)逆市最多再升逾2%高見34.95元，續創近4年新高，並已升越近期部分大行的目標價，若想吸納應如何部署？

（Shutterstock）

據報正搭建GPU萬卡集群 重金招攬95後AI新星

據內媒報道，小米正在搭建自己的GPU萬卡集群，該計劃已實施數月，小米將大力投入AI大模型領域。去年4月小米就成立了AI實驗室大模型團隊，雷軍在其中發揮了重要的領導作用，團隊成立時已經有6500張GPU資源。今年5月，小米大語言模型「MiLM」正式通過大模型備案。據報道稱，小米有意引進DeepSeek開源大模型DeepSeek-V2的關鍵開發者羅福莉，這位95後的AI天才，或將加入小米AI實驗室，擔任大模型團隊的領導角色。據透露，小米為羅福莉提供的薪酬達到了千萬元級別，顯示小米強攻AI領域的決心。



萬卡集群是指由一萬張及以上的加速卡(如GPU、TPU或其他專用AI加速晶元)組成的高性能計算系統，用以訓練基礎大模型。建設萬卡集群是個「百億元」成本的投入，其中單是GPU採購成本就高達幾十億元。儘管萬卡集群造價高昂，但它是訓練複雜的AI大模型的必要條件。

小米SU7交付超過13萬輛 提前完成全年目標

另方面，小米首部純電動轎車小米SU7亮相一周年，小米汽車上周六(28日)宣布，自今年3月底正式上市以來，SU7的全年交付量已超過13萬輛，提前完成全年目標。雷軍在社交專頁稱，集團提前完成全年交付13萬輛的目標，實現新車企最快交付速度。今年集團持續布局銷售網絡，目前已開業200間門店，覆蓋全國58個城市。新一年小米汽車工廠將持續擴充產能，加快交付。研發方面，集團始終堅持投入底層核心技術，目前研發投入超過130億元人民幣，專利授權逾1000項，在智能駕駛、三電系統(動力電池、電機、電控系統)、智能底盤、智能座艙等領域持續深耕。

雷軍又稱，現時小米汽車累計智駕里程已突破1億公里，端到端全場景智能駕駛即將開啟先鋒測試，意味著小米智能駕駛已邁入行業第一梯隊。在用戶層面，小米SU7的女性用戶佔比達到41.27%，蘋果用戶佔比則達到57.34%。

盧偉冰：小米高端手機今年銷量增43% 將攻六千以上價格市場

另小米總裁盧偉冰上周五在2024小米「人車家全生態」合作夥伴大會上指，今年是小米高端化持續突破的一年，與去年相比，小米高端手機銷量增長43%，並且在今年已站穩1000萬台量級，今年預計小米高端手機銷量會超過1200萬部。他指，小米制定了新目標，在每一個3至5年，目標是超過1000萬台的高端手機的淨增長，亦即是說希望用未來的7至8年，小米能夠作為3000萬台的高端手機，並且今天已站穩了4000至6000元(人民幣．下同)價格段的高端市場，下一步重點突破6000元以上價格段。



他又指，小米今年研發投入預計240億元，明年預計達300億元。2022至2026年預計研發投入超1000億元，將重點投入三大底層技術：AI、操作系統、芯片。

高盛：料智能手機等收入增速跑贏行業 予目標價33.3元

高盛早前發表研報指，儘管11月份中國零售額和網上零售額數據弱於預期，但今年第四季小米的智能手機和物聯網業務預計將實現高於行業的收入增長，而線下智能手機及物聯網銷售或強於線上，在10至11月，小米在淘寶、天貓以及京東平台的線上智能手機商品成交金額(GMV)按年增長18%，高於去年第三季的按年增速，予目標價33.3元及「買入」評級。

中銀國際則指，近月市場對明年中國科技行業展望持續好轉，普遍憧憬科技行業將受惠於當局即將出台的財政刺激政策，包括支持產業國產替代及消費補貼擴展至更多電子產品等。該行列小米為行業首選，看好小米汽車業務發展，以及小米的產品在高端化推動下的品牌溢價提升。該行又認為，科技硬體市場正在進入新一輪消費周期，主要受到小米等OEM品牌的高端化趨勢，以及端側AI硬體的創新所推動。

楊韻銳：AI消息惹憧憬可推升股價 回至31元可短線部署

（楊韻銳）

今日《開市Good Morning》節目請來大華繼顯(香港)研究部策略師楊韻銳，他指小米是明年上半年首選股之一，其業務無論智能手機、家電及汽車都屬消費範疇，可受惠內地進一步刺激內需消費的政策消息，且公司本身有更多利好因素，與其他大型科技股相比，不需靠大市上升才有動力，料股價續處大漲小回格局。其實，現在人人都搞AI，小米表現卻特別好，其中一個原因是市場相信其可快速變現，事實上若要AI對收入及盈利有貢獻，首要有龐大客戶基礎，或要有個平台可快速變現，不需與其他AI服務商爭客出現價格戰，小米有很多智能手機及家電用戶，正好滿足了這個條件。另外，AI發展一日千里，要不停做研發，公司最好有其他主業支持其現金流，而小米就有足夠現金流。

楊韻銳又指，有分析認為小米手機的AI功能應已至少追平三星，甚至快過蘋果，事實上自小米旗艦機配備AI功能後，第四季銷售表現頗為理想，相信會令公司更有信心發展自己的AI功能，尤其隨著其手機趨於高檔化，有機會加強其競爭力。之前幾個月市場著眼其電動車發展，其智能手機毛利率上季卻稍為下降，而今次AI的消息令其連手機那部分都有更多憧憬，應可再推升股價，每次出現整固都可考慮入場，現階段回到30至31元企穩可作短線部署。

小米半日升1.03%收報34.5元，連升5日，累升12.01%，成交33.16億元。其他科技股卻普遍下跌，騰訊(00700)跌0.05%報417.2元，阿里巴巴(09988)跌0.79%報81.7元，美團(03690)跌1.55%報152.3元，京東(09618)跌1.03%報134.5元，百度(09888)跌1.59%報83.65元，網易(09999)跌1.27%報140.1元，快手(01024)跌1.54%報41.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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