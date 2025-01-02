阿里巴巴 | 阿里悉售高鑫零售料蝕百三億，反獲大行唱好可以點部署？

阿里巴巴(09988)近來著手剝離零售資產，繼早前出售銀泰百貨股權後，再折讓最多38%悉售高鑫零售(06808)持股，料蝕近132億元人民幣，惟仍獲大行普遍唱好，指其出售高鑫零售已為市場所預期，出售這些非核心資產也符合管理層專注電商及阿里雲等核心業務的發展戰略，更相信套現所得或以回購及派息等方式回饋股東。阿里今早(2日)股價不見異動，最多只隨大市跌近2%，可否趁其近期股價走弱吸納？抑或仍只宜觀望？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

阿里折讓最多38%悉售高鑫零售 料蝕132億人幣

阿里巴巴公布，旗下子公司及New Retail出售高鑫零售約78.7%股權予德弘資本旗下DCP基金，作價103.61億元，每股作價1.38元，計及高鑫零售中期股息每股17仙，每股可收1.55元，收取116.37億元，而倘2027/28年度平均經調整EBITDA高於或等於經調整EBITDA上限(初步為44億元人民幣)，則德弘資本將應付利息的最高金額為0.2元。這意味著阿里最多可從中套現131.38億元，相當於每股作價1.75元，較高鑫前收市價折讓29.4%；若以1.55元計，則折讓37.5%。

不過，阿里估計出售事項所產生的股東應佔損失仍然高達131.77億元人民幣，而出售事項是將非核心資產變現的良機，並可利用所得款項更加聚焦於核心業務發展，並提升股東回報。集團始終對中國消費市場的潛力充滿信心，面向未來，將繼續以技術創新推動消費體驗提升，促進行業高質量增長。

而德弘資本向阿里收購高鑫零售約78.7%股權後，觸發全購。德弘資本有意私有化高鑫零售，作價分兩級，若股東選擇全股東選擇額預付結算則作價為每股1.38元，較其前收市價折讓44.35%，而若部分遞延結算替代，則每股作價1.58元，較前收市價折讓36.3%。



阿里此前悉售銀泰百貨料蝕近百億 大摩：符合管理層發展戰略

其實阿里近來已著手剝離實體零售業務，上月中就以約74億元人民幣向內地紡織服裝行業龍頭企業雅戈爾(滬:600177)出售其銀泰百貨全部股權，預計錄得約93億元人民幣虧損。大摩當時解讀指，阿里出售銀泰符合管理層早前公布的發展戰略，即專注淘天集團、阿里雲及國際數字商業集團等核心業務，潛在分拆線下零售業務，而且由於銀泰資產價值下跌在市場預期之內，因此錄得虧損相信不會令投資者感到意外，同時考慮到虧損屬非現金及非經常性，預料可按Non-GAAP會計準則調整，相信阿里可能會運用是次所得款項來派發特別股息。

交銀國際則稱，出售銀泰百貨對阿里財報一次性帳面虧損有影響，但不影響經調整運營利潤，又因銀泰整體收入及利潤較小，對阿里總收入的影響小於1%，而對集團主要聚焦在核心平台及阿里雲的戰略轉型具意義，未來阿里仍可能有部分業務調整，但也是集團長期戰略目標實現的必經之路。

高盛：阿里可更專注核心業務及股東回報 予目標價131元

另高盛發表最新研報指，阿里是次出售高鑫零售是其非核心資產變現的良機，旨在更專注核心業務及提高股東回報。交易標誌著繼早前宣布出售銀泰後的第二項重大非核心資產出售，兩項資產在其SOTP估值中並不重要，高鑫零售和銀泰業務均計入「所有其他」分部，對集團的利潤貢獻極小。雖然該些資產出售完成後可能導致會計出售虧損，但出售兩項主要的線下零售業務符合集團持續專注電商的方針，同時相信交易獲得淨額，或回饋股東，包括回購及股息。

隨著阿里股價走軟，高盛認為投資者的焦點仍在於阿里商品交易總額(GMV)增長與同業的差距，及12月止季度，淘寶天貓EBITA的下跌水平。據渠道調查，12月份行業服裝銷售略有回升，基於持續的用戶至上投資，預計12月季度，淘寶天貓GMV按季改善，增長約5%，公司客戶管理收入(CMR)增長5%，淘寶天貓EBITA同比下降3%，予集團目標價131港元及「買入」評級。

富瑞則指，阿里宣布出售高鑫零售已為市場所預期，早於去年10月，已傳出高鑫零售接獲一份並非來自大股東阿里的私有化要約。而連同較早前出售銀泰百貨，反映阿里專注於核心業務及股東回報，且策略一致，予「買入」評級，港股、美股目標價分別為138港元、143美元。

黃偉豪：剝離非核心資產未必有助業務發展 料續於78至88元上落

（黃偉豪）

獨立股評人黃偉豪表示，對阿里看法審慎，集團近年已著手剝離非核心資產，以專注電商及阿里雲等核心業務，今次出售高鑫零售也不太令人意外，但消息是好是壞很難講，畢竟比集團當初買入價帳面蝕逾130億元人民幣。雖然套現所得可能會用於回購，但回購金額多少要再觀望，而用作派息機會應不高，始終科技股不太愛派息。另外，阿里剝離這些非核心資產未必對業務發展有很大幫助，集團於2023年也曾提出要將旗下業務分拆成六大業務，其後卻不了了之走回舊路，市場對其估值難免有折讓，股價亦一直跑輸大市，料續於78至88元上落，78元會有較大支持，50天及100天線約88元會有阻力。儘管阿里現時估值不貴，股價大跌空間有限，確可長線吸納，惟需要有耐性持貨。

阿里半日跌0.73%收報81.8元，成交19.27億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)升0.86%報420.6元，美團(03690)跌0.33%報151.2元，京東(09618)跌2.21%報133元，百度(09888)跌1.63%報81.35元，網易(09999)升0.94%報139.7元，快手(01024)跌1.33%報40.8元，小米(01810)無升跌報34.5元。高鑫零售則跌16.53%報2.07元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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