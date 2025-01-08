傳廉價版iPhone即將量產，內地手機購新補貼遜預期，手機設備股借勢回吐可趁機吸？

據報蘋果春季「廉價版」iPhone將於本月中旬量產，市場對蘋果產品需求疲弱的擔憂加劇。另外，內地落實手機等數碼產品購新補貼，明確給予15%補貼，每類每件最多補貼500元人民幣，有分析指補貼未如預期，不足以拉動內需，蘋果產品也難以滿足補貼要求。日前炒高的手機設備股今早(8日)普遍受壓，其中舜宇光學(02382)插逾7%，瑞聲科技(02018)則跌逾半成，可否趁機吸納？

（舜宇光學網頁截圖）

據報蘋果廉價版iPhone本月中旬量產 遭券商降級僅看188美元



據《中國證券報》援引產業鏈人士消息，蘋果春季「廉價版」iPhone新機型將於本月中旬開始量產。目前iPhone代工廠富士康正在開展招工，為新機型量產做準備。此策略再次凸顯蘋果在2024年秋季發布的iPhone 16基礎機型銷量未達預期後面對的銷情壓力。此前蘋果罕見地在內地進行減價促銷，分析師已示警蘋果寒冬已至。



值得一提，美國獨立研究公司Moffett Nathanson將蘋果評級由「中性」下調至「賣出」，僅予目標價188美元，這意味蘋果股價以昨日收盤242.21美元計再跌約22%。 Moffett Nathanson資深分析師Craig Moffett提到，儘管過去幾個月蘋果股價穩步上漲，但實際上卻不斷傳來壞消息，包括一名聯邦法官宣布，Alphabet每年向蘋果支付250億美元，以獲得谷歌在iPhone上的默認搜索位置，是非法的；中國iPhone銷售疲軟；以及Vision Pro耳機銷售表現不佳。而最讓Moffett擔心的是，iPhone 16的銷售不溫不火，儘管新的人工智能(AI)軟體更新已經發布，而公司在AI領域的成功已被充分定價，股票估值接近歷史極端水平。

內地明確對手機等給予15%補貼 每件最多補貼500人幣

另外，國家發改委副秘書長袁達日前在國新辦發布會表示，將實施手機等數碼產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智能手錶手環等3類數碼產品給予補貼。國家發改委、財政部最新發布關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知，其中明確實施手機等數碼產品購新補貼，提到單件產品銷售價格不超過6000元人民幣，按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼一件，每件補貼不超過500元人民幣。

每類每件上限補貼500元人民幣，意味消費者購買一件價值3333元人民幣以上數碼產品的補貼幅度便會開始遞減，例如目前小米最新旗艦機型小米15最低售價4499元人民幣，已未能取得足額15%補貼。

里昂：內地推手機補貼符預期 首選小米比電瑞聲舜宇

里昂日前發表研報指，國家發改委宣布將以舊換新補貼措施範圍擴大至手機等數碼產品符合預期，固定成本較高的Android供應鏈應對此政策出台敏感度更高，首選小米(01810)、比亞迪電子(00285)、瑞聲和舜宇，均予「跑贏大市」評級，分別予目標價35元、43元、47.7元及73.1元。

里昂預測2024年中國智能手機銷量為2.78億部，目前估計全國性補貼政策可推動中國智能手機市場銷量今年增長約15%，達到3.2億部，相當於2025年全球智能手機銷售量增長3.5%。以此銷量預測推斷，並假設中國智能手機的平均零售價為2000元人民幣，補貼佔比為15%，預期中央和地方政府今年將需要提供總額為960億元人民幣的補貼。

何啟俊：今年手機市場仍樂觀 舜宇近60元比電39元可吸

（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，手機設備股股價此前已升了不少，難免會借一些較利淡消息回吐，但今年手機市場表現仍然樂觀，除美國減息有助刺激消費外，內地以舊換新補貼擴至手機，加上去年很多新推出的手機都已配備AI功能，相信都有助推動換機潮，手機設備股可趁調整吸納，首選舜宇及比亞迪電子。舜宇近月手機鏡頭及手機攝像模組出貨量持續增加，管理層並透露平均銷售價格(ASP)也有提升，相信今年業績可見其毛利率有改善，回至近60元可吸納。比亞迪電子則除受惠手機產業鏈復甦外，新能源業務也因背靠母公司比亞迪(01211)而有良好發展，公司又積極拓展AI伺服器業務，近日其股價較硬淨，回至38至39元已可買入。

手機設備股今早普遍下挫，舜宇半日跌7.73%收報62.05元，瑞聲跌5.48%報36.25元，比亞迪電子跌3.23%報40.45元，丘鈦科技(01478)跌4.84%報5.7元，高偉電子(01415)跌6.68%報25.85元，鴻騰(06088)跌6.72%報3.33元。小米則跌4.69%報32.55元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

《說說心理話》情緒反覆無常點算？一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享如何扭轉負面想法► 即睇