小米SU7 | 雷軍：小米汽車2025年交付目標30萬輛

小米(01810)董事長雷軍表示，2025年小米汽車交付目標，將達到30萬輛，較2024年交付量13.5萬輛，增加1.2倍。

雷軍於2024年12月31日的網上直播節目中表示：「可能很多朋友們不太瞭解車廠，很多車企可能幹了十幾年銷量都沒有超過30萬輛。哪怕今天幹得最出色的車廠比亞迪(01211)，也是用了10年時間才過30萬輛，所以過30萬輛絕對不是一個輕鬆的指標，我看今天晚上理想(02015)的年交付過了50萬輛，祝賀理想，很了不起，很值得我們羡慕和學習。」

業界沒料到小米SU7如此火爆

雷軍稱，他在2024年年初就曾調研過業內人士對於小米SU7未來銷量的情況，大部分都表示不看好小米SU7，覺得有2000輛的月銷量就不錯了。在如此巨大的壓力之下，雷軍還是定下了7萬輛的目標，供應鏈的備料定在7.6萬輛，誰也沒有預料到小米SU7能夠如此火爆。

雷軍又指，小米造車「到目前為止，花了300個億左右」，他稱有幸是李斌和何小鵬的早期投資者，所以知道造車有多難，沒有任何僥倖心理，沒有想走任何捷徑、偷奸耍滑。

今年願望：把生活和工作完美結合

此外，雷軍於微博透露，去年12月新增50家門店，令全國58個城市已有200家門店，基本覆蓋全國省份、直轄市、自治區。並計劃2025年1月新增16家門店，覆蓋呼和浩特、洛陽等18座城市，並有29家小米汽車服務中心與授權服務中心開業。

雷軍提到2025年有3個願望：一是2025年交付30萬輛小米汽車； 二是能有時間去更多地方，把生活和工作完美結合； 三是好好健身，打算全年打卡100次健身房。

撰文：經濟通採訪組

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