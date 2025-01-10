  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

內房股 | 融創遭提清盤呈請，內房債務再受關注全線下挫未宜沾手？

10/01/2025

　　融創中國(01918)遭信達香港提出清盤呈請，令市場再度關注內房債務問題，內房股今日(10日)全線下挫，其中融創大插兩成半，近7日累跌44%，多隻民營內房也急挫，潤地(01109)及中海外(00688)等國企內房亦要跟跌。有機構預料內房違約危機持續，不排除行業有二次或三次違約，不過，有券商指內房上季銷售按季升69%，按年亦升12%，薦買潤地、越秀地產(00123)、龍湖(00960)、貝殼(02423)等，內房可否趁低作選擇性吸納？抑或全都未可沾手？

 

融創遭提清盤呈請，內房債務再受關注全線下挫未宜沾手？

（Shutterstock）

 

融創遭信達香港提出清盤呈請　3月19日聆訊


　　根據司法機構網站顯示，中國信達(香港)資產管理有限公司已在香港對融創中國提出清盤呈請，聆訊定於3月19日舉行。融創今日午間發公告，確認收到信達香港提出的清盤呈請，正在考慮其影響，並將遵照上市規則適時另行刊發公布。而據媒體早前報道，公司全資附屬公司融創房地產集團，截至2024年11月30日到期未償付借款本金為1155億元人民幣，其中銀行貸款逾期234.15億元人民幣，非銀行金融機構貸款逾期741.09億元人民幣，其他有息債務逾期178.6億元人民幣。


　　根據本港相關法律，遭清盤呈請的公司可以提出異議，不同意清盤等，法院必須要給予被呈請清盤方答辯的機會，在這個過程中亦不排除雙方可能會達成某些協定。如果清盤申請通過，法院會發出強制清盤令，要求公司變賣資產以償還債務、分配剩餘財產等。


　　融創儘管已經實施境外債重組，但由於內地樓市下行持續，加上爛尾風險打擊買樓人信心，去年合同銷售金額約471.4億元人民幣，按年跌44.4%，公司現金流狀況依然嚴峻，據報此前通知其部分美元債權人，可能無法在9月的債券到期期限前償還境外債，將進行二次境外債重組，最快3月份有初步重組方案。

 

逾300億人幣債券今年到期　萬科：全力以赴籌集資金

 

　　另萬科(02202)債券價格近日再創新低，據彭博統計，萬科旗下合共有總值逾300億元人民幣的境內外債券將於今年到期或面臨贖回，有關債務佔其公開發售債券一半以上，而且今年債務到期規模是中資房企中最大。

 

　　針對2025年將要到期的公開債務，萬科稱公司會全力以赴，繼續從經營端和融資端等多方面籌集資金，並將通過積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快非主營業務退出和持續爭取融資資源等方式，應對相關債務兌付。

 

碧桂園境外債重組提案傳獲不少債權人支持　冀削債逾900億元

 

　　碧桂園則公布，有關債務重組的重組提案共7項關鍵條款，重組提案擬給予債權人包括現金回購、可轉債及債務展期等5個選項，目標是減少債務最多116億美元，折合近903億港元，並將債務到期時間延長至最多11.5年，以及將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組後的每年約2%。內媒從知情人士處獲悉，碧桂園已收到不少債權人表態，表示願意長期支持碧桂園渡過當前難關，同時期望碧桂園能夠盡快完成重組。


　　境內集團現金流量方面，碧桂園指，在2024年至2039年的預測期內可用於境外分配的預計淨現金盈餘估計介乎200億至250億元人民幣。截至2023年12月31日，就境外債務而言，有應佔有息負債總額約164億美元，而集團控制超過3000個開發項目，可售合同總面積介乎9000萬至9200萬平方米。碧桂園繼續停牌，至今停牌超過9個月。

 

