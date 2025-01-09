騰訊 | 微信獲美國剔出惡名市場名單，疊加連日加碼回購，騰訊借勢反彈可否追入？

騰訊(00700)本周初遭美國國防部納入與中國軍方合作的企業名單，加上再遭大股東Naspers旗下Prosus減持，觸發股價連日下跌，今早(9日)也先低開逾1%低見365元，惟其後借旗下微信獲美國貿易代表辦公室剔出惡名市場名單的消息，由低位反彈最多逾3%。值得一提，騰訊已連續兩日加碼回購，相信亦有助穩定股價，可否追入博其繼續反彈？

（騰訊美國洛杉磯辦公室，截自騰訊網頁媒體資料庫視頻資料）

微信獲美貿易辦移出惡名市場名單 淘寶拼多多續榜上有名

美國貿易代表辦公室公布2024年假冒和隱私惡名市場名單，將騰訊旗下微信剔出，不過阿里巴巴(09988)旗下淘寶、拼多多、百度(09888)旗下百度網盤以及敦煌網仍在名單之上。

惡名市場名單旨在公開被查明的出現大規模盜版和假冒商標行為的線上及實體市場，騰訊曾多次就微信被列入名單向美國貿易代表辦公室表達反對，騰訊稱其長期以來一直是支持健全知識產權體系的全球領導者，在知識產權方面投入巨資，在全球範圍內與合作夥伴共同推進知識產權保護。

騰訊遭美國防部列黑名單兼遭大股東減持 連續兩日回購15億

另方面，美國國防部周一(6日)表示，已將包括騰訊控股和寧德時代(深:300750)在內的多間中國科技巨頭列入與中國軍方合作的企業名單。雖然騰訊發表聲明，稱美方將其列入上述名單「顯然是一個錯誤」，並澄清公司不是軍工企業或供應商。但股價接連下挫，先於周二(7日)急跌逾7%。而據聯交所資料顯示，騰訊大股東南非Naspers集團荷蘭子公司Prosus於本月6日減持36.7萬股，每股平均價409.7318元，套現約1.5億元，持股量由24.01%降至23.99%，騰訊昨日(8日)再跌2.7%，今早則低見365元，與去年9月低位相同，為近4個月以來首次重現該水平。

不過，騰訊此前連續兩日加碼回購，周二斥約15億元回購393萬股，每股回購價介乎376.8元至392.4元，昨日再斥約15.03億元購回405萬股，每股購回價介乎366元至379.2元，過去兩日回購額較近期日均回購約7億元，提高逾一倍。另外南下資金亦連續兩日加倉騰訊，累計加倉225億元。

騰訊過去也曾因應不利消息，大幅加碼回購。2023年12月，當時國家新聞出版署發布《網絡遊戲管理辦法》徵求意見稿，限制遊戲獎勵、營運商不得炒作或縱容虛擬道具高價交易行為，引發騰訊單日股價大跌12%，騰訊同日回購金額加碼至10億元，較同年日均回購4億元提高1.5倍。騰訊當時曾連續8個交易日回購10億元，直至2024年初才減弱回購力度，騰訊股價同期從279元回升至300元邊緣。惟騰訊當時股價迅速回穩，除了因公司加大回購，也與內地監管機構、券商一同解說新政策不等於再度收緊遊戲規管有關。

大摩：有由美黑名單移除先例 巴克萊：料未來數月股價受壓

（資料圖片）

另外，騰訊雖被美國納入軍工企業名單，大行仍看好騰訊可參考小米(01810)要求美國軍方覆議結果，其中摩根士丹利就稱，名單上公司並沒有被禁止在美國進行交易活動，亦注意到之前有小米、中微(滬:688012)等上訴及獲移除名單之內例子。雖然名單可能會影響聲譽，並潛在遭到商業限制，但騰訊基本面看法完好，近期小商店加速發展及去年資本管理能力改善為近期催化劑，予目標價570元，評級「增持」。

巴克萊分析師卻表示，騰訊股價將於未來數月面臨壓力，而且在美國國防部「中國軍事企業清單」停留時間愈長，被列入財政部「非SDN中國軍工複合體公司名單」(NS-CMIC List)」的可能性就愈大，屆時美國投資者將被迫在12個月內出售該公司發行的證券，亦限制對被制裁公司投資。而對於騰訊大股東Naspers旗下Prosus會否被迫出售持股，巴克萊則表示目前情況較複雜，圍繞騰訊股價的任何負面情緒以及由此造成的壓力，均不利Prosus和Naspers，特別是騰訊股價表現不佳。一旦騰訊最終被納入NS-CMIC清單，Prosus雖然不是一間美國公司，但其美國投資者不能持有Prosus，Prosus持股可能會面臨顯著的拋售壓力。

溫鋼城：微信獲剔出名單刺激作用有限 騰訊股價難大升

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，微信獲美國貿易代表辦公室剔出惡名市場名單不會有助騰訊盈利增長，騰訊股價料不會因此大幅上升，若反彈至379元，其估值也只算合理，不算特別便宜，事實上，騰訊未有遭美國國防部列入軍工企業名單前，股價也只在380至420元上落，加上現時港股市況麻麻，料騰訊往後最多只在該區間上落。至於騰訊不斷回購並註銷股份，確有助穩定股價，也多少可抵銷大股東減持影響，其股價也確較其他科技股龍頭如AMJ等穩定，其中阿里就算有再多北水流入，股價也彈不起，只徘徊80元附近。不過，相信騰訊大股東也會如之前阿里大股東一樣繼續減持，甚至直到沽清為止。此外，其他歐美國家都是跟隨美國行動，騰訊遭美國列入軍工企業名單，會影響其企業形象，令外資卻步，事實上美資包括養老退休等基金已不再流入騰訊。

騰訊半日升1.63%收報375.2元，成交151.26億元。其他科技股表現各異，小米(01810)升2.59%報33.65元，阿里無升跌報80.9元，美團(03690)跌2.32%報143.3元，京東(09618)跌2.07%報132.5元，網易(09999)升2.19%報144.7元，百度跌0.94%報79.1元，快手(01024)跌0.13%報40元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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