內房股 | 融創遭提清盤呈請，內房債務再受關注全線下挫未宜沾手？

融創中國(01918)遭信達香港提出清盤呈請，令市場再度關注內房債務問題，內房股今日(10日)全線下挫，其中融創大插兩成半，近7日累跌44%，多隻民營內房也急挫，潤地(01109)及中海外(00688)等國企內房亦要跟跌。有機構預料內房違約危機持續，不排除行業有二次或三次違約，不過，有券商指內房上季銷售按季升69%，按年亦升12%，薦買潤地、越秀地產(00123)、龍湖(00960)、貝殼(02423)等，內房可否趁低作選擇性吸納？抑或全都未可沾手？

（Shutterstock）

融創遭信達香港提出清盤呈請 3月19日聆訊



根據司法機構網站顯示，中國信達(香港)資產管理有限公司已在香港對融創中國提出清盤呈請，聆訊定於3月19日舉行。融創今日午間發公告，確認收到信達香港提出的清盤呈請，正在考慮其影響，並將遵照上市規則適時另行刊發公布。而據媒體早前報道，公司全資附屬公司融創房地產集團，截至2024年11月30日到期未償付借款本金為1155億元人民幣，其中銀行貸款逾期234.15億元人民幣，非銀行金融機構貸款逾期741.09億元人民幣，其他有息債務逾期178.6億元人民幣。



根據本港相關法律，遭清盤呈請的公司可以提出異議，不同意清盤等，法院必須要給予被呈請清盤方答辯的機會，在這個過程中亦不排除雙方可能會達成某些協定。如果清盤申請通過，法院會發出強制清盤令，要求公司變賣資產以償還債務、分配剩餘財產等。



融創儘管已經實施境外債重組，但由於內地樓市下行持續，加上爛尾風險打擊買樓人信心，去年合同銷售金額約471.4億元人民幣，按年跌44.4%，公司現金流狀況依然嚴峻，據報此前通知其部分美元債權人，可能無法在9月的債券到期期限前償還境外債，將進行二次境外債重組，最快3月份有初步重組方案。

逾300億人幣債券今年到期 萬科：全力以赴籌集資金

另萬科(02202)債券價格近日再創新低，據彭博統計，萬科旗下合共有總值逾300億元人民幣的境內外債券將於今年到期或面臨贖回，有關債務佔其公開發售債券一半以上，而且今年債務到期規模是中資房企中最大。

針對2025年將要到期的公開債務，萬科稱公司會全力以赴，繼續從經營端和融資端等多方面籌集資金，並將通過積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快非主營業務退出和持續爭取融資資源等方式，應對相關債務兌付。

碧桂園境外債重組提案傳獲不少債權人支持 冀削債逾900億元

碧桂園則公布，有關債務重組的重組提案共7項關鍵條款，重組提案擬給予債權人包括現金回購、可轉債及債務展期等5個選項，目標是減少債務最多116億美元，折合近903億港元，並將債務到期時間延長至最多11.5年，以及將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組後的每年約2%。內媒從知情人士處獲悉，碧桂園已收到不少債權人表態，表示願意長期支持碧桂園渡過當前難關，同時期望碧桂園能夠盡快完成重組。



境內集團現金流量方面，碧桂園指，在2024年至2039年的預測期內可用於境外分配的預計淨現金盈餘估計介乎200億至250億元人民幣。截至2023年12月31日，就境外債務而言，有應佔有息負債總額約164億美元，而集團控制超過3000個開發項目，可售合同總面積介乎9000萬至9200萬平方米。碧桂園繼續停牌，至今停牌超過9個月。

另龍光集團(03380)宣布，與現有票據持有人組成的債權人小組已就整體重組方案達成一致，並且訂立了債權人支持協議(整體CSA)。集團須在整體CSA條款的規限下，在重組生效日期或之前，向各同意債權人支付或促使支付金額相當於有關同意債權人持有的境外債務本金總額的0.125%的早鳥CSA費用或0.05%的一般CSA費用。集團邀請境外債務持有人聯絡信息代理，以額外同意債權人身份加入整體CSA。

德勤：料內房違約危機持續 不排除行業有二次或三次違約

雖然去年內地推出一系列措施救市，惟德勤中國重組、企業轉型與成本轉型服務全國主管合夥人何國樑估計，違約危機將會持續，隨銷售、信心、流動性等基本面未有改變，債務人及債權人的期望值逐漸下降，削債更為積極，重組方案條款更差，並不排除未來行業會出現二次、甚至三次違約，多間房企可能面臨退市風險。

他又指，隨著內地保交樓項目逐漸完工，預計今年的重點將轉向境內債務重組及如何盤活土地資源。期待國家的十萬億化債提振政策在進一步細化條款後，能夠幫助地方政府及房地產開發商盤活存量資產，以改善營運狀況。

滙豐研究：內房上季銷售強勢 薦買潤地越地龍湖等

（Carol攝）

滙豐環球研究近日則發表研報指，內地30個主要城市去年第四季房屋銷售整季維持強勢，按季升69%至3年高，按年亦升12%。去年12月銷售創21個月高，比5月第一輪政策寬鬆後的6月銷量高出52%。30個主要城市中，二線城市恢復最快，銷售較9月放鬆政策前水平升182%，其中武漢、蘇州及南京去年第四季銷售按年升86%、44%及26%，跑贏上海及北京的16%及6%升幅。多個大城市二手銷售去年12月升至4年高，顯示需求強勁及潛在回流一手市場情況。二手房價亦回穩，中原一線城市詢價指數反映減價傾向降低。

該行推薦潤地、越秀地產、龍湖、貝殼及華潤萬象生活(01209)，全予「買入」評級。

陳政深：銷售實質未見太大改善 整個板塊都不宜沾手

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深認為，有數據顯示內房上季銷售回升意義不大，只是受益於基數效應，事實上，房市受制供應太多及需求不足，未見很大改善。而最近內地公布上月CPI已跌至通縮邊緣，對樓價也不利。發展商銷售表現仍差，難以套現，財務壓力大，其中融創就算最終避過清盤也只是苟延殘喘，股價跌得再深也不值博，縱使之後有技術反彈，散戶一般也難於捕捉。而當整個內房板塊都走弱時，潤地及中海外等縱使質素較佳，同樣難以倖免，寧吼其他板塊。至於貝殼主要做地產代理，兼及水電煤等物業管理服務，沒直接受災，股價表現會較一般內房股好，但其業務始終與房地產有關，多少也受影響。

融創今日跌25.71%收報1.3元，成交14.87億元。其他內房股也普遍下跌，潤地跌1.37%報21.55元，中海外跌1.65%報11.94元，龍湖跌1.69%報9.3元，越秀地產跌2.28%報4.72元，萬科跌4.67%報4.7元，綠城中國(03900)跌2.54%報8.45元，世茂(00813)跌9.47%報0.86元，雅居樂(03383)跌9.09%報0.6元，富力地產(02777)跌8.66%報1.16元，龍光集團跌5.1%報0.93元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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