　　另龍光集團(03380)宣布，與現有票據持有人組成的債權人小組已就整體重組方案達成一致，並且訂立了債權人支持協議(整體CSA)。集團須在整體CSA條款的規限下，在重組生效日期或之前，向各同意債權人支付或促使支付金額相當於有關同意債權人持有的境外債務本金總額的0.125%的早鳥CSA費用或0.05%的一般CSA費用。集團邀請境外債務持有人聯絡信息代理，以額外同意債權人身份加入整體CSA。

 

德勤：料內房違約危機持續　不排除行業有二次或三次違約

 

　　雖然去年內地推出一系列措施救市，惟德勤中國重組、企業轉型與成本轉型服務全國主管合夥人何國樑估計，違約危機將會持續，隨銷售、信心、流動性等基本面未有改變，債務人及債權人的期望值逐漸下降，削債更為積極，重組方案條款更差，並不排除未來行業會出現二次、甚至三次違約，多間房企可能面臨退市風險。

 

　　他又指，隨著內地保交樓項目逐漸完工，預計今年的重點將轉向境內債務重組及如何盤活土地資源。期待國家的十萬億化債提振政策在進一步細化條款後，能夠幫助地方政府及房地產開發商盤活存量資產，以改善營運狀況。

 

滙豐研究：內房上季銷售強勢　薦買潤地越地龍湖等

 

融創遭提清盤呈請，內房債務再受關注全線下挫未宜沾手？

（Carol攝）

 

　　滙豐環球研究近日則發表研報指，內地30個主要城市去年第四季房屋銷售整季維持強勢，按季升69%至3年高，按年亦升12%。去年12月銷售創21個月高，比5月第一輪政策寬鬆後的6月銷量高出52%。30個主要城市中，二線城市恢復最快，銷售較9月放鬆政策前水平升182%，其中武漢、蘇州及南京去年第四季銷售按年升86%、44%及26%，跑贏上海及北京的16%及6%升幅。多個大城市二手銷售去年12月升至4年高，顯示需求強勁及潛在回流一手市場情況。二手房價亦回穩，中原一線城市詢價指數反映減價傾向降低。

 

　　該行推薦潤地、越秀地產、龍湖、貝殼及華潤萬象生活(01209)，全予「買入」評級。

 

陳政深：銷售實質未見太大改善　整個板塊都不宜沾手

 

內房股 | 融創遭提清盤呈請，內房債務再受關注全線下挫未宜沾手？

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

 

　　艾德金融執行董事陳政深認為，有數據顯示內房上季銷售回升意義不大，只是受益於基數效應，事實上，房市受制供應太多及需求不足，未見很大改善。而最近內地公布上月CPI已跌至通縮邊緣，對樓價也不利。發展商銷售表現仍差，難以套現，財務壓力大，其中融創就算最終避過清盤也只是苟延殘喘，股價跌得再深也不值博，縱使之後有技術反彈，散戶一般也難於捕捉。而當整個內房板塊都走弱時，潤地及中海外等縱使質素較佳，同樣難以倖免，寧吼其他板塊。至於貝殼主要做地產代理，兼及水電煤等物業管理服務，沒直接受災，股價表現會較一般內房股好，但其業務始終與房地產有關，多少也受影響。

 

　　融創今日跌25.71%收報1.3元，成交14.87億元。其他內房股也普遍下跌，潤地跌1.37%報21.55元，中海外跌1.65%報11.94元，龍湖跌1.69%報9.3元，越秀地產跌2.28%報4.72元，萬科跌4.67%報4.7元，綠城中國(03900)跌2.54%報8.45元，世茂(00813)跌9.47%報0.86元，雅居樂(03383)跌9.09%報0.6元，富力地產(02777)跌8.66%報1.16元，龍光集團跌5.1%報0.93元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


其他內房股相關新聞：
《國企紅籌》越秀地產上月合同銷售升４８％，全年則跌近兩成
【內房困局】融創中國確認遭信達香港提清盤呈請，今早股價挫兩成
【內房困局】融創中國遭信達香港提出清盤呈請，３月１９日聆訊

【你點睇？】媒體近日報道有關愛隊涉活動造假或誇大以滿足KPI，事件會否影響你對關愛隊的印象？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02550

