瑞銀：年底恒指目標20000點，料今年樓價持平

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立在記者會上指出，今年底恒指目標為20000點，形容將為波動的一年，市場分別受減息預期降低；預期第三季起分段落實關稅措施及內地刺激政策效應所左右。陳志立指出，上述目標基於該行將風險溢價估算提高，以反映利率、地緣政治不確定性。其中，針對近期有科技股遭美國列入黑名單，雖然名單無阻生意交易，但他稱參考以往例子，相關公司於當年跑輸大市，因此現時情況有待觀察。

（許英略攝）

選股方面，陳志立推薦高息股，如基建、電訊及財務表現較佳的地產股。高Beta方面則薦互聯網股；濠賭股；啤酒、乳業、家電類消費股。

債息升減息預期降惹再融資風險

最新美國10年期債息攀升至8個月高位近4.7厘，陳志立指出，若10年債息續上升，或對企業衍生再融資問題。瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉表示，中小型發展商或因利息支出問題而急於套現，料涉及4000至5000伙單位，樓價續有下跌風險，但估計政府有措施去保持樓價穩定。另一方面，若美國不再減息，租金回報率及按揭利率停滯，對樓價有負面影響。

今年本港樓價料持平，寫字樓租金最多跌5%

梁展嘉又預期今年本港樓價持平。寫字樓租金跌幅收窄至持平至下跌5%；零售貨值持平至下跌5%。

該行預期，本港住宅樓宇供應料於今年見頂，由於賣地反應冷淡。對於最新西九管理局申建在當區近2000伙住宅。梁展嘉表示，在現實情況下，西九項目的買賣反應成疑，由於現時發展商要先行去庫存，否則投地意欲仍然較低。

最不宜入市元朗區

據該行分析，港九新界中最適宜入市區域分別為西區、紅磡及離島，最不宜入手南區、石硤尾、九龍塘及元朗，其中元朗為全港排名數值最低。

瑞銀投資銀行大中華房地產投資研究主管林鎮鴻則指出，今年內房有較多境外債到期，需持續關注相關情況。

撰文：經濟通採訪組

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