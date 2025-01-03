  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

攜程 | 內地春節旅遊預訂升溫，攜程不升反跌未屆吸納時？

03/01/2025

　　內地線上旅遊平台(OTA)攜程(09961)近日發布數據顯示，今年春節旅遊預訂持續升溫，出入境遊訂單按年增長翻倍。而隨着入境免簽政策的便利度提升，入境中國跨年，成為不少外國遊客的選擇，今年春節外國遊客來華旅遊訂單量增逾兩倍，另剛過去的元旦入境遊訂單增長亦翻倍。不過，攜程股價不升反跌，今早(3日)最多再跌近3%低見504.5元。值得一提，受惠內地及亞太旅遊市場快速復甦，攜程去年頭三季盈利分別升28%、507%及47%，加上內地早前公布擴大免簽入境國家至日本等9國，刺激其股價去年已累升94.5%，這幾天回夠未？抑或仍要等等？

 

內地春節旅遊預訂升溫，攜程不升反跌未屆吸納時？

（攜程旅行網截圖）


攜程：今年春節出入境遊訂單同比翻倍　外國遊客來華訂單增兩倍

 

　　攜程近日發布《2025春節旅遊市場預測報告》報告顯示，今年國內遊、出入境遊全面開花，均呈現增勢，春節期間不漲微降的機酒價格令港澳成為出境遊熱門路線，國人享受在海外喜迎春節，外國人扎堆來過中國年，出入境遊預訂訂單同比翻倍。其中外國遊客來華旅遊訂單量比去年春節同期增長203%，主要客源地包括韓國、馬來西亞、新加坡、日本、美國、澳洲、泰國、英國、俄羅斯及越南等。事實上，來華體驗中國年在海外社交平台上已然成風，年底對韓免簽政策的施行更吸引了大批韓國遊客前往哈爾濱、成都、上海等熱門旅遊城市，春節期間韓國入境遊預訂訂單量同比增長452%。

 

　　攜程數據又顯示，今年春節期間，熱門出境遊目的地包括日本、香港、泰國、馬來西亞、韓國、新加坡、澳門、越南、澳洲、美國。港澳、日韓、東南亞等短途出境線路銷售火爆，其中香港的機票酒店均價較去年春節下降一至兩成，預訂訂單量增長約73%。英國、西班牙、意大利、法國、冰島等歐洲長線遊目的地也頗受遊客歡迎，分別增長56%、74%、50%、49%、108%。

 

攜程：元旦入境遊訂單按年增長翻倍　日韓旅客訂單量激增

 

　　另外，攜程發布元旦總結報告顯示，12月31日至1月1日，整體入境遊訂單量按年增長翻倍，其中來自韓國和日本這兩個相鄰國家的入境遊訂單量分別按年增長215%及145%。攜程研究院認為，對日韓旅客來說，花在交通出行上的費用比歐美等地的遠途旅客更少，所以有更多的消費預算可花在吃、住及玩方面。以韓國旅客為例，跨年期間，旅客選擇的下榻地有近60%是高星酒店。

 

　　報告又顯示，2024年12月31日晚，內地酒店預訂量按周增長超過150%，有溫泉及影音房標籤的酒店預訂量均增長超過50%。來自「90後」和「00後」的跨年酒店訂單佔比近60%。

 

券商料未來旅遊人次高位穩增　OTA產業鏈長期投資價值凸顯

 

　　東吳證券認為，2024年前三季國內出遊42.37億人次，同比增長15%，旅遊市場高景氣，預計未來旅遊人次高位穩增。文旅消費作為激發改善型消費的重要抓手，中央及地方政府陸續出台相關消費刺激政策。

 

　　浙商證券指，旅遊業增長確定性強，OTA卡位產業中游，是最確定性受益於出行及旅遊大盤增長的板塊，國內在線旅遊滲透率提升、龍頭海外業務拓展亦將貢獻增量。外部環境方面，此前市場擔憂的行業競爭近期有所緩和，酒店端供給仍待消化、OTA產業鏈議價權提升，長期投資價值凸顯。

 

溫鋼城：高基數下盈利增長恐放慢　料461元才有較大支持

 

攜程 | 內地春節旅遊預訂升溫，攜程不升反跌未屆吸納時？

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，攜程股價近期跌得較多，之前近600元明顯見到阻力，現時回落至近500元，稍為跌穿50天線，但暫時支持力度未算很大，相信要跌至去年11月15日低位、同時也是100天線的461元才有較大支持，現階段只宜小注吸納，若跌至463至465元可再加倉，惟到時若失守450元要止蝕離場。值得一提，在高基數效應下，市場對其明年盈利增長預測沒今年那麼高，今年盈利預期仍有三成增長，明年增長卻可能不足一成。事實上，2023年其盈利已增長8.5倍，因當時解封通關，大家都報復式去旅行，但距今已有兩年，旅遊意欲未必如當時那麼強烈。

