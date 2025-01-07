名創優品 | 擬發股票掛勾證券股價急插，IP概念當炒可趁機吸？

名創優品(09896)近日宣布成為遊戲大作《黑神話：悟空》的官方合作夥伴，雙方將共同探索IP合作的新玩法，股價上日曾飆逾半成高見55元，創一年新高，此時公司卻公布擬發行5.5億美元(折合約42.9億港元)的股票掛勾證券，股價今早(7日)隨即借勢回吐近8%，可否趁機吸納？

（名創優品網頁截圖）



擬發行5.5億美元股票掛勾證券 用於拓展海外市場及回購



名創優品公布，擬發行2032年到期5.5億美元的股票掛勾證券，預計於2025年1月14日或前後完成。集資所得款項淨額50%用於海外門店網絡擴展、供應鏈優化與發展、品牌建設及推廣、額外海外營運資金及其他一般公司用途；另50%用於股份回購。



是次名創優品的股票掛勾證券票息為0.5%，自2025年7月14日起，每半年付息一次，證券將於2032年1月14日或前後到期，除非在此日期前根據其條款提前贖回、回購或轉換。證券僅可兌換為現金。證券兌換的初始行使價最初為每股股份64.395港元，較公司上日收市價51.05港元溢價26.1%。公司相信，這些舉措將通過支持增長與擴展、提升運營效率以及展示對公司業務基本面的信心與對股東回報最大化的承諾，進一步提升公司長期價值。



成為《黑神話：悟空》官方授權合作夥伴 探索IP合作

值得一提，名創優品日前才宣布與首款國產3A電子遊戲《黑神話：悟空》達成合作，成為其官方授權合作夥伴。此次合作以「名創在此恭迎天命人」為主題，雙方將共同探索IP合作的新玩法。《黑神話：悟空》自上線Steam平台後便備受關注，銷售量突破2300萬份，總收入已逾11億美元。

資料顯示，名創優品已與全球超過150個知名IP開展合作，包括Chiikawa、芭比、哈利波特及PIXAR等，涵蓋動漫、電影、遊戲等多個領域。在這些合作過程中，公司已將動漫中的經典形象、電影中的經典元素以及遊戲中的熱門元素融入日常消費品中，例如將熱門動漫角色的可愛形象用於製作鑰匙圈、手機殼，把電影中的標誌性圖案運用到T恤設計上，或是根據遊戲中的道具樣式開發小玩具等。這種獨特的產品設計方式，不僅讓消費者在使用商品時能感受到IP帶來的情感共鳴，也成功打造出具有鮮明特色的品牌文化，吸引了大批忠實顧客。由於在業務上有其獨特經營模式及優勢，公司去年第三季實現營收45.23億元人民幣，按年增19.3%；利潤達6.48億元人民幣，按年增4.9%。

花旗：管理層料海外市場增長強勁 予目標價52.5元



花旗早前發表研報指，名創優品管理層預計，隨著海外市場的高銷售增長和利潤擴張，2025年的銷售和淨利潤按年增長將加速。管理層預計集團收入在2024年第四季按年增長25至30%，當中包括預計海外銷售將按年增長45至50%；預計中國Miniso的銷售將按年增長低個位數百分比，並在第四季新增76家門店；預計Top Toy銷售將按年增長50至55%，並在第四季新增14家門店。

花旗又引述名創優品管理層指，2025年海外市場的按年銷售增長將加速，主要得益於持續的同店銷售增長(SSSG)和店鋪擴張。另外，預計集團的毛利率(GPM)亦將按年增長，因海外市場和知識產權產品的銷售貢獻增加。而美國直接零售(自營店)的毛利率約為80%。其在美國的店舖EBIT利潤率(EBIT margin)略高於20%，在2024年前三季按年增長了幾個百分點。管理層解釋，從2017年以來累積的會計虧損將使其享有可延續的稅收抵免。預計2025年美國的店舖EBIT利潤率將有所改善。花旗指，由於管理層對2024年第四季海外市場銷售收入表示出強勁展望，因此給予「買入」評級，目標價52.5元。

郭思治：業務有想象空間惟累積升幅大 投機性買入要定止蝕位

（郭思治）

香港股票分析師協會副主席郭思治指，名創優品的業務發展無疑稍有突破，但股價由去年11月下旬30幾元升至50幾元，已足足升了六成，市值也達到600幾億，正反映與知名IP合作方面的業務推進，若想買入只宜小注，並要定下止蝕位，跌低於買入價10%就要止蝕。當然，名創優品市盈率仍只有22倍，另一IP概念股泡泡瑪特(09992)市盈率則達46倍，如市場可給予名創優品25倍、28倍以至30倍市盈率，其股價可上試60至62元，但難保期間沒有反覆，要看個人能承擔多大風險。而現時輕資產股份確較受投機性追捧，能計到價值多少及會派多少息的股份反而沒有想象空間，難如名創優品般一直吸引資金追捧。

名創優品半日跌7.74%收報47.1元，成交8.53億元。泡泡瑪特亦跌2.21%報86.5元，成交3.84億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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