宜搜科技

4.120

異動股

03330

靈寶黃金

4.180

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

79.600

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,247.30
    -387.90 (-0.910%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,846.79
    -71.46 (-1.207%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,162.73
    -316.15 (-1.623%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌277.663
變動率︰-2.275%
較港股︰-0.69%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌52.286
變動率︰-2.716%
較港股︰-0.60%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌11.602
變動率︰-3.247%
較港股︰-2.83%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌40.450
變動率︰-5.802%
較港股︰-1.34%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.935
變動率︰-4.208%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌33.245
變動率︰-4.248%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌17.925
變動率︰-5.309%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌26.520
變動率︰-8.044%
精選美股 More
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌135.110
變動率︰-3.569%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌3.768
變動率︰-4.600%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌101.650
變動率︰-5.565%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌114.810
變動率︰-5.770%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/01/2025 10:12 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/01/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/01/2025 10:12 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02550 宜搜科技
  • 4.120
  • 03330 靈寶黃金
  • 4.180
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 79.600
  • 06618 京東健康
  • 26.950
  • 02228 晶泰控股－Ｐ
  • 4.310
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 369.600
  • 目標︰$435.00
  • 00270 粵海投資
  • 6.010
  • 目標︰$7.30
  • 00027 銀河娛樂
  • 32.800
  • 目標︰$37.90
  • 01558 東陽光長江藥業
  • 9.630
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 10.460
  • 目標︰$11.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 369.600
  • 00005 滙豐控股
  • 76.500
  • 02013 微盟集團
  • 1.880
  • 00001 長和
  • 40.350
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.280
報章貼士
  • 02570 重塑能源
  • 201.000
  • 目標︰$198.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.340
  • 目標︰$11.80
  • 01766 中國中車
  • 4.740
  • 目標︰$5.50
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01908 建發國際集團
  • 11.820
  • 家電 More
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 5.830
即時重點新聞

10/01/2025 16:59  《盤後部署》恒指颳淡風下試18300，鈾需求升中廣核礦業受惠

10/01/2025 16:08  《新股掛牌》布魯可收市升幅收窄至41%，每手賺7395元

10/01/2025 16:14  IMF認同香港國際金融中心地位和財政整合路徑，料財赤將收窄

10/01/2025 17:54  傳藥明康德(02268)股東合全藥業尋求折讓減持3780萬股

10/01/2025 15:14  周大福企業傳考慮出售澳洲電力公司Alinta股權

10/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４６﹒５億元，買騰訊沽盈富基金

10/01/2025 08:57  【大行炒Ｄ乜】高盛升內銀目標，摩通大執內險評級，國泰獲升目標

10/01/2025 16:42  《財資快訊》美電升報７﹒７８４７，一個月拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股掛牌 | 布魯可首日掛牌升41%，每手賺7395元新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 人行暫停買國債，今年赤字規模將大增，滬指連跌兩周新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內房股 | 融創遭提清盤呈請，內房債務再受關注全線下挫未宜沾手？新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱2025職場展望：老闆思維與打工仔心態的轉變之道
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】中國去年CPI漲0.2%，救萬科關通縮事？
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

2025十二星座運程預測：獅子、處女、天秤、天蠍！塔羅師美子分享：處女座首要改善這個問題！哪個星座愛情得意、財運又有增長？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

隨香港紀實攝影師邱良、麥峰、黄勤帶的鏡頭，看光影交織的美感與香港悠悠歲月
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環高級精緻素菜食府冬日餐單！黑松露翡翠豆腐、煙燻雲南黑虎掌菌、素方苗族酸湯，矜貴食材滋潤養生
健康好人生 Health Channel
人氣文章
新年願望與素食譜：喇吵醬香炒蔬菜粉絲，健康美味迎新年
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
26歲女網紅抗癌10年離世，初中確診肺癌，胞兄回憶妹妹的樂觀與堅強新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2025 23:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/01/2025
新股掛牌 | 布魯可首日掛牌升41%，每手賺7395元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處