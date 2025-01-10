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騰訊 | 微盟低開15%，騰訊減持套現退出主要股東

10/01/2025

騰訊 | 微盟低開15%，騰訊減持套現退出主要股東

 

　　微盟集團(02013)現價跌14.8%，報2.71元，該股成交約832萬股，涉資2254萬元。

 

　　聯交所資料顯示騰訊(00700)於上周五及本周一(3日及6日)分別減持微盟(02013)6210萬股及1.22億股，套現約6.3億元，持股量由8.39%降至2.94%，退出主要股東行列。

 

　　微盟集團公布，接獲股東騰訊控股透過其控制的實體Tencent Mobility Limited及Huang River Investment Limited於上周五及本周一在公開市場合共完成出售約1.84億股，佔約5.45%股權。該集團指，和騰訊將繼續保持互惠共贏的商業合作關係，將繼續作為微信小店、小程序和騰訊廣告的服務商，為商家在騰訊生態內提供SaaS產品和精準營銷服務，促進商家業務增長。

 

優必選急跌半成，遭騰訊減持套現10億元

 

　　優必選(09880)現價跌4.8%，報49元，該股成交約52萬股，涉資2576萬元，盤中最低見48.95元。

 

　　根據聯交所資料顯示，騰訊(00700)於上周五及本周二(3日及7日)分別按每股平均價59.3395元及49.5522元，減持優必選(09880)928.95萬股及975.31萬股，套現10.35億元，持股量由8.05%大降至2.08%，退出主要股東行列。

 

撰文：經濟通採訪組

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