攜程 | 內地春節旅遊預訂升溫，攜程不升反跌未屆吸納時？

內地線上旅遊平台(OTA)攜程(09961)近日發布數據顯示，今年春節旅遊預訂持續升溫，出入境遊訂單按年增長翻倍。而隨着入境免簽政策的便利度提升，入境中國跨年，成為不少外國遊客的選擇，今年春節外國遊客來華旅遊訂單量增逾兩倍，另剛過去的元旦入境遊訂單增長亦翻倍。不過，攜程股價不升反跌，今早(3日)最多再跌近3%低見504.5元。值得一提，受惠內地及亞太旅遊市場快速復甦，攜程去年頭三季盈利分別升28%、507%及47%，加上內地早前公布擴大免簽入境國家至日本等9國，刺激其股價去年已累升94.5%，這幾天回夠未？抑或仍要等等？

（攜程旅行網截圖）



攜程：今年春節出入境遊訂單同比翻倍 外國遊客來華訂單增兩倍

攜程近日發布《2025春節旅遊市場預測報告》報告顯示，今年國內遊、出入境遊全面開花，均呈現增勢，春節期間不漲微降的機酒價格令港澳成為出境遊熱門路線，國人享受在海外喜迎春節，外國人扎堆來過中國年，出入境遊預訂訂單同比翻倍。其中外國遊客來華旅遊訂單量比去年春節同期增長203%，主要客源地包括韓國、馬來西亞、新加坡、日本、美國、澳洲、泰國、英國、俄羅斯及越南等。事實上，來華體驗中國年在海外社交平台上已然成風，年底對韓免簽政策的施行更吸引了大批韓國遊客前往哈爾濱、成都、上海等熱門旅遊城市，春節期間韓國入境遊預訂訂單量同比增長452%。

攜程數據又顯示，今年春節期間，熱門出境遊目的地包括日本、香港、泰國、馬來西亞、韓國、新加坡、澳門、越南、澳洲、美國。港澳、日韓、東南亞等短途出境線路銷售火爆，其中香港的機票酒店均價較去年春節下降一至兩成，預訂訂單量增長約73%。英國、西班牙、意大利、法國、冰島等歐洲長線遊目的地也頗受遊客歡迎，分別增長56%、74%、50%、49%、108%。

攜程：元旦入境遊訂單按年增長翻倍 日韓旅客訂單量激增

另外，攜程發布元旦總結報告顯示，12月31日至1月1日，整體入境遊訂單量按年增長翻倍，其中來自韓國和日本這兩個相鄰國家的入境遊訂單量分別按年增長215%及145%。攜程研究院認為，對日韓旅客來說，花在交通出行上的費用比歐美等地的遠途旅客更少，所以有更多的消費預算可花在吃、住及玩方面。以韓國旅客為例，跨年期間，旅客選擇的下榻地有近60%是高星酒店。

報告又顯示，2024年12月31日晚，內地酒店預訂量按周增長超過150%，有溫泉及影音房標籤的酒店預訂量均增長超過50%。來自「90後」和「00後」的跨年酒店訂單佔比近60%。

券商料未來旅遊人次高位穩增 OTA產業鏈長期投資價值凸顯

東吳證券認為，2024年前三季國內出遊42.37億人次，同比增長15%，旅遊市場高景氣，預計未來旅遊人次高位穩增。文旅消費作為激發改善型消費的重要抓手，中央及地方政府陸續出台相關消費刺激政策。

浙商證券指，旅遊業增長確定性強，OTA卡位產業中游，是最確定性受益於出行及旅遊大盤增長的板塊，國內在線旅遊滲透率提升、龍頭海外業務拓展亦將貢獻增量。外部環境方面，此前市場擔憂的行業競爭近期有所緩和，酒店端供給仍待消化、OTA產業鏈議價權提升，長期投資價值凸顯。

溫鋼城：高基數下盈利增長恐放慢 料461元才有較大支持

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，攜程股價近期跌得較多，之前近600元明顯見到阻力，現時回落至近500元，稍為跌穿50天線，但暫時支持力度未算很大，相信要跌至去年11月15日低位、同時也是100天線的461元才有較大支持，現階段只宜小注吸納，若跌至463至465元可再加倉，惟到時若失守450元要止蝕離場。值得一提，在高基數效應下，市場對其明年盈利增長預測沒今年那麼高，今年盈利預期仍有三成增長，明年增長卻可能不足一成。事實上，2023年其盈利已增長8.5倍，因當時解封通關，大家都報復式去旅行，但距今已有兩年，旅遊意欲未必如當時那麼強烈。

攜程半日跌1.06%收報514.5元，連跌兩日，累跌4.72%，成交5.07億元。其他旅遊相關股亦偏軟，同程旅行(00780)跌0.34%報17.68元，中國中免(01880)跌0.3%報50.55元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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