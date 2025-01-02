  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

小米SU7 | 雷軍：小米汽車2025年交付目標30萬輛

02/01/2025

小米SU7 | 雷軍：小米汽車2025年交付目標30萬輛

 

　　小米(01810)董事長雷軍表示，2025年小米汽車交付目標，將達到30萬輛，較2024年交付量13.5萬輛，增加1.2倍。

 

　　雷軍於2024年12月31日的網上直播節目中表示：「可能很多朋友們不太瞭解車廠，很多車企可能幹了十幾年銷量都沒有超過30萬輛。哪怕今天幹得最出色的車廠比亞迪(01211)，也是用了10年時間才過30萬輛，所以過30萬輛絕對不是一個輕鬆的指標，我看今天晚上理想(02015)的年交付過了50萬輛，祝賀理想，很了不起，很值得我們羡慕和學習。」

 

業界沒料到小米SU7如此火爆

 

　　雷軍稱，他在2024年年初就曾調研過業內人士對於小米SU7未來銷量的情況，大部分都表示不看好小米SU7，覺得有2000輛的月銷量就不錯了。在如此巨大的壓力之下，雷軍還是定下了7萬輛的目標，供應鏈的備料定在7.6萬輛，誰也沒有預料到小米SU7能夠如此火爆。

 

　　雷軍又指，小米造車「到目前為止，花了300個億左右」，他稱有幸是李斌和何小鵬的早期投資者，所以知道造車有多難，沒有任何僥倖心理，沒有想走任何捷徑、偷奸耍滑。

 

今年願望：把生活和工作完美結合

 

　　此外，雷軍於微博透露，去年12月新增50家門店，令全國58個城市已有200家門店，基本覆蓋全國省份、直轄市、自治區。並計劃2025年1月新增16家門店，覆蓋呼和浩特、洛陽等18座城市，並有29家小米汽車服務中心與授權服務中心開業。

 

　　雷軍提到2025年有3個願望：一是2025年交付30萬輛小米汽車；　二是能有時間去更多地方，把生活和工作完美結合；　三是好好健身，打算全年打卡100次健身房。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】2024年國際外交上，誰是最大贏家？誰是最大輸家？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02380

中國電力

3.010

異動股

01119

創夢天地

2.100

異動股

02828

恒生中國企業

72.360

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,861.25
    +317.03 (+0.745%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,932.09
    +50.46 (+0.858%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,502.84
    +192.05 (+0.995%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌286.485
變動率︰-1.844%
較港股︰-0.18%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌44.134
變動率︰-2.491%
較港股︰-0.15%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌6.218
變動率︰-2.796%
較港股︰+2.95%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.911
變動率︰-4.895%
較港股︰+1.26%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌83.132
變動率︰-1.398%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌47.330
變動率︰-1.744%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌19.010
變動率︰-2.762%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌17.440
變動率︰-3.700%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升261.110
變動率︰+5.159%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升8.395
變動率︰+4.415%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升62.885
變動率︰+4.252%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌388.718
變動率︰-3.745%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/01/2025 10:21 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/01/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/01/2025 10:21 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02380 中國電力
  • 3.010
  • 01119 創夢天地
  • 2.100
  • 02828 恒生中國企業
  • 72.360
  • 08375 弘浩國際控股
  • 7.000
  • 00632 中港石油
  • 0.730
股份推介
  • 00939 建設銀行
  • 6.040
  • 目標︰$8.00
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 93.900
  • 目標︰$120.00
  • 03933 聯邦制藥
  • 12.240
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 29.000
  • 目標︰$36.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 416.000
  • 02013 微盟集團
  • 3.310
  • 00388 香港交易所
  • 287.000
  • 00981 中芯國際
  • 29.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 81.300
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 4.710
  • 目標︰--
  • 03968 招商銀行
  • 38.300
  • 目標︰$47.35
  • 01766 中國中車
  • 4.870
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 93.900
即時重點新聞

02/01/2025 16:53  《盤後部署》特朗普上台前恒指料變動小，庫存跌局勢未明吼中石化

02/01/2025 16:27  國泰集團單日接載逾十萬人次乘客，創重建以來新高

02/01/2025 16:32  《本港經濟》零售業銷貨值連跌九個月，11月跌7.3%遠遜預期

02/01/2025 12:52  花旗：恒指年底目標28000點，看好科技消費股

02/01/2025 15:51  星展料今年本港樓價平穩，零售銷售溫和增長2%

02/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒１１億元，買中移動沽盈富基金

02/01/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】阿里蝕讓高鑫零售獲富瑞維持買入，招銀續看好車股

02/01/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７７６６，隔夜拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從乙巳年立春八字看香港前景：哪行業當旺？哪行業運滯？（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

吉利汽車：今年271萬輛銷售目標務實，料新能源汽車業務扭虧新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 新年滬指失三千三，財新PMI遜，28美企出口管制新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

「牛角」集團旗下 香港首間「蘇式湯麵」專門店登陸海港城！逾30款冷熱蘇州配菜加湯麵套餐$87起
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

2025年初六氣場混亂，非開工吉日？初九、初十上班有著數，年尾大掃除、還神、團年好日子參考詳情
人氣文章

小薯茶水間

運輸署｜即日起簡化車輛牌照申請文件！毋須每年更換「行車證」！續牌不用再提交牌簿、驗車紙、保單
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

水割威士忌：比單喝更具香氣層次！推介兩款常備日威，以黃金比例調配完美日式風味
人氣文章

Fashion

節日Party Look 攻略！3大時尚又保暖的單品，為你的派對造型增添閃耀魅力！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

隨香港紀實攝影師邱良、麥峰、黄勤帶的鏡頭，看光影交織的美感與香港悠悠歲月
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
恐怖情人｜24歲澳洲交換生遭42歲女友下毒：3度摻老鼠藥險送命新文章
人氣文章
冬日養生｜節日前後 強體質湯水
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2025 23:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章專訪02/01/2025
易經看世界 | 從乙巳年立春八字看香港前景：哪行業當旺？哪行業運滯？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

卡特：不一樣的美國總統

02/01/2025 13:04

大國博弈

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

FX MONDAY｜2024年邊樣資產跑贏？| 2025年美...

30/12/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處