開市Go | 美小非農遜預期，拜登擬卸任前加大限制AI晶片輸華

要聞盤點

1、道指升106.84點，或0.25%，報42635.20點；標普500指數升9.21點，或0.16%，報5918.24點；納指跌10.80點，或0.06%，報19478.88點。金龍中國指數三連跌，下跌0.7%，報6587.35點，百勝中國和蔚來對指數拖累最大。日期跌40.0點，或0.10%，報39852.5點。

2、議息記錄顯示，多數美聯儲官員認為貨幣政策限制程度降低，對通脹與關稅政策影響表達擔憂，未來減息步伐或放緩，政策趨於平衡。

3、有「美聯儲傳聲筒」之稱的尼克指出，美聯儲會議紀要顯示，多數官員傾向於本月底會議上維持利率不變。

4、ADP數據顯示，美國12月私營企業新增職位12.2萬份，低於預期，為四個月最少，增速顯示就業和薪酬同步趨緩。

5、CNN消息稱，特朗普或考慮宣布經濟緊急狀態，引用貿易法338條以迅速實施單邊進口關稅。

6、財政司司長陳茂波訪印尼雅加達，宣傳香港作為基建項目集資平台，鼓勵當地企業透過新股上市籌集資金。

7、財經事務局局長許正宇動議二讀稅務改革草案，包含全球最低稅(BEPS 2.0)及公司遷冊來港制度。

8、中國周四將公布12月通脹數據，CPI同比漲幅預計降至0.1%，PPI同比下降2.4%，通脹進一步走弱。

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