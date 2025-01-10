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中芯 | 傳拜登擬再收緊AI芯片出口，中芯獲高盛升目標反飆半成可否追入？

10/01/2025

　　據報美國總統拜登計劃推出新一輪限制人工智能(AI)芯片出口措施，最快於當地時間今日(10日)公布。市場可能反而因此再炒作國產替代概念，芯片股今早普遍上升，其中中芯國際(00981)表現最標青，飆逾半成。有券商指半導體仍是今年市場熱點主題，AI等驅動料持續強勁，另近日有機構指中芯去年躍升全球第三大芯片代工廠，高盛則上調其目標價至38元，應可看高一線，現價可否追入？仍有多少水位？

 

據報美新一輪限制芯片出口措施採三級制   最快今日公布

 

中芯 | 傳拜登擬再收緊AI芯片出口，中芯獲高盛升目標反飆半成可否追入？

 

　　據《彭博》報道，即將卸任的美國總統拜登擬就AI芯片出口推出新一輪限制措施，最快在當地時間今日宣布，計劃限制英偉達及超微半導體等公司的AI芯片銷售，以阻止先進技術落入中國和俄羅斯手中。知情人士透露，美國政府希望在國家和企業層面限制AI芯片的銷售，旨在將AI研發集中於友好國家，並讓全球各地的企業採納美國標準。

 

　　報道指，新限制措施會採取三級制，最頂層一級的美國盟友，包括英國、日本及加拿大等，將不受限制地獲取美國芯片；第二層級即非盟友國家，可以進口美國芯片，但國家的總運算能力受限制；第三級國家基本上被拒絕出口芯片，包括中國、俄羅斯、北韓等。不過如果總部設於最低級別地區的企業，同意遵從美國的安全要求和人權標準，就可以繞過國家運算總量的限制獲得芯片。


　　英偉達發表聲明反對限制芯片出口，指對大部分國家來說這是重大的政策轉變，不但不會降低誤用的風險，還會威脅到美國經濟增長和領導地位。中方亦曾多次表示反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國企業濫施非法單邊制裁。

 

去年全球半導體市場增長料達20%　中芯躍升第三大芯片代工廠

 

　　另方面，據內媒日前引述國際半導體組織SEMI全球副總裁、中國區總裁居龍表示，2024年全球半導體市場預計將實現15%至20%的增長，市場規模將達到6000億美元，並有望在2030年突破1萬億美元。報道提到，中國芯片製造商的產能年增約13%，達到每月860萬片晶圓。內地最大的半導體代工企業中芯國際在2024年也首次躍升為全球第三大芯片代工廠。財報顯示，2024年第三季度，中芯國際單季營收首超20億美元創下新高。

 

　　國際半導體產業協會則估計，2025年全球半導體產能將增加6.6%，在汽車和物聯網應用帶動下，2025年8nm至45nm主流製程月產能將突破1500萬片規模，增加6%。

 

國開證券：半導體仍是今年市場熱點　AI等驅動料持續強勁

 

　　國開證券分析師鄧垚認為，半導體產業周期復甦趨勢下，企業現金流和估值將迎來改善提升，從而提升併購重組的活躍度；加之當前A股IPO階段性放緩的背景下，半導體產業併購重組將進入機會期，催化板塊投資價值提升。半導體作為新質生產力重要引擎，預計2025年仍將是市場熱點主題，國內政策層面從財政、金融、產業等多維度予以支持，產業結構、產業格局將透過併購重組等措施不斷優化。

 

　　國開證券又指，展望2025年全年，AI、信創領域等驅動預計持續強勁，建議關注AI驅動下成長空間有望進一步打開的先進封裝、存儲龍頭，以及充分受益於國產替代、業績確定性強的半導體設備板塊等。

 

　　值得一提，近期2025年國際消費電子展(CES 2025)於1月7日至10日在美國拉斯維加斯開幕，包括英偉達在內的多家行業頭部公司發布多項AI+新品。中信證券認為，CES 2025關鍵詞為「AI加速落地」，在大模型理解及交互能力快速提升+對外API調用成本快速下降的背景下，AI端側落地有望百花齊放。

 

高盛料中芯呈逐步上升趨勢　升目標價至38元

 

傳拜登擬再收緊AI芯片出口，中芯獲高盛升目標反飆半成可否追入？

（Shutterstock）

 

　　另高盛發表最新研報，將中芯目標價由33.4元調高13.8%至38元，同時將A股目標價由83.9元人民幣調高13.7%至95.4元人民幣，評級均維持「中性」。高盛預計，在中國半導體需求長期增長以及地緣政治風險下，中芯將呈現逐步上升趨勢。預計其2024年第四季收入按季增1%至22億美元，毛利率為18.5%，較此前的數據為佳，與管理層的指引範圍一致。


　　儘管各個終端市場的需求復甦各不相同，但高盛預計2025年將受到整個產業庫存正常化的更好支持。去年10月/11月，中國積體電路(IC)產量同比增25%/23%，積體電路進口量也同比增14%/13%，反映從2023年產業低迷中復甦的趨勢。競爭和定價仍然是行業關注的問題，儘管預計中芯作為國內市場的領導者，將比規模較小的同行更具韌性。

 

ASML：中國買不到最先進EUV機　芯片技術落後至少10年


　　不過，荷蘭光刻設備巨頭ASML CEO Christophe Fouquet早前受訪時表示，儘管中國在半導體領域取得了一定進展，但中國企業在芯片製造能力上仍較行業領軍企業如英特爾、台積電和三星落後10至15年。

 

　　Fouquet指，中國企業無法獲得先進的極紫外線(EUV)微影工具，因此在成本效益方面無法與台積電的製程技術相抗衡，受監管因素影響，ASML一直未能將EUV設備出口至中國。

 

溫鋼城：中芯銷售反受惠制裁惟技術仍落後　料暫於25至35元上落          

 

中芯 | 傳拜登擬再收緊AI芯片出口，中芯獲高盛升目標反飆半成可否追入？

（溫鋼城）


　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，美國不准出口芯片予中國，中芯股價早前因此跌過一輪，其實只是借口，股價上升時也往往是因此原因，不過這反而令市場預期：雖然中國本身連7納米芯片的良率都不高，但若美國不肯出口稍為高端的芯片予中國，中國企業會被迫多些採用國產芯片，中芯則可受惠生意增加，有利公司前景。再者，中央也會知道行業正受打壓，會想到應該扶持一下芯片公司，不過這不是那麼容易，中國先要有自己的光刻機才可顧及其他技術發展，而舊機若要維修，人家也未必肯賣零件給你。因此，料中芯近期只於25至35元炒上落，由於其股價較波動，不宜高追，待回至低位才買入。

 

　　中芯半日升5.09%收報33.05元，成交40.47億元。其他芯片股也普遍造好，華虹半導體(01347)升2.92%報21.15元，上海復旦(01385)升0.57%報14.12元，晶門半導體(02878)升1.11%報0.455元，宏光半導體(06908)升7.41%報0.58元，惟ASMPT(00522)跌1.59%報77.35元。

 

傳拜登擬再收緊AI芯片出口，中芯獲高盛升目標反飆半成可否追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

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《異動股》中芯飆5%，拜登擬最快今日公布AI晶片出口管制新規
【大國博弈】拜登據報將推新一輪限制AI芯片出口措施

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