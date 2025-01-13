油股 | 美全面制裁俄油兼歐美嚴寒刺激需求，油價飆升創三個月高，三桶油可以點部署？

美國財政部宣布對俄羅斯石油業實行新一輪全面制裁，市場憂慮影響原油供應，再加上歐美部分地區受嚴寒天氣影響，刺激冬季燃料需求，而美國非農就業數據強勁，也令市場憧憬原油需求增加，國際油價上日飆逾3%，創逾3個月新高，今早(13日)於亞洲交易時段再升逾1%。摩通近日發表報告，預計1月全球石油需求保持強勁，花旗則上調首季布蘭特期油預測，中海油(00883)及中石油(00857)齊逆市造好，「三桶油」應如何部署？

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美對俄石油業實施新一輪全面制裁 瑞銀：將削減俄石油出口使油價更貴



美國財政部上周五(10日)宣布對俄羅斯石油業新一輪全面制裁，針對目標是俄氣石油公司(Gazprom Neft)和蘇爾古特油氣公司(Surgutneftegas)，這兩間公司處理俄超過四分一海運石油出口。制裁又涵蓋超過180艘船隻、數十家石油貿易商、油田服務提供商、保險公司，還有能源官員等。事實上，最近數周俄羅斯供應已有受壓跡象，該國海運原油出口量估計已降至2023年8月以來最低。在亞洲，印度和中國的一些煉油業者已增加採購中東和大西洋盆地的原油，原因是擔心俄羅斯和伊朗原油出口進一步遭受限制，衝擊供應。俄羅斯石油貿易和印度煉油行業的消息人士也向《路透》表示，制裁將嚴重干擾俄羅斯對其主要買家印度和亞洲的石油出口。

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo指，制裁將削減俄羅斯的石油出口量，並使石油價格更加昂貴。DNB Markets分析師則預計美國將在未來幾天宣布更多的對俄製裁措施，這將加劇俄羅斯原油出口的持續放緩。另花旗集團表示，如果初步對最新制裁措施可能影響性的評估成立，那麼在俄羅斯所謂油輪「影子艦隊」中多達30%油輪可能受到影響，衝擊到每日達80萬桶的原油供應，儘管實際影響可能不到這數字一半。

歐美寒冷天氣刺激燃料需求 美非農就業數據強勁

另外，美國和歐洲部分地區天氣寒冷，刺激冬季燃料需求。美國國家氣象局表示，德州東部直至維珍尼亞州西部的部分地區發布冬季風暴預警，其中包括阿肯色州、田納西州和肯塔基州地區。摩根大通分析師估計，在美國、歐洲和日本，氣溫每低於10年平均氣溫華氏1度，取暖油和丙烷的需求量就會每日增加113000桶。

另方面，美國非農就業數據意外強勁，在削弱市場對聯儲局降息預期的同時，亦令市場期待原油需求提升，有助提振油價。美國勞工統計局公布數據顯示，去年12月非農職位增加25.6萬個，大幅超出預期的16.5萬個；失業率降至4.1%，略低於市場預期。紐約期油上日曾抽高5.3%，每桶高見77.86美元，最終收升3.55%，報75.84美元；布蘭特期油升3.71%，報每桶79.79美元。

摩通料1月全球石油需求保持強勁 花旗上調首季布油價格預測



摩根大通分析師分析師近日發表報告指，2025年1月，全球石油需求預計將比去年同期增加140萬桶/日，達到每日1.014億桶，主要原因是北半球取暖燃料的使用量增加。受異常寒冷的冬季天氣推動，取暖燃料的消耗量增加，加上中國農曆新年前旅行活動提早開始，全球石油需求預計在1月保持強勁。

另花旗集團商品分析師的報告將第一季布蘭特原油價格預期從先前的每桶65美元上調至71美元，惟該行維持今年價格前景看跌，但認為寒冷的天氣和對伊朗出口潛在更大的地緣政治影響是首季向上修正的原因。該行指，今年迄今布蘭特期油和紐約期油的曲線結構已經加強，近月交易的溢價不斷擴大。影響今年年初原油價格的其他因素包括俄羅斯出口進一步減少和西非原油出口下降，寒冷天氣亦導致美國部分產量減少。而當選總統特朗普就職後，美國可能會對伊朗實施更嚴厲制裁，但基本上將避免可能提高能源價格的舉措。



高盛報告則稱，由於全球供應以及備用產能充足，加上潛在的貿易關稅的威脅，油價上漲空間有限，2025年平均油價預估將為每桶76美元。預期2025年油市不會出現供應過剩，地緣政治風險依然是個關鍵考慮因素。目前地緣政治風險溢價不高，但中東未解決的衝突可能隨時加劇戰爭風險溢價，從而推高油價。

郭思治：石油需求仍很大首選中海油 中長線可揀中石油

（郭思治）



今日《開市Good Morning》節目請來香港股票分析師協會副主席郭思治，他認為油價不會大升或大跌，可能於70至80美元附近上落，偶有升破或跌破意義都不大。有指愈來愈多人駕駛電動車，燃油需求愈來愈小，未來甚至不需再用燃油，但不要忘記，飛機、貨輪、客輪及貨櫃車等都要用油，且仍有很多人仍在駕駛燃油車，例如香港約70萬部私家車中，燃油車仍佔近90%。而冬天取暖不是用天然氣就是用油，盡量減少燒煤避免碳排放，香港就是如此。總之，石油在本世紀會持續有需求，不會改變。

郭思治續指，「三桶油」的投資價值只要看其估值就知道，例如中海油市盈率只有6倍，股息有7厘，現價仍相當吸引，早兩年股價急跌只因當時特朗普出了禁制令，不准美資買中海油、中移動(00941)等股份，令基金爭相沽貨，中海油也被沽到9元幾，當時市盈率只得2倍。另外，中海油現金流很穩定，公司於海洋勘探石油及天然氣後即出產，差不多日日都在印銀紙，基本面相當穩定。雖然股價此前升得多，有較大調整在所難免，但既然石油需求仍然很大，有貨可繼續持有，無貨則可分注買。至於中石油則於陸上勘探石油及天然氣，但其大慶油田已開採了幾十年，需泵水下去再抽上來分解，故其賣點不在於此。中石油早幾年收購了一間叫普天科技的央企，做充電樁裝置。內地落地汽車每年以千萬部計，電動車需要充電，若政策不變，隨著電動車繼續普及，中石油將來現金流會很強，可作中線部署。總之，短線首選中海油，中長線可揀中石油。而對中石化(00386)看法則較保守，因為要視乎經濟，儘管市場需求很大，口罩及車胎等都是石油副產品，應用層面廣，惟短乏爆炸性。

中海油半日升2.02%收報19.2元，中石油升1.8%報6.21元，惟中石化跌1.15%報4.29元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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