 

　　攜程半日跌1.06%收報514.5元，連跌兩日，累跌4.72%，成交5.07億元。其他旅遊相關股亦偏軟，同程旅行(00780)跌0.34%報17.68元，中國中免(01880)跌0.3%報50.55元。

 

內地春節旅遊預訂升溫，攜程不升反跌未屆吸納時？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》 溫鋼城分析，請按此

 

 

其他攜程相關新聞：
《菲常論證－溫蕎菲》小米升1.2倍冠藍籌，新年首交易日港股跌
內地郵輪「鼓浪嶼號」重返香港為母港，料每年帶來8萬名旅客

【你點睇？】恒指在2024年先跌後升，你點睇2025年港股走勢？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08428

漢諾佳池

0.630

異動股

08093

瓦普思瑞元宇宙

0.062

異動股

01398

工商銀行

4.890

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08428 漢諾佳池
  • 0.630
  • 08093 瓦普思瑞元宇宙
  • 0.062
  • 01398 工商銀行
  • 4.890
  • 00881 中升控股
  • 13.160
  • 01797 東方甄選
  • 16.780
股份推介
  • 02883 中海油田服務
  • 7.310
  • 目標︰$8.60
  • 00939 建設銀行
  • 6.030
  • 目標︰$8.00
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 96.050
  • 目標︰$120.00
  • 03933 聯邦制藥
  • 12.100
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 29.550
  • 目標︰$36.00
人氣股
  • 02013 微盟集團
  • 3.050
  • 00700 騰訊控股
  • 414.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.600
  • 00981 中芯國際
  • 29.550
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.250
報章貼士
  • 00921 海信家電
  • 26.000
  • 目標︰$36.00
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 25.450
  • 目標︰$28.00
  • 01208 五礦資源
  • 2.520
  • 目標︰$3.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.250
即時重點新聞

03/01/2025 16:59  《盤後部署》恒指受國策帶動回升但仍受壓，中電信勢優宜長線部署

03/01/2025 17:55  平安資管斥5.7億增持工行逾1億股H股，持股量升至逾17%

03/01/2025 16:50  【聚焦人幣】人幣即期收跌99點子逼近7.31，再創14個月低

03/01/2025 13:21  騰訊(700)去年累計回購1120億元，總股本降至十年新低

03/01/2025 15:01  【內房困局】萬達繼續賣資產，新華保險再接手安徽淮北萬達廣場

03/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９２﹒６９億元，買盈富基金沽小米

03/01/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】中金恢復追蹤內銀股，高盛首予順豐目標５１元

03/01/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７７６９，一個月拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 換手機可獲政府補貼，政策利率將降，滬指周挫逾5%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

短期需求回升油價反彈，金價續獲大行看好，油股金礦股應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

強積金 | GUM：MPF去年人均賺約2.3萬，美股回報23%新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

高息定存 | 工銀亞洲推3個月5厘息搶新客，招商永隆推快閃優惠
人氣文章

小薯茶水間

李珊珊曾患驚恐症神隱多年，YouTube頻道自嘲「這個女人終於現身」，2年前病發受濕疹、脫髮困擾
人氣文章

足球俱樂部．主教練

利物浦強勢兩個關鍵
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

飲水的學問：水也是可持續時尚！New York Fashion Week 的指定礦泉水有甚麼特別？
人氣文章

Art & Living

「野口勇的光」：在繁複的世界裡，感受最基本的模樣與靜默的力量
人氣文章

Fashion

Louis Vuitton×村上隆相隔20年再聯手！人氣Keepall、Speedy手袋披上全新Multicolore彩色印花，元旦開售！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
女性更年期｜絕經前3大徵狀及針灸調理，抗衰老秘訣
人氣文章
疑因抑鬱症停工 欣宜神隱年半後被網民「捕獲」容貌狀態意外曝光
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2025 21:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事03/01/2025
神州經脈 | 換手機可獲政府補貼，政策利率將降，滬指周挫逾5%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，恒生1個月定存4厘，工銀亞洲3個...

05/01/2025 10:57

貨幣攻略

緊跟美國如搭「賊船」，沒有好下場

03/01/2025 07:57

大國博弈

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處